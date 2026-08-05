Las mujeres y las barreras a la atención médica en NH. Más seguridad en los sistemas de agua.

A continuación, lee las noticias del miércoles 5 de agosto de 2026

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Un nuevo estudio del departamento estatal de seguros demuestra que las mujeres aún enfrentan barreras para acceder a la atención médica en el estado.

A través de encuestas y sesiones grupales, las mujeres le dijeron al departamento de seguros que la escasez de proveedores y desafíos de transportación fueron las principales barreras para acceder a doctores. Las opciones de proveedores son aún más limitadas para las que viven en áreas rurales.

Michelle Heaton, directora de la División de Vida y Salud en el departamento estatal de seguros, dice que no todo desafío puede ser abordado por el departamento de seguros pero están trabajando en construir más transparencia.

“Lo que buscamos hacer con muchos de nuestros esfuerzos de transparencia en marcha es realmente destacar dónde estamos viendo escasez de proveedores”, dijo Heaton.

El estudio también identificó los cierres de hospitales, y las limitaciones de cobertura de Medicaid como barreras de acceso.

Más personas dan positivo a ciclosporiasis en NH tras brote de parásito en EE.UU.

El departamento estatal de salud dice que 69 personas en New Hampshire han dado positivo a la enfermedad causada por el parásito de la cyclospora hasta ahora este año, y tres personas han sido hospitalizadas.

El estado típicamente identifica entre dos a nueve casos de infecciones de cyclospora cada año, el cual es requerido al consumir productos contaminados con el parásito. Puede llevar a severos síntomas gastrointestinales.

La compañía de productos Taylor Farms emitió un retiro nacional de lechuga iceberg de México, mientras un brote multiestatal ha enfermado a miles de personas y matado a dos.

Las empresas de servicios de agua de New Hampshire aumentan la seguridad en respuesta a los ciberataques en otros estados.

El Departamento estatal de Servicios Ambientales le está pidiendo a los sistemas locales de agua reforzar las medidas de seguridad, siguiendo un ataque coordinado que afectó a más de 30 municipalidades de Minnesota, la semana pasada.

Este tipo de ataques tienen como objetivo funciones críticas del sistema... como la monitorización y el tratamiento de la calidad del agua.

John Boisvert lidera Pennichuck Water. Dijo que su compañía ha estado trabajando con las autoridades estatales y federales, como la agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras, o CISA.

“Hemos aprovechado en dos ocasiones la oportunidad de que vinieran los expertos del FBI y de la CISA para realizar auditorías profundas de nuestro sistema. Aprovechamos algunos de sus hallazgos para reforzarlo, instalando protecciones de firewall adicionales y otras medidas similares”, dijo Boisvert.

Dijo que las amenazas cibernéticas pueden atacar a cosas como bombas de agua, las cuales tienen conexión a Internet. Hasta ahora, no hay indicación de que cualquier suministro de agua en New Hampshire haya sido alterado o inseguro para tomar.

La congresista Goodlander solicitó investigación federal a las condiciones del YDC

La congresista Maggie Goodlander está pidiendo una investigación federal sobre las condiciones en el centro de detención juvenil del estado. Goodlander, una demócrata de primer término, hizo la solicitud en una carta al Fiscal del Distrito de EE.UU., Erin Creegan, y a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

El Centro de Servicios Juveniles Sununu ha estado bajo escrutinio desde que un organismo de control independiente informó de lesiones sufridas por el personal y los jóvenes... así como de confinamientos en las instalaciones... a principios de este año.

Una investigación por el fiscal general estatal descubrió que la mala gestión crónica puso a los empleados y a los jóvenes en riesgo, pero no encontró evidencia del abuso criminal o negligencia.

Esto también pasa en NH:

El departamento estatal de salud dijo que los mosquitos en Derry y Hampton han dado positivo al virus de Jamestown Canyon.

El Union Leader reporta que esto lleva al total de comunidades con mosquitos que han dado positivo al virus a 6 … pero no han habido casos reportados en humanos en NH hasta ahora en el año.

El virus de Jamestown Canyon se esparce a los humanos mediante mordeduras de mosquitos y puede causar fiebre, dolores de cabeza, y fatiga … pero también puede resultar en síntomas más severos, como la encefalitis. No hay vacunas disponibles o medicina para tratarla.