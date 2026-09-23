Protesta en contra de posible centro de datos en Bow. Águilas en auge en NH.

A continuación, lee las noticias del miércoles 23 de septiembre de 2026

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Residentes de Bow y de NH protestaron en contra de posible centros de datos en Bow

El martes, los residentes de Bow y personas de alrededor de New Hampshire se juntaron antes de la reunión de la junta selecta para protestar en contra de un posible centro de datos en la ciudad.

Hace unas semanas, un funcionario estatal compartió récords públicos que demostraban que la compañía propietaria de una antigua central térmica de carbón está explorando la opción de construir un gran centro de datos en el terreno. Centros similares en otros sitios de EE.UU. han reconstruido el terreno, energía y el consumo de agua en áreas donde han sido construidas.

Los residentes de Bow, como Leslie Ring, se preocupan de eso.

“Simplemente creo que este no es un buen lugar para un centro de datos. Creo que tenemos muchos problemas relacionados con el agua en Bow y no estoy segura de que vaya a generar los beneficios económicos que la gente espera y estoy bastante convencida de que reducirá el valor de las propiedades, sin mejorar nuestra calidad de vida”, dijo Ring.

Los residentes dijeron que los impuestos eran menores cuando la planta energética fue operacional, pero algunos dijeron que preferían tener impuestos altos que enfrentar las posibles amenazas a la salud y efectos ambientales de un centro de datos a hiperescala.

Demanda multiestatal consulta al público sobre compras de medicina genéricas entre 2009 y 2019

La oficina del Fiscal General le está pidiendo a las personas revisar si han comprado ciertas medicinas genéricas de 2009 a 2019.

Una demanda multiestatal ha encontrado que los fabricantes de drogas conspiraron ilegalmente para aumentar los precios de algunos medicamentos genéricos, como la medicación para tratar convulsiones y trastornos del estado de ánimo.

La oficina de la Fiscalía General reporta que la Corte de Distrito de los Estados Unidos de Connecticut ha brindado aprobación preliminar para distribuir fondos del acuerdo, a New Hampshire y a otros 47 estados.

Se puede encontrar una lista de las medicinas en AG - generic - drugs - PUNTO com.

Las águilas calvas alcanzaron un auge en New Hampshire, gracias a un esfuerzo de conservación

Las águilas calvas de New Hampshire tuvieron un año excepcional, con 100 pollitos que lograron emprender el vuelo durante la temporada de crianza de verano.

El New Hampshire Audubon ha monitoreado águilas desde 1989, cuando la población estaba cerca de la extinción debido al insecticida DDT.

La bióloga de aves, Mickayla Johnston, supervisa el programa de águilas calvas del Audubon. Ella dijo que el crecimiento de la población de águilas aquí es una historia inspiracional de vida silvestre.

Johnston contó que las águilas estuvieron al borde de la extinción, con ninguna pareja reproductora en New Hampshire, y agregó, traduzco y cito, “Pasar de esa situación en 1989 a contar hoy con más de 100 parejas territoriales —siempre que recopilemos datos precisos sobre la especie y les brindemos el hábitat que necesitan— demuestra, a mi parecer, que es posible coexistir con la fauna silvestre en el estado”.

La población de águilas calvas de New Hampshire está en auge especialmente en Lakes Region, y a lo largo del río Connecticut y Merrimack.

Esto también pasa en NH:

La ciudad de Keene y el pueblo de Londonderry presentaron una demanda colectiva el lunes para reclamar el reembolso de los costos de sustitución del equipo de extinción de incendios que contenía PFAS.

Los PFAS son un grupo de químicos fabricados por el hombre, también conocido como “químicos perennes” que han estado vinculados a varios tipos de cáncer.

El Concord Monitor reporta que la demanda incluye a 3M, a varias entidades vinculadas a DuPont y a otros fabricantes de productos con PFAS y de equipos de extinción de incendios que contienen PFAS.

La demanda alega que estas compañías sabían que el equipo con PFAS podría ser un riesgo de salud para bomberos, pero engañaron al público sobre esos riesgos y siguieron promocionando sus productos PFAS como seguros para el uso.

A comienzos de este mes, un juez federal permitió una demanda similar para poder continuar en Connecticut.