Noticias Actualizadas de New Hampshire: 2 de octubre

A continuación, encuentra las noticias del viernes 2 de octubre.

Puedes escucharlas haciendo click en el audio o leerlas.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

Escucha las noticias del 2 de octubre.

El estado anuncia dos nuevos brotes de COVID-19 en centros de salud de la tercera edad

El estado anunció dos nuevos brotes de COVID-19 en centros de salud para la tercera edad. El más grande, en el Bedford Hills Center, incluye 47 [cuarenta y siete] casos: 33 [treinta y tres] residentes y 14 [catorce] miembros del personal.

El otro brote, en Ward Health Center en Windham, incluye tres residentes y un miembro del personal. La comisaria de salud estatal, Lori Shibinette, dice que los brotes ocurrieron rápidamente y el estado está trabajando para contenerlos.

Han pasado algunos días desde que el estado reporta un nuevo brote en un centro de la tercera edad. Además de los nuevos, solo se conocía el del centro Mountain View en Ossipee.

New Hampshire empezará programas de pruebas rápidas que durará hasta fines de año

New Hampshire realizará más de 25,000 [veinticinco mil] pruebas rápidas de COVID cada semana hasta finales de año. Los funcionarios de salud dicen que las nuevas pruebas harán posible que se obtengan alrededor de 400,000 [cuatrocientos mil] resultados, lo que facilita la vida para familias y niños en la escuela.

La jefa estatal de enfermedades infecciosas, Beth Daley, también le pidió al público que sea más cooperativo en los rastreos de contacto, quiere decir, que respondan llamadas y respeten los lineamientos cuando se es diagnosticado con el virus o hayan tenido contacto con alguien contagiado.

Actualmente, 190,000 [ciento noventa mil] estudiantes en New Hampshire están atendiendo a alguna escuela en persona. El estado dice que 60 [sesenta] de estos estudiantes han dado positivo en la prueba de coronavirus.

NHPR investigó los errores más comunes al emitir papeletas de voto ausente

La mayoría de papeletas de ausencia en New Hampshire son contadas sin problema, pero todos los años, una pequeña porción es rechazada por diferentes razones. El equipo de NHPR indagó en los números para encontrar los errores más comunes para evitar que los cometas este año al presentar tu papeleta de ausencia.

En el 2018, en la última elección federal, alrededor del dos por ciento de papeletas ausentes enviadas por los votantes de New Hampshire no fueron contadas, según los datos de la comisión nacional de asistencia electoral.

Más de la mitad de esas papeletas fueron rechazadas por llegar muy tarde. Alrededor de una de cada cinco papeletas no se aceptaron porque no tenían firmas. Otras no fueron contadas porque el votante no estaba registrado o fueron entregadas sin el sobre que incluía la declaración jurada.

La mejor manera de evitar estos problemas este 2020 es actuar con tiempo, leer instrucciones con cuidado y pedir ayuda si existe confusión.

Contacta a tu oficina municipal para que te asista en el proceso. Las papeletas de ausencia deben estar a las cinco de la tarde el día de las elecciones, sean éstas enviadas por mail o entregadas en persona.

Puedes leer más sobre consejos para evitar errores presentando tu papeleta de ausencia en nhpr punto org.

Áreas de New Hampshire preparan lineamientos para la celebración de Halloween

Algunos pueblos del estado están planificando las celebraciones de Halloween pero con ciertos cambios debido a la pandemia.

Los niños pueden salir a pedir dulces pero se deben tomar precauciones extras.

En Laconia, los cubrebocas serán requeridos, y el caramelo debe ser entregado a distancia y no entregado en las puertas .

Amy Lovisek, directora del departamento de parques y recreación de Laconia, dice que esta es una manera de mantener a los residentes seguros.

La recomendación que hace es que se ponga una mesa afuera de la casa con los caramelos empacados en fundas listas para que los niños las cojan.

Otras áreas como Manchester y Dover, están implementando políticas similares y le han pedido a las personas que caminen solo con grupos de familiares.

La CDC dijo que pedir dulces es una actividad de riesgo moderado y que la transmisión del virus en superficies como envolturas de caramelo es relativamente baja.

El gobernador Sununu no estuvo presente en un reciente debate pero fue referido por contrincantes

El gobernador Chris Sununu estuvo ausente en un debate gubernamental anoche, organizado por el NAACP de Nashua y un grupo simpatizante de Black Lives Matter, pero igualmente fue mencionado debido a su postura ante la reforma de justicia criminal.

El candidato Demócrata, Dan Feltes, empezó el debate virtual con una referencia de Sununu.

Feltes dijo que los granite staters se merecen un gobernador que reconozca el racismo sistemático que existe y que Sununu no lo hace.

La campaña de Sununu rechazó la invitación al debate diciendo que ha recibido demasiadas invitaciones y solo participará en tres foros que sean auspiciados por medios de comunicación reconocidos con moderadores justos e imparciales. Estas fueron las palabras exactas que se usaron.

Compañía recicladora de metal recibe multa por desecho inapropiado de desperdicios nocivos

Una compañía recicladora de metal en Madbury, pagará 2.7 [dos punto siete] millones de dólares de multa al estado por el desecho inapropiado de desperdicios nocivos.

New England Metal Recycling procesa carros usados y selecciona lo que aun sirve y destruye el resto en algo que se conoce como fluff.

En el 2006 ubicaron inapropiadamente el material y algo de este fluff llegó a las aguas de pozo, lo que afectó al suministro de agua de Dover.

Esta es la penalidad más grande que se ha visto en New Hampshire relacionada a órdenes de desperdicios dañinos. El dinero de la multa se dirigirá a los fondos estatales de desechos nocivos.

Estudiantes de UNH protestan por un profesor que publicó tweets ofensivos y racistas

Estudiantes de la Universidad de New Hampshire están protestando por un profesor acusado de publicar mensajes ofensivos en Twitter, pretendiendo ser una mujer inmigrante. La universidad empezó una investigación al respecto.

El profesor, del departamento de química de UNH, es acusado de manejar una cuenta de Twitter que desde hace años, comparte mensajes misóginos, anti-transgéneros y en contra del movimiento Black Lives Matter. La cuenta twitteaba repetidamente que era manejada por una mujer de color.

NHPR no nombró al profesor acusado en esta ocasión ya que no se ha confirmado independientemente que él la manejaba. Estudiantes, incluyendo la candidata a doctorado, Erinn Revill, se reunieron fuera del edificio de ciencias el jueves para pedirle a la universidad que actúe al respecto.

Tanto la cuenta acusada y la cuenta personal del profesor fueron borradas de Twitter a comienzo de la semana.

Mientas continúan las condiciones extrema de sequía, se recomienda conversar el agua en hogares

Más del 10 [diez] por ciento de New Hampshire pasa por una extrema sequía, con muchos reservorios de agua en niveles récord muy bajos.

Se calcula que las condiciones estatales de sequía continuarán todo el otoño sin ninguna lluvia substancial pronosticada en un futuro cercano.

El jefe del departamento estatal de agua potable, Brandon Kernan [KER-nin], dijo que si los residentes no están moderando el consumo de agua aun, ya deberían hacerlo, especialmente si utilizan pozos.

Mientras tanto, las condiciones de sequía pueden causar incendios forestales. El estado ha prohibido la mayoría de fogatas y quema de desechos, y también fumar en áreas públicas en los bosques.