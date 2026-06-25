Más fondos para viviendas asequibles en NH. Políticos de NH celebran la Independencia de EE.UU.

A continuación, lee las noticias del jueves 25 de junio de 2026

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New Hampshire presenta un video que se exhibirá en la Feria Estatal de Washington D.C. con motivo del Día de la Independencia.

Como parte del aniversario número 250 de Estados Unidos, la Secretaría de Estado de New Hampshire ha publicado un video conmemorativo para proyectarlo en Washington DC.

50 figuras políticas actuales y antiguas en New Hampshire recitaron la Declaración de Independencia en un video publicado por la Secretaría de Estado para su aniversario 250. El video será parte del stand designado por el estado en la Gran Feria Estatal Americana que se celebra en el National Mall de Washington D.C.

New Hampshire es el único estado en New England que va a participar en la feria.

David Scanlan, el Secretario de Estado de New Hampshire, dice que es una decisión política para los estados que escogieron no estar en la feria.

This office is a nonpartisan office, and we work really hard to keep it that way. I think that's reflected in the video. And so we're going to Washington, D.C., in that spirit to showcase New Hampshire

“Esta oficina es una oficina no partidista, y trabajamos muy duro para que siga siéndolo. Creo que eso se refleja en el video. Y vamos a Washington D.C., con ese espíritu para mostrar New Hampshire”, dijo.

El video conmemorativo, junto a otros documentos históricos, estará de muestra en la Casa de Estado hasta el 10 de julio.

Candidato Republicanos para el Senado Nacional debatieron en Hampton

Los Republicanos que están de candidatos para el Senado Nacional debatieron anoche en Hampton.

Como anteriores senadores, John E. Sununu representó a New Hampshire; Scott Brown a Massachusetts.

Sununu argumentó que su historial demuestra que los votantes deberían regresarlo a DC.

"Miren lo que he hecho redactando proyectos de ley para reducir los impuestos. Miren lo que he hecho para combatir los mandatos sin fondos … De eso se trata la coherencia y el conservadurismo, y eso es lo que siempre me ha caracterizado", dijo.

Mientras tanto, Brown argumentó que el respaldo del Presidente Trump a Sununu y líderes del Senado lo harían menos independientes.

Brown también criticó a Sununu por no haber apoyado más a la guerra en Irán.

Dos veces durante el debate de una hora, Brown dijo que si Sununu ganaba la primaria, él lo apoyaría completamente. Sununu resaltó que es crucial derrotar al probable candidato demócrata Chris Pappas, pero nunca dijo que apoyaría a Brown si este terminaba siendo el candidato republicano.

Se destinarán más fondos estatales a proyectos de vivienda asequible en todo New Hampshire.

El Consejo Ejecutivo recientemente aprobó $5.1 millones [de dólares] en fondos para el desarrollo de más de 500 unidades de viviendas asequibles en todo New Hampshire.

El dinero se destinará a proyectos específicos, incluyendo la construcción de departamentos asequibles cerca del centro de Jaffrey, hogares para adultos mayores en Rochester, y viviendas para personas con discapacidades en Dover y Wolfeboro.

El Departamento Estatal de Asuntos Económicos y Empresariales está administrando los ‘premios’. La comisionada Lucy Lange dijo que el proyecto es necesario para mantener y construir la fuerza laboral del estado.

“Si queremos seguir creciendo como estado, tenemos que poder ofrecer a la gente la oportunidad de acceder a una vivienda que no sea... ¿Cuál es nuestro precio promedio ahora mismo? ¿550.000 dólares para una primera vivienda?”, dijo.

El precio medio de una vivienda unifamiliar en New Hampshire alcanzó un máximo histórico de $576 mil dólares en mayo.

Esto también pasó en NH:

La policía de Danville dijo que tres personas que llevaban bates de béisbol se metieron a una casa donde había un chico de 12 años solo, durante la noche del martes.

El Boston Globe reporta que la policía había arrestado a un residente que estaba cerca, John Wilder, y a su hijo Nathan Wilder, y entregó a un menor presuntamente implicado en el allanamiento a uno de sus padres.

La policía dice que los hombres estaban buscando al papá del chico de 12 años, a quienes ellos buscaban herir.

Los Wilder fueron acusados de robo con allanamiento de morada a mano armada y amenazas criminales con un arma mortal.