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‘Botar el golpe’; Liga de Sóftbol de Manchester empieza su temporada de verano

New Hampshire Public Radio | By Lau Guzmán
Published May 20, 2026 at 10:02 AM EDT
La Liga de Sóftbol de Manchester comenzó el domingo 17 de marzo de 2026 en Lake Park, en el lado oeste.

La Liga de Sóftbol de Manchester empezó su temporada en Lake Park en el West Side de Manchester el domingo. El parque podría ser confundido con el trópico, con el chasquido de las pelotas de sóftbol al chocar contra los guantes, la música de bachata sonando de fondo, las motos estacionadas al azar y un toque de humedad persistente bajo el sol.

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Franklin García Francisco es parte de Los Taínos en honor a las comunidades indígenas del Caribe. Él dice que jugar sóftbol es una manera de relajarse y soltar las presiones del día a día.

“Como decimos, ‘botar el golpe’”, dijo explicando una expresión dominicana. “Nosotros venimos a recrearnos, a pasar un momento, un rato alegre con nuestra familia, [a sacar] todo estrés del trabajo … Venimos a divertirnos”.

Los Taínos se enfrentan a Los Monstro en el primer partido de la temporada, el domingo 17 de marzo de 2026.

El primer partido de la temporada fue un enfrentamiento entre Los Taínos y Los Monstro. Las familias fueron a ver, y en una carpa cercana había una venta muy activa de comida caribeña —refrescos, plátanos fritos, pastelitos, bacalaitos y brochetas de pollo— para apoyar a la liga.

Los jugadores tenían entre veinte y cincuenta años, por lo que el organizador Joselito Cedano dijo que jugar sóftbol es más accesible que el baseball. Al igual que la mayoría de jugadores, Cedano creció jugando baseball en República Dominicana, aunque hay jugadores de otros países como Puerto Rico, Venezuela, y México.

“Siempre los dominicanos, la crianza de nosotros es el béisbol. Los jugadores que hay aquí comenzaron con el béisbol y se pasaron ahora al sóftbol ya después que tienen una cierta edad”, dijo. “El sóftbol se hizo para personas ya mayores y gente que le gusta, y hemos mantenido esa tradición nosotros aquí con con los muchachos latinos”.

The Manchester Softball League started on Sunday, March 17, 2026 at Lake Park on the West Sie
Lau Guzmán
/
NHPR
La Liga de Sóftbol de Manchester comenzó el domingo 17 de marzo de 2026 en Lake Park, en el lado oeste.

Cedano empezó la liga hace tres años con la ayuda de los líderes de los tres equipos. Aunque es bueno pasar tiempo juntos, él dijo que no ha sido fácil programar los partidos y encontrar patrocinadores para uniformes y pelotas.

Mientras la temporada se activa, los organizadores esperan abrir la liga para más equipos, especialmente los sábados.

La liga dura hasta septiembre.
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Lau Guzmán
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