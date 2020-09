Noticias Actualizadas de New Hampshire: 2 de Septiembre

A continuación, encuentra las noticias del miércoles 2 de septiembre.

Puedes escucharlas haciendo click en el audio o leerlas.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

NHPR tiene una guía en español para votantes este año

Antes de empezar con las noticias de hoy, queremos contarles sobre un recurso que hemos publicado en NHPR.Una guia de votación -- sabemos que este año es fuera de lo ordinario, con lapandemia de COVID-19.

Un cambio que ha traído esta pandemia: cualquier persona puede votar en ausencia -- o sea, se puede pedir una papeleta para llenarla en casa y mandarla por correo o entregarla en persona.

Como hacer esto, cuáles son los requisitos para votar en New Hampshire, y las fechas importantes para esta temporada electoral...y más...están incluidos en nuestra guía...la puedes encontrar en nhpr.org/noticias... También, hemos incluido un enlace a la guía en nuestro mensaje de WhatsApp, para ti y para que lo compartas con amigos o familiares.

Si tienen alguna pregunta sobre el proceso electoral, mandanos un correo: elections@nhpr.org.

Fiscal estatal dice que se puede pedir una papeleta de votar ausente afuera de un centro de votación

Falta menos de una semana para la primaria estatal, pero si no ha pedido o entregado una papeleta de votar en ausencia, todavía tiene tiempo.

De hecho, el fiscal Nick Chong Yen, dice que cualquier votante de New Hampshire puede pedir su papeleta de votar ausente afuera de un centro de votación el día de la elección.

[“That voter if they’re feeling concerned about timing or being able to send it through the mail, can appear at the polling place and utilize something called accessible voting on Election Day, which existed under our law prior to this whole public health crisis.]

Puede ser demasiado tarde para asegurar que una papeleta de votar ausente llegue por correo a tiempo para ser contada en la primaria del martes. Pero, los votantes también pueden entregar su papeleta en persona en la oficina municipal antes de la elección, siempre que un oficial electoral esté allí para recibirla. También se puede votar EN PERSONA el dia de la elección.

Para más información sobre cómo votar durante esta pandemia, entra a nhpr.org/noticias.

Hay 23 casos nuevos de COVID-19 en New Hampshire

El estado anunció 23 casos nuevos de COVID-19 el martes. Hasta la fecha hay 7,297 casos de la enfermedad. No se reportaron fallecimientos adicionales.

Oficiales anunciaron un nuevo brote de COVID-19 en el centro para la terceraedad Mountain View Community Nursing Home en Ossipee, donde un residente y 4 miembros del personal dieron positivo.

Hay dos otros brotes en el estado, en Evergreen Place en Manchester y la cárcel del condado de Rockingham.

Familias de estudiantes de New Hampshire continuarán recibiendo comidas gratis durante el resto del año

Escuelas de New Hampshire pueden continuar ofreciendo comidas gratis para familias de los estudiantes durante el resto del año.

El gobierno federal expandió servicios alimentarios durante la pandemia paraque todas las familias cualifiquen para desayuno y almuerzos gratis. se entregaron esas comidas o las familias las recogieron, cuando cerraron las escuelas y durante el verano.

Este programa iba terminar este mes, pero el departamento de agricultura anunció el lunes que continuará reembolsando las escuelas para estas comidas hasta el 31 de diciembre.

Crotched Mountain School en Greenfield será comprada

La Crotched Mountain School en Greenfield será comprada por un proveedor de servicios para niños en el espectro autístico.

En junio, Crotched Mountain anunció que planeaba cerrar, luego de perder ingresos por años. El centro ofreció por mucho tiempo programas residenciales y de día para niños con discapacidades.

Ahora una entidad con fines de lucro, Gersh Autism, está comprando el centro. El fundador, Kevin Gersh, dice que la transición será fácil, y que el personal tiene la misma filosofía de priorizar a los niños primero.

[“It’s going to look just like it does now. Their staff and our staff have very similar philosophies on how to work with children on the spectrum. They put the children first, we put the children first. They customize education, we customize education.”]

Gersh, que tiene centros similares en todo el país, enfrenta una demanda civil de sus hermanas...Allegan que él está desfalcando bienes familiares y usando ese dinero para crecer su negocio.Gersh dice que estas alegaciones son infundadas.