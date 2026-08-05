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Las mujeres en NH enfrentan escasez de proveedores médicos y otras barreras, según estudio

New Hampshire Public Radio | By Olivia Richardson
Published August 5, 2026 at 12:29 PM EDT
Doctor's office - NHPR file photo
NHPR
Doctor's office - NHPR file photo

El lunes, se publicó un estudio del Departamento de Seguros estatal que descubrió que las mujeres enfrentan desafíos para atención médica apropiada debido a escasez de proveedores, preocupaciones sobre la asequibilidad de la atención médica, y un bajo nivel de conocimiento sobre la cobertura del seguro por parte de los participantes en encuestas en línea y sesiones grupales.

El estudio, financiado por el Departamento Nacional de Salud y Servicios Humanos y los Centros de Servicios de Medicare & Medicaid, fue encargado para comprender las barreras para acceder a los servicios de salud de la mujer, con especial atención a la atención preventiva, la salud materna y el cumplimiento estatal de las reformas federales del mercado.

Michelle Heaton, directora de la División de Vida y Salud en el departamento estatal de seguros, dijo que las encuestas y grupos focales descubrieron que los clientes compartieron preocupaciones por desafíos fuera del alcance del trabajo del departamento, como transporte, capacidad del hospital y desafíos geográficos.

“Somos estado mayormente rural y tenemos una cadena montañosa que lo atraviesa, con muchos lagos, por lo que la geografía de nuestro estado dificulta la elaboración de estándares establecidos que puedan aplicarse a todos en el estado”, dijo Heaton.

Heaton dijo que la meta del departamento estatal de seguros es aumentar la transparencia y educación.

“Lo que buscamos hacer con muchos de nuestros esfuerzos de transparencia en marcha es realmente destacar dónde estamos viendo escasez de proveedores”, dijo Heaton. “Revisar que tipo de proveedores tienen escasez y en que áreas del estado se encuentran”.

El estudio también identificó áreas de preocupación alrededor de los cierres de hospitales, acceso rural a la banda ancha, el diseño de políticas de Medicaid, la captación de talento y una atención culturalmente apropiada.

El estudio encontró que el Plan de referencia de beneficios esenciales de salud de New Hampshire, disponible en el mercado de seguros, estaba a la par con otros estados en New England, con la excepción del tratamiento de fertilidad. New Hampshire no brinda tratamiento de fertilidad como parte de su plan.

Traducción de María Aguirre
Noticias en español
Olivia Richardson
As NHPR’s health and equity reporter, my goal is to explore how the health care system in New Hampshire is changing – from hospital closures and population growth, to the use of AI and big changes in federal and state policies.
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