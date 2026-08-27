Colombianos en NH se unen por Colombia. Construyen más viviendas asequibles en Manchester.

A continuación, lee las noticias del jueves 27 de agosto de 2026

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Colombianos en New Hampshire recolectan donaciones para enviar a Colombia después de fuerte terremoto

Semanas después del fuerte terremoto en Colombia, los colombianos en New Hampshire están juntándose para seguir enviando suministros y ayuda para los esfuerzos de recuperación.

El Latin Bakery en Nashua es parte de una red que ha surgido en New Hampshire y Massachusetts, enviando suministros a los sitios más afectados.

Jhon Nieto Orozco está empacando cajas para enviar:

"Estamos recolectando pañales, implementos de aseo personal, productos de limpieza. Es como lo más. Como lo que más se necesitaría en ese momento en Colombia, porque comida, digamos, no es tan necesario", dijo.

Otros sitios locales también están recolectando donaciones, incluyendo a La Mulita en Rye, el restaurante Casablanca en Nashua … y la oficina de Sagamore Court Leasing en Portsmouth.

Un proyecto construye nuevas unidades de viviendas asequibles en Manchester, abiertas a alquiler

Se están construyendo más de cien nuevas unidades de vivienda asequible en Manchester.

Las rentas serán de los $1,100 hasta los $1,800, y las propiedades también incluirán casas adosadas y un estacionamiento cubierto.

El proyecto es una alianza entre la Ciudad de Manchester y NeighborWorks Southern New Hampshire.

Razaz Elhassan trabaja con inquilinos en otros departamentos de NeighborWorks.

“Lo que más nos comentan los inquilinos es lo difícil que les resultó conseguir una vivienda. Tenemos muchos casos de personas que han pasado de estar sin hogar a tener un apartamento de nuevo, o que están reorganizando sus estructuras familiares. Ahora que tienen un apartamento, buscan recuperar la custodia de sus hijos o retomar el contacto con sus familias”, dijo Elhassan.

Neighborworks planea aceptar nuevos inquilinos a los departamentos hasta fines del 2027.

Un estudio revela que el síndrome alfa-gal puede causar reacciones alérgicas graves a las transfusiones de sangre en algunos casos.

Un nuevo estudio revela que el síndrome alfa-gal, conocido por causar alergias a la carne, también puede provocar reacciones alérgicas graves a las transfusiones de sangre en algunos pacientes.

El síndrome alfa-gal causa reacciones alérgicas severas como urticaria y reacciones anafilácticas cuando una persona consume productos derivados de mamíferos como la carne de cerdo, la carne de res y los lácteos.

El estudio de Dartmouth Health y la Facultad de Medicina Geisel ha descubierto que personas con tipo de sangre O, que tienen anticuerpos para el alfa-gal, también pueden experimentar severas reacciones alérgicas de plaquetas de sangre tipo B o AB, y de transfusiones de plasma.

Dartmouth Health ha parado de brindar transfusiones de plaquetas tipo B o AB a pacientes O, y los investigadores le están diciendo a otros hospitales a hacer lo mismo, especialmente en regiones donde prevalece el alfa-gal.

Una empresa alimentaria con sede en Boston retira del mercado productos de pollo Buffalo congelados producidos sin inspección.

Una compañía con sede en Boston está retirando miles de libras de productos congelados de pollo Buffalo, no listo para comer, que fueron producidos sin el beneficio de inspección, según el Departamento Nacional de Agricultura.

WMUR está reportando que estos productos de Shanghai Ravioli Corporation, fueron distribuidos a New Hampshire junto con otros estados de New England, a excepción de Connecticut.

Se han retirado del mercado las cajas de cartón que contienen 100 unidades de Buffalo Chicken Rangoon con fecha de caducidad entre el 8 de julio de 2026 y el 29 de junio de 2027, y las cajas de 120 unidades de Benedettos Buffalo Chicken Mozzarella Sticks con fechas de caducidad entre el 8 de julio de 2026 y el 29 de junio de 2027.

La comida producida sin inspección podría contener alérgenos no declarados, bacterias y otros contaminantes.

Esto también pasa en NH:

La mosca linterna moteada ha sido detectada en New Hampshire por primera vez.

El Departamento estatal de Agricultura reportó esta semana una pequeña cantidad del insecto en Salem, aunque no es claro si hay una población establecida en el estado por el momento.

Las moscas linternas moteadas son una especie invasiva que puede causar daño a una variedad de árboles y cultivos, como árboles de fruta, uvas y soja.

La mosca linterna moteada se detectó por primera vez en Pensilvania hace más de una década. Desde entonces, se ha extendido por gran parte del este de Estados Unidos.

El estado solicita a los residentes que informen sobre cualquier avistamiento de este insecto rojo, negro y blanco en N-H-bugs-PUNTO-org.