Menos personas en NH se inscribieron a un seguro mediante la ACA en 2026, y más noticias.

A continuación, lee las noticias del lunes 22 de junio de 2026

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Menos personas en NH se inscribieron a un seguro mediante la ACA en 2026

El número de personas que se han inscrito en un seguro médico con el mercado del Affordable Care Act o Ley de Atención Médica Asequible (ACA) en New Hampshire ha bajado en 2026.

New Hampshire ha vivido un descenso en inscripciones por casi el 4% en comparación a 2025, según el departamento estatal de seguros.

Un vocero del departamento dijo que las primas bajas del estado podrían haber ayudado a compensar la disminución de inscritos después de que no se extendieron los créditos fiscales federales para las primas. Esos créditos fiscales ayudaron a reducir el costo de los planes de seguro del mercado.

Según un reporte de la organización sin fines de lucro KFF, Maine y Vermont también presenciaron un descenso en inscritos mientras que en Massachusetts y Connecticut,dos estados que pusieron fondos estatales para extender las primas de créditos fiscales, tuvieron un aumento en inscripciones.

Para este caluroso verano, un programa en el Seacoast busca brindar aire acondicionado para personas mayores o médicamente comprometidas

El cambio climático está calentando los veranos en New Hampshire, pero un programa en el condado de Rockingham ha estado ayudando a residentes a mantenerse frescos por más de 25 años.

El proyecto CoolAir, administrado por la organización sin fines de lucro Area HomeCare, brinda unidades con aire acondicionado a individuos de bajo ingreso y médicamente frágiles en el condado de Rockingham.

MaryJane Walsh, directora del programa de la organización, dice que el proyecto principalmente apoya a personas mayores a 60, pero que personas de toda edad con complicaciones médicas que necesitan unidades con aire acondicionado pueden aplicar a esta asistencia.

“Sabemos que hay mucha gente que necesita un aire acondicionado, así que solo tienen que llamarnos”, dijo Walsh.

Según Walsh, el programa distribuye alrededor de 80 unidades de aire acondicionado cada verano, dependiendo de los niveles de calor.

Hay más información en area home care PUNTO org.

Exhibición en Portsmouth rememora los días de la Revolución en NH a vísperas del 4 de julio

Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar su cumpleaños número 250, una exhibición en Portsmouth reflexiona sobre los primeros días de la Revolución mediante los ojos de las personas del día a día.

Antes de que Portsmouth fuera un foco de patriotismo, Portsmouth era la capital colonial de New Hampshire.

Pero las lealtades fueron cambiando, dice Emma Stratton, directora ejecutiva de la Sociedad Histórica de Portsmouth.

Esa fue la inspiración para la exposición, Portsmouth Revolucionario.

“Y eso se traduce en comprender las múltiples perspectivas que existían en Portsmouth durante esa época. Los leales patriotas, la experiencia de las personas de color, de las mujeres, de todos los diferentes grupos que vivían aquí y trataban de comprender cómo era la vida en tiempos tan divisivos hace 250 años”, dijo Stratton.

La exhibición está en la Jones Paul Jones House de la ciudad.

Dos grupos de senderistas pidieron auxilio este fin de semana por experimentar hipotermia

Dos grupos separados de senderistas tuvieron que ser rescatados del Monte Lafayette durante el fin de semana debido a hipotermia.

Un senderista de New Jersey perdió el conocimiento justo debajo de la cima del pico a última hora del viernes por la noche.

Los rescatistas lo llevaron a Franconia Notch donde fue llevado a un hospital para mayor tratamiento.

Mientras el equipo de emergencia estaba ayudando al primer grupo, llegó una segunda llamada que pedía auxilio para otro grupo sufriendo de hipotermia.

Estaban más cerca del sendero, y fueron asistidos hacia abajo sin incidente alguno.

Pesca y Recreación de New Hampshire dijo que un rescatista voluntario sufrió una herida significativa y tuvo que ser asistido para bajar por el sendero.

Esto también pasó en NH:

Hay un nuevo campeón de escultura en arena en Hampton Beach.

El Boston Globe reporta que el escultor canadiense Abe Waterman ganó el primer premio el sábado, además de $6,000, por su obra "La Cima de la Estupidez". Se trata de una escultura de arena de 22 pies de altura, con un brazo robótico que se extiende hacia el cielo sosteniendo una calavera. Waterman explicó que el brazo representa la inteligencia artificial.

Las esculturas permanecerán expuestas hasta el 28 de junio.