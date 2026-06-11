El Mundial empieza este sábado en Gillette Stadium: defensores piden precaución, y más noticias

A continuación, lee las noticias del jueves 11 de junio de 2026

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Es oficial: John E. Sununu tratará de recuperar su puesto en el Senado Nacional

Ayer miércoles en Concord, el ex senador nacional John E. Sununu oficialmente empezó su intento de recuperar el puesto que perdió en 2008.

Sununu destacó su trabajo en el sector privado y afirmó que su trayectoria en el Congreso demuestra que será independiente.

Él sirvió tres mandatos en el Congreso y uno en el Senado antes de perder el puesto contra Jeanne Shaheen.

Él le dijo a los reporteros que no quiere ser definido por su apellido, ya que su papá y hermano fueron gobernadores, o por el tiempo que pasó en Capital Hill.

"No soy político de formación. Soy ingeniero. He trabajado en tecnología, en manufactura. He trabajado en el sector privado durante los últimos 15 años. Los liberales lo llaman venderse … mi familia lo llama tener un trabajo de verdad", dijo Sununu.

El presidente Trump ha anunciado el respaldo a Sununu. Ahora enfrenta al ex senador de Massachusetts Scott Brown en la primaria republicana.

El ganador probablemente enfrente al congresista Chris Pappas, quien compite con la científica de Exeter Karishma Manzur en la primaria demócrata.

La ciudad de Manchester aprobó el presupuesto para el próximo año fiscal

Después de meses de un caluroso debate, la ciudad de Manchester tiene un nuevo presupuesto para el próximo año fiscal. La Junta del Alcalde y Concejales aprobaron un presupuesto de $441 millones [de dólares] el martes, y votaron 11 a 3 a favor de anular el límite de impuestos de la ciudad.

Ante el aumento de los costos, los concejales de la ciudad estaban divididos sobre si debían anular el tope de impuestos para financiar los servicios municipales, como el transporte público, la reparación de carreteras y un nuevo contrato con el sindicato de policías de patrulla.

El nuevo presupuesto conlleva un aumento estimado de impuestos del 6.96 por ciento.

Defensores de Inmigración de New England aconsejan cargar documentos claves durante el Mundial en caso de una detención

Cinco organizaciones de derechos de inmigrantes en New England dicen que les preocupa la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la Copa Mundial de Fútbol este verano.

Emitieron un aviso de viaje en conjunto a los miles de aficionados que irán a los partidos, organizan fiestas para verlos o van a viajar por la región.

Dylan Hoey de la Alianza de New Hampshire para Inmigrantes y Refugiados dice que es importante que los visitantes conozcan sus derechos en caso de que interactúen con ICE.

“Es muy importante que cargues tu identificación y cualquier documento que compruebe tu estatus aquí en el país, y que idealmente memorices la información de un contacto de emergencia de un abogado o fiscal que confíes, y también de tu consulado o embajada en caso de un desafortunado caso de detención”, dijo Hoey.

El primer partido del Mundial en New England será entre Escocia y Haití la noche de este sábado en el Gillette Stadium.

Estudio revela que las medidas migratorias de Trump podrían afectar la economía en Massachusetts

Las políticas migratorias de la administración de Trump podrían tener un impacto profundo y duradero en la economía de Massachusetts.

Este es el descubrimiento de un reporte publicado esta semana por el grupo de investigación The Boston Indicators.

El New England News Collaborative reporta que Massachusetts necesita recibir a 64 mil inmigrantes al año por los próximos cinco años para mantener su actual fuerza laboral, y ya la migración se ha rebajado durante la segunda administración de Trump.

Kimberly Goulart es una investigadora y analista senior en Boston Indicators. Ella dice que los sectores de la atención médica, educación superior y construcción son vulnerables.

the fact that we are creating an environment that might say, "If you come here, you might not be guaranteed authorization, you might not be able to, um, build a life here," I think that's going to be very damaging.

“El hecho de que estemos creando un entorno que pueda decir: "Si vienes aquí, puede que no tengas garantizada la autorización, puede que no puedas construir una vida aquí", creo que eso va a ser muy perjudicial”, dijo Goulart.

El reporte dice que podría haber un gran descenso en el número de estudiantes internacionales que van a la universidad en Massachusetts.