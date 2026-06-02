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Votantes de NH tienen hasta el final del martes 2 de junio para cambiar su afiliación partidista

New Hampshire Public Radio | By Josh Rogers,
María Aguirre
Published June 2, 2026 at 11:05 AM EDT
voting stickers in NH
Dan Tuohy
/
NHPR
"My vote counted" voting stickers in NH.

Los votantes de New Hampshire que quieran cambiar su afiliación al partido antes de la elección estatal primaria del 8 de septiembre, necesitan hacerlo en su ciudad o en la oficina municipal antes de mañana, miércoles.

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Después del 2 de junio, los votantes que están registrados como Demócratas solo podrán emitir su voto en la primaria estatal demócrata, y los registrados como republicanos solo podrán votar en la primaria de este partido. Los votantes que están registrados como no declarados (suelen referirse a ellos como “independientes”) mantendrán la posibilidad de elegir en qué primarias de partido votar.

La oficina de la Secretaría Estatal de New Hampshire le está advirtiendo a votantes no declarados que participaron en la reciente elección primaria, revisar su afiliación al partido. Una vez que un votante no declarado emite su voto en la elección estatal primaria, se convierten en miembros registrados de dicho partido, a menos que volvieran a declarar su voto antes de abandonar su centro de votación.

Los votantes que no sepan sobre su afiliación al partido pueden verificar el estatus actual en app.sos.nh.gov. 

Además del estatus de afiliación de partido, el sitio brinda información sobre las oficinas de la ciudad o las oficinas municipales, urnas, y papeletas de muestra una vez que estén disponibles. (La secretaría ofrece información en español sobre el proceso electoral).

Las personas que reúnen los requisitos para votar pueden registrarse en la oficina del secretario municipal o en la reunión del supervisor local de la lista de votantes.

La ley estatal requiere que los supervisores de la lista tengan una reunión entre seis y trece días antes de la elección estatal primaria. Las personas también pueden registrarse en las urnas el Día de Elecciones o registrarse para una papeleta de ausencia si califican. 

A partir del 4 de mayo, habían 956,346 votantes registrados en New Hampshire: 265,183 Democratas (o 28% de todos los votantes), 314,005 Republicanos (33%), y 377,158 no declarados (39%).

Traducción por María Aguirre.
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Noticias en español Noticias en espanolNH State PrimaryElections 2026
Josh Rogers
I cover campaigns, elections, and government for NHPR. Stories that attract me often explore New Hampshire’s highly participatory political culture. I am interested in how ideologies – doctrinal and applied – shape our politics. I like to learn how voters make their decisions and explore how candidates and campaigns work to persuade them.
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María Aguirre
I’m a freelance producer based in Guayaquil, Ecuador. My work with NHPR includes translating and producing ¿Que Hay de Nuevo, New Hampshire? . I also translate information and resources that are not usually available locally in Spanish. Additionally, I cover topics that are often unfamiliar or taboo in the Latinx community, including mental health challenges and civic participation in the U.S.
Maria can be reached at maguirre@nhpr.org.
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