Fanáticos de Manchester celebraron el debut de Congo en el Mundial. Temporada de peores alergias.

A continuación, lee las noticias del jueves 18 de junio de 2026

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Fanáticos de Manchester animaron a Congo en una reunión en arena en la ciudad

La Ciudad de Manchester está organizando reuniones gratuitas para ver los partidos de la Copa Mundial de Fútbol en el JFK Memorial Coliseum durante las próximas dos semanas. Nuestra reportera Lau Guzmán estuvo allí ayer miércoles, disfrutando de un tenso partido.

A los fanáticos en el coliseo les gusta apoyar al equipo que tiene las de perder. Ayer apoyaban al Congo, que jugaban contra Portugal. Estaban perdiendo por un gol, hasta que …

El Coliseo celebró el primer gol que el Congo ha hecho en un mundial … un debut espectacular.

El Congo no fué el único que estaba rompiendo récords … esta fue la primera vez que la ciudad de Manchester organiza una reunión para ver partidos del Mundial. El concejal Jason Bonilla dijo que la respuesta de la comunidad ha sido positiva hasta ahora.

[Soccer brings us together. Regardless of the differences that we all may share, it's a sport that unites everybody].

“El fútbol nos une, a pesar de las diferencias que compartimos … es un deporte que une a todos”, dijo.

La ciudad proyectará dos partidos más gratuitos el próximo jueves por la tarde, Curaçao contra Costa de Marfil a las 4 de la tarde, y Turquía contra Estados Unidos a las 10 p.m.

Casella retira la solicitud de permiso, ítem importante para los planes del vertedero de Dalton.

La compañía tratando de construir un vertedero controversial en Dalton ha retirado su solicitud de permiso para la construcción en zonas húmedas. Según lo reportado, la empresa dice que esto no significa el fin del proyecto.

El permiso que Casella Waste Systems está retirando es uno de los tantos que el estado necesita para permitir que el proyecto avance.

Por años, los críticos han dicho que el vertedero, que será adyacente a Forest Lake, podría traer contaminación, y afectar la salud pública y calidad de agua.

Los reguladores previamente rechazaron el permiso de desechos sólidos de Casella para el sitio. La compañía está apelando esa decisión.

Casella dijo que continuará con el proyecto, y que retirar ahora la solicitud de permiso para zonas húmedas permitirá que funcione de manera más eficiente, ya que modifica otras solicitudes.

Pero saliendo de los futuros planes, esto probablemente retrase el proyecto, una victoria para los activistas que no quieren un vertedero en el North Country.

Las cortes de New Hampshire empezarán un programa piloto para revisar los registros salariales de los acusados ​​que soliciten un abogado de corte

La rama judicial de New Hampshire está comenzado un esfuerzo piloto para confirmar los ingresos de un acusado cuando se solicita un abogado designado por la corte.

Antes, la corte no investigaba los ingresos y bienes declarados por el propio acusado al decidir si reunía los requisitos para recibir ayuda.

Ahora, la rama tendrá acceso a datos de sueldo confidenciales que mantiene la Oficina de Seguridad de Empleo de New Hampshire, para chequear el estatus financiero del acusado.

El programa empezará en dos cortes inicialmente, y solo un número limitado de personal de la corte tendrá acceso a la base de datos.

¿Tus alergias están peores? Los niveles de polen han aumentado en las pasadas décadas. Un doctor recomienda los pasos a tomar.

¿Podría ser los arces o los pinos los que causan que se tapen las narices y piquen los ojos?

Anecdóticamente, los doctores en New Hampshire escuchan a más pacientes quejarse de que sus alergias han empeorado este año.

Mientras los niveles de polen este verano fueron los mismos que se tuvieron el año pasado, han subido en un 20 % a 25 % durante las pasadas dos décadas.

Esto según An Huynh un alergólogo e inmunólogo clínico en Dartmouth Hitchcock

Mientras la temporada de cultivo se alarga por el cambio climático, la temporada de alergia también se ha extendido.

“Es importante que consultes con un alergólogo para hablar sobre las pruebas de alergia y determinar si eres alérgico específicamente al polen de arce, abedul, álamo o cualquier otro alérgeno, para así localizar tus síntomas”, dijo el doctor.

Hyuen también dijo que algunas personas podrían experimentar el polen de árboles y césped simultáneamente, lo cual causa que las alergias se sientan peor este año en comparación a otros.

Esto también pasó en NH:

Un nuevo programa en la Región de Monadnock está tratando de que sea más accesible mantenerse fresco este verano.

El Hub de Sostenibilidad de Monadnock recientemente lanzó su primer programa rebate financiado privadamente para ayudar con proyectos de electrificación de casas, como instalar bombas de calor, las cuales pueden calentar y enfriar las casas, funcionando como aires acondicionados en climas cálidos.

La co-directora de la junta del hub Dori Drachman dice que los fondos son para residentes con ingresos moderados y bajos. Dice que se podría obtener hasta $7,000 si se cumplen los requisitos de elegibilidad.