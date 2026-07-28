El futuro incierto del Estatus de Protección Temporal. Llegó la temporada de arándanos a NH.

A continuación, lee las noticias del martes 28 de julio de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

La corte de familia busca la experiencia de familias de New Hampshire que hayan resuelto sus propios casos de negligencia.

New Hampshire quiere que los padres colaboren para mejorar su Corte de Tratamiento Familiar para familias involucradas en casos de abuso y negligencia.

La Rama Judicial estatal dice que la experiencia de familias que resuelven sus propios casos de abuso y negligencia ayudará a planear y mejorar la corte especializada, la cual sirve a padres de familia con desórdenes de uso de sustancia que han perdido a sus hijos o están en riesgo de perderlos.

El financiamiento federal será utilizado para reclutar a familias, pagarles por su tiempo y ayudarlos a cubrir sus costos de cuidado infantil.

El estado comenzó su programa de Corte de Tratamiento Familiar en 2021, en Claremont y Newport.

Mientras la administración de Trump busca terminar con el estatus de protección temporal, un haitiano que trabaja en NH encuentra fuerza en la oración

Una decisión de la Corte Suprema en julio permitió que la administración de Trump termine con el Estatus de Protección Temporal o TPS por sus siglas en inglés, para personas que llegaron de Haití y Siria. Casi un mes después, no está claro quién enfrenta la deportación. En el sur de New Hampshire, hay un hombre de Haití que busca calma en la fe y la música.

Él es W, y hace dos años, le pidió a NHPR que no publique su nombre porque su estatus legal es incierto.

Ha sido incierto por algunos años para W. Aprendió inglés rápido, y obtuvo un trabajo en una escuela local para apoyar a su familia, pero todo cambió en noviembre, cuando el departamento de Seguridad Nacional anunció que terminaría con el TPS, lo que despertó una larga batalla legal.

En su incertidumbre, W siente que tiene que mantenerse fuerte para su familia, pero trata de afrontarlo mediante la oración y la música

“A veces estoy estresado, pero sigo orando... en la iglesia... seguimos orando y mantenemos la fe porque Dios puede hacer cualquier cosa…”, dijo.

El TPS para Haitianos venció el lunes [27 de julio], y el futuro no es claro para W.

Una mujer de Wilton demanda la eliminación de las inspecciones vehiculares en New Hampshire; alega preocupación por la calidad del aire.

Una mujer del pueblo de Wilton que vive con asma dice que la decisión del estado de terminar con las inspecciones de vehículos motorizados es una amenaza para su salud.

Marilyn Jonas está demandando a New Hampshire para que restablezca su programa anual de inspección. A ella le preocupa el deterioro de la calidad de aire desde que el programa se detuvo en febrero.

"La Ley de Aire Limpio ha sido una parte muy importante de mi vida porque cuando era joven no existía. Ahora sí existe, y he visto cómo el aire se ha vuelto cada vez más limpio a lo largo de mi vida, y no quiero retroceder", dijo.

Una previa demanda presentada por la compañía que vende el equipo de prueba de emisiones fue descartada, y la administración de Trump ha resaltado sus intenciones para formalmente aprobar la solicitud del estado de no participar en las inspecciones de vehículos.

Llegó la temporada de arándanos a New Hampshire: un huerto en Strafford abre sus puertas al público para su propia recolección

La temporada de blueberries o arándanos llegó a New Hampshire.

Muchos huertos locales están en plena cosecha de arándanos, y algunos están abiertos para que las personas vayan a recoger sus propias blueberries.

Berrybogg Farm en Strafford está abierta para su temporada del aniversario número 50, y tiene 9 variedades de blueberries para escoger.

Julie Butterfield, co-propietaria de Berrybogg Farm, dice que en sitios como su huerto, hay baldes y palas para que las personas realicen su recolección.

“Tenemos letreros que indican dónde estamos cosechando durante el día y contamos con personal que orienta a la gente. Así que sí, intentamos que sea lo más fácil posible, aunque estemos en seis acres de arándanos”, dijo.

Ella le recomienda a las personas llegar preparados para un terreno irregular, y que las variedades de Berkeley y Jersey son sus favoritas.

La temporada de blueberries terminará entre la mitad y finales de agosto para muchos huertos.

Esto también pasa en NH:

La gobernadora Kelly Ayotte nominó al jefe policial retirado de Manchester, Alan Aldenberg, como el líder interino de la Oficina de Defensoría Infantil de NH, un organismo de control independiente.

Ayotte dijo que Aldenberg serviría por 90 días mientras ella busca un defensor permanente.

Aldenberg se retiró como jefe policial de Manchester en 2024, para liderar el Campus para Militares y Veteranos de Easter Seals en Franklin.

Si se confirma, Aldenberg reemplazaría a Cassandra Sanchez, a quien Ayotte no re-asignó.

Sanchez fue la primera en reportar las alegaciones de abuso y negligencia dentro del Centro estatal de Servicios Juveniles Sununu, a principios de este año.