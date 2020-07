Noticias Actualizadas de New Hampshire: 28 de julio

A continuación, pueden leer las noticias del jueves 24 de julio.

También las puedes escuchar haciendo click en el siguiente audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

Escucha las noticias del 28 de julio.

Nuevos casos de COVID-19

New Hampshire reportó siete nuevos casos de COVID-19 el lunes…el número más bajo de casos en un solo dia que se ha reportado en más de un mes.

Aunque el promedio semanal de casos nuevos ha disminuido este mes, está al mismo nivel que estuvo en marzo. Eso fue cuando la pandemia se iba intensificando.

La mayoría de personas que han muerto de COVID-19 en New Hampshire son personas de la tercera edad y residentes en centros de cuidado para la tercera edad. Pero, más adultos jóvenes y niños se están infectando.

La semana pasada, veintiocho personas menores de 20 años fueron diagnosticados con COVID-19. Oficiales de la salud pública agregaron otros setenta casos en personas con veinte pico y treinta pico de años durante ese mismo periodo.

También, identificaron treinta y un casos entre trabajadores de salud.

Al fin de la semana, terminan los beneficios de desempleo federales

Mientras el Congreso negocio beneficios de desempleo federal bajo el CARES Act, residentes de New Hampshire están preocupados en cómo van a llegar a fin de mes si los beneficios de desempleo terminan.

Cherie Greene tiene cincuenta y seis años y es trabajadora temporal en Manchester. Pero desde abril está desempleada. Ella dice que empezó a recibir su beneficio de desempleo poco después...y que ese dinero adicional, le ha cambiado la vida. Por primera vez, con esos 600 dólares extra tuvo suficiente dinero para empezar una cuenta de ahorros.

[“While we had that extra 600, for the first time in my life, I had enough money to start a savings account."]

Greene dice que ella está buscando trabajo en persona, como no hay mucho trabajo remoto para ella. Dice que quiere trabajar, aunque tiene preocupaciones por su edad y salud, porque sus ahorros no le durarán más de unos meses...y no espera que el Congreso continúa con los beneficios.

Esos beneficios federales expiran a finales de esta semana.

Líderes educativos piden mas fondos federales

Líderes en educación de New Hampshire urgieron a la delegación del congreso que pidan más dinero para las escuelas en el siguiente paquete de fondos federales de alivio.

El superintendente de Merrimack, Mark MacLean le dijo a la senadora Maggie Hassan que la primera ronda de fondos de alivio ayudó a cubrir costos relacionados al coronavirus...pero que esto no fue suficiente. Su distrito solo se enfoco en equipos de protección personal y artículos de limpieza.

[374,000 sounds like a lot of money but it doesn't go very far. so we focused on PPE and cleaning supplies as well as technology]

MacLean y otros superintendentes dicen que están anticipando un incremento en gastos de personal, en particular para sustitutos que reemplazaran a profesores que se enferman o que tenga que cuidar miembros de sus familias.

Ya se puede conseguir la boleta para votar en ausencia

La secretaria de estado anunció el lunes que las boletas para votar en ausencia ya están disponibles en las oficinas municipales de New Hampshire.

Votantes elegibles pueden votar en ausencia o se pueden registrar para votar por correo este otoño debido al COVID-19.

La secretaria municipal de Dover Susan Mistretta dijo que ya ha visto un incremento en la demanda para estas boletas.

Ella recomienda que las personas entreguen las boletas con suficiente tiempo para evitar congestión en el último momento….y porque este año, las elecciones primarias del estado son el dia despues de un feriado.

[“September 8 is the day after Labor Day. And I will not get mail on Labor Day. So I recommend that they mail it as early as they can.”]

La primaria es el ocho de septiembre. Votantes que quieren evitar posibles problemas al enviar su boleta tienen otras opciones. Se pueden registrar y votar ausente EN la oficina de las secretaria municipal. También pueden entregar la boleta en persona antes de la elección.

Hombre en Nashua quiere empezar programa radial enfocado en experiencias de comunidades minoritarias

Dos semanas después del despido de una presentadora radial en Nashua por un video racista que publicó en Facebook...un hombre de Nashua está recaudando fondos para empezar su propio programa enfocado en la experiencia de personas que son primera generación estadounidenses.

Por un tiempo, Oscar Villacis quería empezar un podcast enfocado en las experiencias de comunidades minoritarias en Nashua. Pero, cuando salió el video viral de la ex-presentadora de WSMN Diana Ploss acosando a trabajadores por hablar en espanol en Nashua, Villacis queria una forma más directa para interactuar con las personas de la comunidad.

Villacís dice que en New Hampshire no hay un espacio para hablar sobre las dificultades y matices de la experiencia inmigrante y de primera generación.

[“A veces creemos que no tenemos una voz. Todos estamos juntos en esta batalla.”]

También quiere hablar sobre el racismo dentro de la comunidad latina, la salud mental e inmigracion entre otros temas.

Villacis dice que necesita alrededor de cuatro mil dólares para los gastos de producción para el resto del año.

Termina la prohibición del uso de bolsas reusables

El gobernador Chris Sununu dijo que va a levantar la prohibición sobre el uso de bolsas reusables.

Esta prohibición la ordenó el gobernador en marzo, porque hubo miedo de que estas bolsas reusables que traía la gente desde su casa, podía propagar el virus en los supermercados.

Científicos dicen que es seguro usar estas bolsas si la gente las lava entre usos, y que los cubrebocas son mas eficaz en prevenir nuevas infecciones. New Hampshire es el unico estado en New England sin un requisito de usar cubrebocas.

Más detalles sobre este cambio no estaban disponibles.