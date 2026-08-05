Las mujeres en NH enfrentan escasez de proveedores médicos y otras barreras, según estudio

El lunes, se publicó un estudio del Departamento de Seguros estatal que descubrió que las mujeres enfrentan desafíos para atención médica apropiada debido a escasez de proveedores, preocupaciones sobre la asequibilidad de la atención médica, y un bajo nivel de conocimiento sobre la cobertura del seguro por parte de los participantes en encuestas en línea y sesiones grupales.

El estudio, financiado por el Departamento Nacional de Salud y Servicios Humanos y los Centros de Servicios de Medicare & Medicaid, fue encargado para comprender las barreras para acceder a los servicios de salud de la mujer, con especial atención a la atención preventiva, la salud materna y el cumplimiento estatal de las reformas federales del mercado.

Michelle Heaton, directora de la División de Vida y Salud en el departamento estatal de seguros, dijo que las encuestas y grupos focales descubrieron que los clientes compartieron preocupaciones por desafíos fuera del alcance del trabajo del departamento, como transporte, capacidad del hospital y desafíos geográficos.

“Somos estado mayormente rural y tenemos una cadena montañosa que lo atraviesa, con muchos lagos, por lo que la geografía de nuestro estado dificulta la elaboración de estándares establecidos que puedan aplicarse a todos en el estado”, dijo Heaton.

Heaton dijo que la meta del departamento estatal de seguros es aumentar la transparencia y educación.

“Lo que buscamos hacer con muchos de nuestros esfuerzos de transparencia en marcha es realmente destacar dónde estamos viendo escasez de proveedores”, dijo Heaton. “Revisar que tipo de proveedores tienen escasez y en que áreas del estado se encuentran”.

El estudio también identificó áreas de preocupación alrededor de los cierres de hospitales, acceso rural a la banda ancha, el diseño de políticas de Medicaid, la captación de talento y una atención culturalmente apropiada.

El estudio encontró que el Plan de referencia de beneficios esenciales de salud de New Hampshire , disponible en el mercado de seguros, estaba a la par con otros estados en New England, con la excepción del tratamiento de fertilidad. New Hampshire no brinda tratamiento de fertilidad como parte de su plan.

Traducción de María Aguirre

