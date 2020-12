Noticias Actualizadas de New Hampshire: 21 de diciembre.

A continuación, encuentra las noticias del lunes 21 de diciembre.

Hay un poco más de 6900 casos activos de COVID-19 en New Hampshire

Los funcionarios de salud anunciaron seis fallecimientos más por COVID-19 el domingo … lo que aumenta la tasa de muertes en el estado por el virus a 656 [seiscientos cincuenta y seis].

Hay 261 [doscientos sesenta y ún] personas actualmente hospitalizadas por COVID-19, y hay un poco más de 6900 [seis mil novecientos] casos activos de coronavirus en el estado.

Cierres y mayor demanda para banco de alimentos son algunas consecuencias de la pandemia

Los bancos de alimentos de New Hampshire han visto un aumento en la demanda de servicios por los pasados meses ya que muchas personas han perdido sus trabajos durante la pandemia.

Estas agencias también han tenido que ajustarse a modelos pick up o drive through para asegurar distanciamiento social.

Pero, han habido otro tipo de consecuencias. Christy Langlois [Lang-loyce] es la coordinadora para los sistemas alimenticios del condado norte del New Hampshire Food Bank.

Ella dice que otros bancos más pequeños, ubicados dentro de barrios, han tenido que cerrar porque son administrados por voluntarios mayores.

Entonces, para la gente que no tiene transporte es más difícil recibir los servicios que necesitan.

El New Hampshire Food Bank ha realizado 60 [sesenta] drive-throughs para entregar comida alrededor del estado. Esta semana, no tienen programado ninguno para las vísperas de Navidad.

Para más información sobre próximos eventos del banco, visita nhfoodbank.org

New Hampshire Charitable Foundation recibe gran donación de filántropa

Dos organizaciones locales recientemente recibieron grandes donaciones de dinero de la novelista y filántropa millonaria MacKenzie Scott.

El New Hampshire Charitable Foundation, un auspiciante para NHPR, recibió seis millones para su fondo de acción de crisis comunitaria … lo cual se dirigirá para la causa del COVID.

En total, Scott … quien antes estaba casada con el CEO de Amazon, Jeff Bezos … dijo que ella ha donado más de cuatro billones a 384 [trescientos ochenta y cuatro] organizaciones a través del país por los últimos cuatro meses.

Organización utilizará iglesia de Concord para construir un refugio de invierno para indigentes

El grupo The Concord Coalition to End Homelessness va a utilizar la histórica First Congregational Church en Main Street para convertirlo en un refugio de invierno y centro de recursos para la comunidad indigente.

La directora del grupo, Ellen Groh [grow], dijo que la organización no ha podido ofrecer refugio a muchas personas debido a las reglas de distanciamiento social.

Pero, con una gran porción de dinero del paquete federal para el coronavirus, el grupo compró la iglesia y la abrió para personas sin casa este pasado fin de semana.

Groh dijo que el nuevo refugio tendrá 40 [cuarenta] camas ubicadas a distancia, nuevas duchas y lavadoras.

Cámara no divulga cuántos resultados positivos de COVID hay entre sus miembros

El gobernador Chris Sununu dijo que él no sabe y no piensa que el público tiene el derecho a saber cuánto legisladores o miembros de la Cámara han dado positivo al COVID.

Sununu dijo que si los legisladores deciden no divulgar su resultado positivo, hay que respetar esa decisión … pero que esto no significa que toda la Cámara está infectada o que si alguien visita la instalación, se contagiará.

El estado ha tomado un diferente acercamiento cuando se trata de divulgar el número de casos en sitios de vivienda congregados o escuelas públicas. Sí se han compartido los datos, incluso cuando son bajos.

Los casos conocidos entre las personas que han trabajado en la Cámara incluyen el vocero Dick Hinch, quien falleció por el virus, la representante Kim Rice, un empleado de la oficina del vocero y otro empleado de la oficina del gobernador, quien dio positivo el la prueba del virus.

Congresistas empiezan a recibir vacuna para el COVID-19

La Representante Annie Kuster dijo que recibió su primera dosis de la vacuna para COVID-19. El Congreso le ha insistido a los representantes que se vacunen.

El doctor Brian P. Monahan, dijo que este grupo debía vacunarse lo antes posible, y describió su recomendación como ´absolutamente inequívoca´ y que no debería haber razón para dudar de ponerse la vacuna.

Kuster aceptó rápidamente, y dijo en una declaración, que que ella cree en la ciencia y quiere demostrarle a sus constituyentes de New Hampshire que la vacuna es segura y efectiva.

Las vacunas del coronavirus que se asignaron al congreso se diseñaron para asegurar la continuidad del gobierno. Los congresistas recibieron las vacunas de Pfizer, y son parte de las primeras 2.9 [dos punto nueve] millones de dosis, que la FDA ubicó la semana pasada.

Luego de que los miembros del congreso se vacunaron, la siguiente entrega de vacunas será para trabajadores específicos.

Museo en Manchester cierre temporalmente hasta enero

El Currier Museum of Art de Manchester también cerrará temporalmente debido al aumento de casos de COVID en el estado.

Luego de que la pandemia cerró el museo completamente en primavera, ellos abrieron para una audiencia limitada en agosto. Pero, ahora cerrarán hasta mediados de enero.

El Currier aun ofrecerá programas y su evento comunitario de Año Nuevo, en línea.