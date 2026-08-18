¿Cómo elegir un abogado de inmigración? Recomendaciones a partir del caso de una abogada suspendida

Este artículo fue originalmente publicado por Factchequado. NHPR es parte de su alianza de medios alrededor de los EEUU.

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El caso de la abogada Alexandra Lozano, popular en redes sociales y acusada de presentar solicitudes fraudulentas de inmigración a nombre de miles de clientes, puede haber generado dudas sobre cómo identificar a un abogado de migración confiable que lleve tu caso correctamente.

Expertos recomiendan buscar abogados especializados en el tipo de caso migratorio, revisar posibles quejas, evitar promesas de resultados garantizados, no firmar documentos en blanco y asegurarse de recibir copias de todo el expediente.

También aconsejan revisar cuidadosamente los contratos y formularios, pedir copias del expediente, no pagar por aplicaciones como Zelle o Venmo, evitar notarios que ofrecen servicios legales y buscar una segunda opinión cuando sea necesario

¿Cómo elegir a un abogado de inmigración y detectar posibles señales de frauder? Muchas personas pueden hacerse esa pregunta tras lo ocurrido con la abogada Alezandra Lozano, quien se hacía llamar “la abogada de los milagros” en redes sociales y está suspendida y acusada de presentar solicitudes fraudulentas a nombre de sus más de 35,000 clientes.

Después de todo, Lozano era miembro de un colegio de abogados (en Washington) y esa es justamente una de las recomendaciones para evitar estafas de inmigracion que dan expertos u organizaciones como la Comisión Federal de Comercio (FTC) . Pero, ¿qué otros consejos y señales de alerta dan los expertos? Te contamos.

Para encontrar a un abogado de migración puedes consultar las listas de personas y organizaciones acreditadas para dar asesoría legal del Departamento de Justicia (DOJ) de personas u organizaciones acreditadas y un directorio en español de abogados especializados en temas de inmigracion de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

En Factchequeado hablamos con Omar Barraza, abogado que representa a los demandantes en el caso contra Lozano, y con Elizabeth Rompf Bruen, abogada de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), y consultamos la página del Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) para recopilar recomendaciones sobre cómo asegurarte de que tu caso se esté llevando correctamente:

Busca abogados con experiencia especializada en tu caso específico: los abogados de inmigración tienen diferentes especialidades dentro del derecho migratorio, como casos VAWA, visas U, visas T o procedimientos de deportación, entre otros. “Por ello, conviene preguntarles sobre su experiencia con este tipo de casos”, dijo Rompf Bruen.

los abogados de inmigración tienen diferentes especialidades dentro del derecho migratorio, como casos VAWA, visas U, visas T o procedimientos de deportación, entre otros. “Por ello, conviene preguntarles sobre su experiencia con este tipo de casos”, dijo Rompf Bruen. Investiga si existen quejas sobre el abogado: puedes encontrar y consultar a la agencia estatal encargada de investigar o tomar medidas respecto a quejas presentadas con abogados haciendo clic aquí . En esa página encontrarás la información de contacto y página web en inglés de cada agencia disciplinaria en cada estado. Por ejemplo, en el estado de Washington la encargada es el Colegio de Abogados de Washington (WSBA) y tienen un directorio de abogados del estado y otro sobre avisos disciplinarios donde puedes buscar información sobre un abogado ingresando su nombre o número de licencia. Ambas listas muestran que Lozano renunció a su licencia y que no está autorizada para ejercer.

puedes encontrar y consultar a la agencia estatal encargada de investigar o tomar medidas respecto a quejas presentadas con abogados haciendo . En esa página encontrarás la información de contacto y página web en inglés de cada agencia disciplinaria en cada estado. Por ejemplo, en el estado de Washington la encargada es y tienen un del estado y donde puedes buscar información sobre un abogado ingresando su nombre o número de licencia. listas que Lozano renunció a su licencia y que no está autorizada para ejercer. También puedes hacer una consulta al Banco Nacional de Datos sobre la Regulación de Abogados de la ABA , un repositorio nacional de medidas regulatorias que afectan a los abogados en todo Estados Unidos, al (312) 988-5290. Otra opción es buscar en Google News (colocando el nombre del abogado entre comillas), para advertir si hay reportes de medios de comunicación sobre el abogado.

