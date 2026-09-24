Nashua aprende Taíno. Más permisos para construir viviendas en NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 24 de septiembre de 2026

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Nashua aprende Taíno: organización busca rescatar el idioma ancestral

Descendientes del pueblo taíno están rescatando la lengua ancestral del caribe … aunque durante mucho tiempo el idioma se dio por extinto. Una de estas iniciativas tiene sede en Nashua con Casa Areyto … una organización que busca rescatar y enseñar el idioma.

Adriana Torres es una Cubana de la Habana que lleva años viviendo en Milford, New Hampshire. Fue a una presentación anoche de Casa Areyto en la biblioteca pública de Nashua para aprender más de su cultura.

"Es una cultura que es muy rica, que vale la pena recobrarla, que no se puede perder. Y con eso también aprender de dónde vinimos, aprender quiénes somos y a dónde vamos. Desde el punto de vista de dónde vinimos, cuáles son los orígenes nuestros, nuestros ancestros y nuestro pasado", dijo.

Casa Areyto también tiene recursos gratis para enseñar taíno … incluyendo videos, libros, y un curso en línea gratis para miembros de varias bibliotecas públicas de New Hampshire.

En NH, aumentan los permisos para construir viviendas, especialmente las unifamiliares

El número de permisos de vivienda aprobados en New Hampshire ha aumentado. Esta es una señal positiva para la limitada oferta de vivienda del estado.

Un permiso significa que un hogar ha sido aprobado para construirse, pero aún podría tomar meses o años para ser completado.

Las viviendas unifamiliares representaron la mayor cantidad de permisos emitidos en los últimos años y son uno de los tipos de vivienda de mayor demanda ahora.

Rob Dapice es parte del New Hampshire Housing, la autoridad estatal de vivienda. Él dice que la construcción de los nuevos hogares ha estado aumentando desde que prácticamente se paralizó en 2009.

“La producción de viviendas ha aumentado desde los niveles más bajos registrados durante la Gran Recesión. Sin embargo, todavía se requieren más avances, especialmente en la zona sur del estado”, dijo.

New Hampshire estima que el estado necesita más de 66,000 nuevas unidades para ser agregadas para el 2030, para enfrentar la actual escasez de vivienda.

El Partido Libertario de New Hampshire respalda el “asesinato” de demócratas electos.

El Partido Libertario de New Hampshire ha nuevamente hecho un llamamiento a la violencia política en las redes sociales.

En una publicación el martes en X, la cuenta del partido escribió, traduzco y cito, “Nosotros abiertamente apoyamos el asesinato de todo Demócrata electo en New Hampshire”.

El Partido Libertario del estado ha hecho esto antes, pidiendo el asesinato de la en esa época vicepresidenta Kamala Harris, y de un ex miembro del Consejo Ejecutivo del estado.

La Fiscalía General le dijo a NHPR que estaba al tanto de estas publicaciones, y que, traduzco y cito, “No estaríamos en condiciones de hacer más comentarios en este momento”.

El Partido Libertario de New Hampshire no regresó la solicitud de comentario.

Muere un excursionista en un sendero de las Montañas Blancas.

Un senderista murió ayer miércoles por la tarde en el Sendero Mt. Willard en Carroll por un evento médico desconocido.

El Departamento de Pesca y Recreación de New Hampshire reporta que John Campbell de 69 años del Norte de Woodstock, estaba con su esposa en un sendero corto, cuando colapsó.

Los transeúntes intentaron CPR, y los servicios de bomberos y emergencias de Twin Mountain respondieron al aviso de que un senderista sufría una emergencia médica a unos 400 metros del inicio del sendero.

El personal del AMC en Highland Center, voluntarios del equipo de rescate de Pemigewasset Valley Search and Rescue, y los funcionarios de conservación de Pesca y Recreación también respondieron a la escena alrededor de las tres de la tarde.

Esto también pasa en NH:

Se cerró un segundo puente en New Hampshire después de una inspección del Departamento de Transporte esta semana.

Un carril del Veterans Memorial Bridge que lleva tráfico de Hudson a Nashua estará cerrado por un estimado de cuatro a seis semanas después de que unos equipos encontraran una grieta en una viga estructural, reporta el Union Leader. La Junta Selecta en Hudson pidió una llamada de emergencia para autorizar financiar las reparaciones.

Mientras tanto, el Queen City Bridge en Manchester sigue cerrado durante inspecciones. Algunos carriles de 1-293 cerca del puente también estarán cerrados el miércoles y la noche del jueves, según WMUR.