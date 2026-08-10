Preocupaciones por restricciones federales en SNAP. Propietarios de vivienda y los gastos escolares de NH.

A continuación, lee las noticias del lunes 10 de agosto de 2026

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NH prevé que menos estudiantes recibirán ayuda para el almuerzo escolar debido a las restricciones federales del programa SNAP.

Los funcionarios de educación de New Hampshire estiman un descenso en el número de estudiantes elegibles para un almuerzo gratis y de precio reducido para el próximo año. Este descenso aparece mientras la administración de Trump ha complicado el proceso de inscribirse en el programa para los padres.

Las familias en el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional o SNAP, por sus siglas en inglés, automáticamente califican para asistencia de almuerzo escolar.

Laura Milliken es la directora ejecutiva en NH Hunger Solutions.

A ella le preocupa que las familias que son elegibles para recibir SNAP pero no pueden cumplir con los requisitos laborales más exigentes del programa pierdan el acceso automático al programa de almuerzos.

“Los requisitos laborales suenan bien pero la realidad es que esto hace todo más complejo”, dijo Milliken.

El estado estima que las inscripciones bajen en casi 5 por ciento en el próximo año fiscal.

‘Estoy luchando por pagar mi hipoteca’: los propietarios de viviendas en NH sienten las consecuencias de asumir la mayor parte de los gastos escolares.

Un nuevo reporte encontró que casi el 70% de los fondos de escuelas públicas de New Hampshire vienen de contribuyentes de propiedades. Esta carga impositiva está ejerciendo presión sobre las ya apretadas finanzas de algunos residentes de New Hampshire.

El nuevo análisis del Instituto de Política Fiscal de New Hampshire confirma algo que las personas ya saben … Además de los impuestos municipales y estatales sobre la propiedad, los propietarios están pagando la mayor parte de los costos escolares.

Michelle Flynn de Hillsborough tiene que navegar un gran aumento en impuestos a las propiedades este año, más todos los otros costos de vida.

“Los precios de la gasolina están tan altos, los precios de los alimentos están tan altos. Y estoy luchando para pagar mi hipoteca”, dijo Flynn.

Flynn dice que ella cree que es justo que los contribuyentes como ella cubran el 50% de los costos escolares, pero el 70% se siente muy alto para ella.

“Creo que los impuestos son altos porque el estado no paga lo que le corresponde”, dijo.

Ella tiene 62 años y sustenta a su familia con su salario. Con altos costos y altos impuestos, ella no cree que pronto pueda jubilarse.

Ingresos estatales fueron menores a lo que estimó para el primer mes del año fiscal 2027

Los ingresos estatales fueron más bajos de lo previsto en julio, el primer mes del año fiscal 2027.

El estado esperaba recaudar alrededor de 134 millones en julio, pero la recaudación fue aproximadamente 7 millones inferior a esa cifra.

Los ingresos de impuestos empresariales fueron $8.5 millones inferiores a lo previsto, casi un 24% por debajo de las expectativas.

Los funcionarios de ingresos estatales dicen que una de las razones es el aumento de reembolsos.

El impuesto sobre alojamiento y comidas también estuvo por debajo de las previsiones, pero la recaudación fue superior a la del mismo mes del año pasado.

Pero el Impuesto sobre la transferencia de bienes raíces fue un punto brillante: recaudó casi $26 millones un poco más de lo que se estimaba para julio.

Pero los ingresos estatales por la venta de licores siguen disminuyendo... El estado esperaba recaudar $6.5 millones por la venta de licores, pero la recaudación fue inferior en más de $2 millones.

Supermercados Hannaford retira productos por posible brote de salmonela en líneas de jalapeños

Los supermercados Hannaford van a retirar seis productos de charcutería y de verduras por precaución, después de que un proveedor de jalapeños comience un retiro por posible contaminación de salmonela.

Manchester Ink Link reporta que los ítems incluyen tres burritos, el wrap de tortilla de pollo chipotle, jalapeños en cuadraditos, y pico de gallo. Todos los productos impactados han sido retirados de las perchas.

Esto es parte de un retiro voluntario más amplio de Coast Citrus Distributors. Sus jalapeños han sido vinculados por la CDC y la FDA a un brote multiestatal de salmonela que ha infectado a más de 300 personas desde julio.

Ninguna de las infecciones de salmonela han sido reportadas en los cinco estados donde las tiendas Hannaford han sido ubicadas.

Esto también pasa en NH:

El costo estimado de una nueva instalación para la prisión estatal de hombres en Concord se ha elevado a $750 millones [de dólares], más de los $600 millones de hace dos años.

Esto según un estudio comisionado por el estado obtenido del Concord Monitor. El proyecto ha sido postergado múltiples veces durante los años. En abril, el Consejo Ejecutivo cerró un contrato para la próxima fase de planificación por las preocupaciones sobre el costo del contrato.

La instalación actual fue construida en 1878 y se expandió en 1980, y tuvo numerosas violaciones de salud y seguridad en los años recientes.