, un repositorio nacional de medidas regulatorias que afectan a los abogados en todo Estados Unidos, al (312) 988-5290. Otra opción es buscar en (colocando el nombre del abogado entre comillas), para advertir si hay reportes de medios de comunicación sobre el abogado. Trata con el abogado o con su firma en persona: desconfía si te piden un pago sin antes haberse reunido contigo .

desconfía si te piden un pago sin antes haberse reunido contigo Habla sobre los riesgos de tu caso: es una “alerta roja” si un abogado se niega a explicar los riesgos implicados o actúa como si no hubiera “ningún riesgo”.

es una “alerta roja” si un abogado se niega a explicar los riesgos implicados o actúa como si no hubiera “ningún riesgo”. Asegúrate de revisar cuidadosamente todos los documentos, incluido el contrato con el abogado: comunícale al abogado si ves algo que no es cierto.

comunícale al abogado si ves algo que no es cierto. Contrata a un traductor competente: en caso de que no hables inglés, busca los servicios de un traductor o int érprete para que te explique lo que cada línea significa.

en caso de que no hables inglés, busca los servicios de un érprete para que te explique lo que cada línea significa. No pagues a través de aplicaciones móviles, como Zelle o Venmo: USCIS solo acepta pagos con tarjeta de crédito, débito, prepagada o transacción bancaria.

USCIS pagos con tarjeta de crédito, débito, prepagada o transacción bancaria. Pide copias de todo lo relacionado con tu caso: los abogados deben entregarte copia de tu expediente y documentos, ya sea en formato electrónico o físico. Si un abogado se niega a hacerlo, es una señal de alerta.

los abogados deben entregarte copia de tu expediente y documentos, ya sea en formato electrónico o físico. Si un abogado se niega a hacerlo, es una señal de alerta. Evita firmar páginas en blanco: nunca firmes una página sin ver el formulario final o la declaración completa antes de enviarla a las autoridades gubernamentales.

nunca firmes una página sin ver el formulario final o la declaración completa antes de enviarla a las autoridades gubernamentales. Exige que te expliquen los términos complejos: un abogado debería ser capaz de explicar su estrategia legal en un lenguaje sencillo y comprensible para cualquier persona.

un abogado debería ser capaz de explicar su estrategia legal en un lenguaje sencillo y comprensible para cualquier persona. Es señal de alerta extrema si te garantizan un resultado o si dicen conocer a alguien dentro del gobierno que hará que aprueben tu caso.

Evita los notarios: son personas que no son abogados y que afirman poder ayudar a un precio más barato.

son personas que no son abogados y que afirman poder ayudar a un precio más barato. Busca una segunda o tercera opinión, de ser necesario: “ Trata tu caso de inmigración como un diagnóstico médico serio”, dijo Rompf Bruen. Puede que los gastos relacionados con la consulta o el tiempo invertido hagan que algunas personas se resistan, pero usualmente es “dinero bien gastado”, dijo la abogada.

Trata tu caso de inmigración como un diagnóstico médico serio”, dijo Rompf Bruen. Puede que los gastos relacionados con la consulta o el tiempo invertido hagan que algunas personas se resistan, pero usualmente es “dinero bien gastado”, dijo la abogada. Utiliza fuentes de referencia confiables para contratar a un abogado: como el directorio de AILA o mediante organizaciones con vínculos duraderos con la comunidad.

Barraza recomienda denunciar cualquier tipo de estafa de migración ya que, dependiendo del caso, podría calificar para una Visa U.

USCIS explica que se puede denunciar conducta inapropiada por parte de un profesional de inmigracion (como conducta penal, poco ética, poco profesional o frívola) en la jurisdicción donde el abogado está autorizado . También se puede presentar una queja ante el Consejo Disciplinario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por correo electrónico o correo postal siguiendo las instrucciones en español de USCIS que encuentras en este enlace.

“Por favor, si eres víctima de un crimen, denuncia, porque tal vez tal vez eso podría servir para darle otro camino hacia legalizarse”, dijo Barraza.

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