Cómo cuidarse en los senderos de NH; nuestra mirada es tan única como una huella dactilar.

A continuación, lee las noticias del miércoles 15 de julio de 2026

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Programa de verano de USDA ofrece comida gratis en NH para jóvenes de 18 años o menores

Ya están disponibles las comidas gratis para niños de 18 años o menores este verano, sin importar su ingreso, en docenas de escuelas y centros comunitarios en New Hampshire. Las familias no necesitan aplicar con anticipación.

El programa financiado por el gobierno federal, Summer Meals, brinda comidas para llevar en zonas rurales del estado, y comidas servidas en ciertos puntos en algunas ciudades. El programa también está disponible para adultos mayores a 18 años con discapacidades que actualmente asisten a programas escolares públicos o privados sin fines de lucro.

Algunos puntos ofrecen desayuno y almuerzo, mientras que otros solo sirven almuerzo. Los sitios cerrarán entre finales de julio y agosto.

Las familias pueden encontrar sitios, horas y horarios de cada punto en el buscador de sitios web de comidas de verano del USDA.

Según un estudio de Dartmouth, tu mirada es tan única como una huella dactilar.

La manera en que vemos alrededor nuestro y analizamos el ambiente dice mucho sobre nuestras personalidades y prioridades internas, según una nueva investigación de Dartmouth College.

Caroline Robertson, profesora asociada de ciencias psicológicas y del cerebro en Dartmouth, lideró el estudio. Su equipo hizo que la gente utilizara auriculares de realidad virtual con dispositivos de rastreador de ojos y analizó qué objetos miraban primero las personas en cientos de entornos nuevos.

“Tú y yo tenemos diferencias muy fiables y estables en la forma en que percibimos el mundo, y en gran medida, esas diferencias tienen que ver con nuestras prioridades y recuerdos internos”, dijo Robertson.

Resulta que lo que llama a nuestro ojo es único al individuo, pero también predecible. Según Robertson, esto podría tener implicaciones para la privacidad de los datos biométricos, a medida que la tecnología de seguimiento ocular se generaliza en dispositivos de consumo como el software de seguridad para automóviles.

Trump respalda a DiLorenzo en las primarias del primer distrito congresional de New Hampshire; Noveletsky se mantendrá en la elección.

El presidente Trump está respaldando a Anthony DiLorenzo en la primaria republicana del 1er Distrito del Congreso.

Este respaldo de esta semana impulsa a DiLorenzo, un candidato primerizo de Portsmouth y el fundador de Key Auto Group.

Las encuestas muestran que está en una reñida contienda con Hollie Noveletsky [nah-vuh-LET-sky], con más del 60% de los votantes republicanos aún indecisos.

Andy Smith, un científico político para la UNH, dice que el respaldo podría ayudar a DiLorenzo recaudar dinero para la primaria de septiembre, pero quizás no brinde tanto impulso cuando llegue noviembre.

“En unas primarias, el respaldo de Trump será útil en las elecciones generales, dada la impopularidad de Trump en New Hampshire y en todo el país … no es probable que ayude mucho en las elecciones generales”, dijo Smith.

Noveletsky ha defendido la agenda del presidente y esta semana prometió mantenerse en la contienda. Las primarias de New Hampshire son el 8 de septiembre.

Un profesional médico recomienda ser extra precavido en senderos con corrientes de agua, especialmente en clima caluroso

Mientras continúa el verano, los profesionales médicos observan un aumento en los casos de esguinces, distensiones, ampollas y lesiones relacionadas con el calor.

¿Una causa común? El senderismo.

Esto según Jim Esdon, el coordinador del programa en el Centro de Prevención de Heridas Infantiles en Dartmouth Health. Él dice que las personas deberían ser extra precavidas alrededor de senderos que requieran cruzar corrientes de agua.

“Si vas a hacer eso, nunca lo intentes a menos que entiendas cómo cruzar ríos de forma segura. Y si el agua está un poco alta, piensa en dar la vuelta”, dijo.

Esdon dice que las condiciones del río pueden cambiar después de una tormenta, causando que un cruce que era fácil, sea más difícil.

También recomienda caminar con tres o más personas, así que si alguien tiene una emergencia médica, una persona puede quedarse, mientras otra se va a buscar ayuda.

Ayotte firma nueva ley de derechos de blockchain y criptomonedas en NH

La gobernadora Kelly Ayotte ha firmado una nueva ley que codifica derechos específicos para el uso de blockchain y criptomonedas en New Hampshire.

Bajo esta ley, la cual sus simpatizantes llaman Block Chain Basics o Básicos de Block Chain, ninguna autoridad estatal o local puede limitar el uso de activos digitales para comprar

bienes y servicios o imponer un impuesto o tasa específica sobre las transacciones que involucren criptomonedas.....

La nueva ley también limita a los reguladores de seguridad estatal de supervisar la minería de activos digitales o los servicios de stacking, y elimina la necesidad de que quienes participan en la minería de activos digitales cuenten con una licencia de transmisor de dinero.

Según sus promotores, la nueva ley, que también busca crear un tribunal estatal especializado en blockchain para resolver disputas sobre criptomonedas y proteger los derechos de los usuarios, convierte a New Hampshire en una de las jurisdicciones más favorables del país para las empresas de blockchain y criptomonedas.