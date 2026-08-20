Julio fue el mes más caliente jamás registrado en EE.UU. continental — pero no para New Hampshire

Este artículo fue originalmente escrito en inglés por Kate Dario. Traducción de María Aguirre.

Este pasado julio fue ligeramente más frío que otros julios en años pasados en New Hampshire, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica . Con una temperatura promedio de 68.3° Fahrenheit, fue el julio más frío desde 2012, pero igualmente estuvo más arriba que el promedio histórico del estado.

Las temperaturas fueron mayores en la esquina sureste del estado y menores en el oeste y el norte.

Pero en todo el territorio continental de Estados Unidos, fue el julio más caluroso jamás registrado, con temperaturas récord en la región montañosa del oeste.

New Hampshire presenció un mes más seco de lo normal, pero no tan seco como julio 2025, cuando comenzó la prolongada sequía en el estado, lo que resultó en el verano más seco jamás registrado . Según los datos más recientes del Monitor de Sequía de EE. UU. , solo una pequeña porción del estado continúa en sequía, mientras alrededor de la mitad está considerada anormalmente seca.

El cambio climático provocado por el hombre está causando que New Hampshire sea más caluroso y húmedo , y está aumentando la posibilidad de sequía, según la evaluación climática estatal de 2021.