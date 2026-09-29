La lengua taína, que se creyó extinta, está encontrando un nuevo hogar — y hablantes — en Nashua.

Priscilla Colón, residente en Nashua, ha sido aficionada del lenguaje toda su vida. Empezó a aprender sobre sus raíces indígenas en 2019 durante lo que llama “entre un despertar espiritual y una crisis de media edad”. Ella se encontró explorando los esfuerzos para retomar el Taíno, el lenguaje más común en el Caribe durante la conquista española hace 500 años.

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Aunque el Taíno se considera extinto, Colón dijo que los trazos del idioma siguen estando preservados en palabras del día a día, como “huracán,” , “iguana” y “barbacoa”. Ella fundó Casa Areyto para enseñarle a otras personas cómo hablar una variante moderna del Taíno.

“De la misma manera en que yo desarrollé mis raíces, he estado ayudando a otros a hacerlo”, dijo en inglés. “Este lenguaje que consideramos perdido realmente sigue allí, una corriente subyacente en todos estos otros idiomas, esperando simplemente a ser despertada”.

Adriana Torres es una Cubana de la Habana que lleva años viviendo en Milford. Recientemente fue a una clase corta de Casa Areyto en la Biblioteca Pública de Nashua para aprender más de su propia historia.

“Es una cultura que es muy rica, que vale la pena recuperarla, que no se puede perder”, dijo. “Y con eso también aprender de dónde venimos, aprender quiénes somos y a dónde vamos. Desde el punto de vista de dónde venimos, cuáles son los orígenes nuestros, nuestros ancestros y nuestro pasado”.

La clase también fue transformativa para la residente de Nashua Stari Gonzalez-Aviles. Ella fue invitada a la clase mediante su amiga, Madeline Fluckinger, una ex pasante de Casa Areyto. Creciendo como puertorriqueña, a Gonzalez-Aviles le enseñaron que la gente Taìna y su lenguaje estaban extintos.

“Estaba acostumbrada a pensar que los taínos eran uno de esos pueblos en los que su cultura era algo muy remoto”, dijo en inglés. “Fue una gran revelación: sigue vivo. Aunque se le dio por extinto erróneamente, en otros aspectos sigue activo y prosperando”.

Casa Areyto también ofrece recursos gratuitos para enseñar Taíno, incluyendo videos, libros y un curso en línea gratis para miembros de varias bibliotecas públicas de New Hampshire.

Traducción de María Aguirre