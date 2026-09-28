Tasas de mora suben en NH. Programa en Saint Anselm cubre matrículas para estudiantes calificados.

A continuación, lee las noticias del lunes 28 de septiembre de 2026

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La morosidad en las tarjetas de crédito en New Hampshire alcanza niveles no vistos desde la Gran Recesión.

El número de residentes de New Hampshire atrasados en pagar sus deudas, está aumentando.

Greg David es un economista estatal, y él analizó datos sobre los residentes de New Hampshire que están en mora con sus préstamos. Se considera que un prestatario está en mora si no realiza su pago programado a tiempo.

David dice que los propietarios parecen estar al día pagando sus hipotecas, pero más personas con tarjetas de crédito y préstamos de automóviles están fallando en pagar a tiempo.

“No es que estemos viendo a todo el mundo contraer deudas adicionales. Pero con el aumento de la morosidad, estamos viendo que un subconjunto de prestatarios se está quedando atrás. No pueden pagar”, dijo David.

La cantidad de personas atrasadas con sus cuentas es menor en New Hampshire que en todo Estados Unidos, pero igual que en el estado, las tasas de mora en el país están aumentando.

Un programa de St. Anselm College exime de matrícula a estudiantes calificados de NH, y ahora de Vermont

El Saint Anselm College de Manchester ha eximido del pago de matrícula a poco más de cien estudiantes de New Hampshire bajo un programa lanzado el año pasado. Ahora, la institución está ampliando esa misma oportunidad a estudiantes de Vermont.

Los estudiantes de la universidad privada de artes liberales pueden llegar a pagar hasta setenta mil dólares al año por matrícula, alojamiento, manutención y tasas. Bajo el programa de matrícula gratis, los estudiantes elegibles de Saint Anselm pagarían menos de un tercio de eso. Los estudiantes de Maine también pueden participar.

Para calificar, los estudiantes y sus padres deben ser residentes de New Hampshire, Vermont o Maine, y el ingreso de la familia no puede exceder de los cien mil dólares al año.

Los estudiantes deben ganar al menos un GPA de 3.25 en secundaria y haber completado una aplicación de ayuda financiera. También deben vivir en el campus de Saint Anselm.

La universidad eximirá la matrícula durante los cuatro años si un estudiante mantiene un GPA de 2.5 o más.

La Casa Blanca defiende un anuncio financiado por los contribuyentes mientras Hassan cuestiona su legalidad.

La senadora Maggie Hassan está cuestionando por qué la administración de Trump está promocionando un comercial que promueve al presidente, que está siendo financiado por dinero de los contribuyentes.

El comercial de 30 segundos muestra a Trump con imágenes imponentes de las fuerzas armadas de EE. UU. y un mensaje anticomunista.

El comercial cierra con un aviso de que es financiado por el gobierno federal.

En una carta a la Casa Blanca la semana pasada, Hassan cuestionó la legalidad de lo que califica como su esfuerzo de propaganda.

La Casa Blanca se defendió, diciendo que el comercial es, traduzco y cito, “educacional y patriótico, sin necesidad de disculpas”.

Esto también pasa en NH:

Los estudiantes y facultad en Dartmouth están pidiendo la destitución del rector académico de la institución, tras ser acusado de utilizar inteligencia artificial en textos publicados.

La semana pasada, The Dartmouth, el periódico estudiantil de la universidad, reportó que el rector Santiago Schnell había utilizado inteligencia artificial para escribir algunos artículos de opinión y otros, publicados en 2026.

Ahora, el Boston Globe reporta que la comunidad universitaria no está respondiendo bien a las noticias.

La presidenta de Dartmouth, Sian Beilock, planea investigar el uso de inteligencia artificial por parte de Schnell, y un grupo de profesores de Dartmouth está haciendo circular una petición para exigir su destitución.

Por su parte, Schnell le dijo al Globe el jueves que ahora él planea seguir las guías de uso de IA establecidas por publicaciones, y abiertamente mencionar su uso de la tecnología.