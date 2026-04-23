La mejor secundaria de NH está en Franklin. Retoman programa de capacitación de adultos mayores.

A continuación, lee las noticias del jueves 23 de abril de 2026

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Senadores demócratas interrogan acciones de RFK Jr. durante audiencia federal

La senadora nacional Maggie Hassan estuvo entre los Demócratas que interrogaron al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., durante las audiencias sobre el presupuesto federal del miércoles.

Hassan desafió el reemplazo de Kennedy de expertos en vacunas en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades o CDC, y repetidamente presionó a Kennedy para que explicara por qué el gobierno federal estaba promoviendo lo que ella llama sus ‘proyectos de vanidad’.

Hassan citó los videos de ejercicio que Kennedy grabó con Kid Rock.

Mientras tanto, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren presionó a Kennedy por el precio de una medicina de prescripción en una página web de la administración de Trump que se llama TrumpRx -- acusando a la administración de orquestar, traduzco y cito, “acuerdos ventajosos para las grandes farmacéuticas”.

Kennedy dijo que el Congreso tiene el poder de negociar con compañías farmacéuticas pero falló en hacerlo.

Identifican a la persona que murió en manos de la policía ayer en Ashland

El Fiscal General ha identificado a Demetri Zimmer de 24 años de Laconia como la persona que murió en manos de la policía durante una parada de tránsito en Ashland, la noche del lunes.

La oficina de la Fiscalía General dice que Zimmer abrió el tiroteo. Un oficial fue herido. La investigación continúa.

Los récords de la corte demuestran que Zimmer estaba en fianza y esperando juicio. Fue acusado de disparar en una residencia en Holderness el verano pasado.

Zimmer es la segunda persona que muere en manos de la policía este mes en el estado.

Programa federal de capacitación laboral de personas mayores se reactiva en NH

Un programa del gobierno federal que ofrece capacitación laboral para personas mayores se está reactivando en varios condados de New Hampshire, después de haber sido suspendido el verano pasado.

El Programa de Servicio de Empleo de la Comunidad de Personas Mayores está diseñado para personas que tienen 55 años o más, bajo ingreso, y quieren regresar a la fuerza laboral.

El programa junta a participantes con pasantías pagadas donde pueden aprender habilidades en el trabajo.

Nazia Iftikhar es una ex profesora que vive en Nashua. Ella tiene 75 años y espera obtener más capacitación con computadoras y otra tecnología.

“Me encantaría trabajar en una oficina. Nada de dar clases. Es duro. Es para gente más joven”, dijo Iftikhar.

Se espera que la capacitación para participantes locales empiece en mayo.

NH está atrasado en implementar nuevos tratamientos para químicos en sistemas de agua tras nuevas normas

Alrededor de 200 sistemas de agua en New Hampshire necesitan implementar un nuevo tratamiento para químicos P F A S , en base a regulaciones federales adoptadas hace dos años.

Pero mientras se acercan las fechas límites para implementar esos reglamentos, la administración de Trump ha dicho que quiere rescindir regulaciones para ALGUNOS de estos químicos. En New Hampshire, dicen los funcionarios, los esfuerzos de pruebas continúan, y los datos demuestran que los posibles cambios a las regulaciones no cambiarán qué sistema de agua debe instalar sistemas de tratamiento.

Abby Thompson Fopiano es la presidenta de la Asociación de Obras Hidráulicas de New Hampshire. Ella dice que cree que los cambios en regulaciones podrían facilitar las cosas.

“Los sistemas de tratamiento que estamos implementando tratan todos los compuestos. Así que no es que no vayamos a tratar los PFAS en su conjunto. Simplemente, el control del cumplimiento y el muestreo serán un poco más fáciles de seguir”, dijo.

Los funcionarios estatales dicen que quizás tengan que esperar hasta el próximo año para recibir la normativa definitiva de la Agencia de Protección Ambiental.

Desde recortes presupuestarios hasta la mejor escuela secundaria de New Hampshire: Franklin recibe buenas noticias.

La secundaria de Franklin es la mejor de New Hampshire.

Mientras celebraban el anuncio ayer miércoles, el director David Levesque dijo que el éxito es gracias a su nuevo alcance en la educación.

Toda decisión, desde el presupuesto hasta el currículum, empieza con esta pregunta: ¿Qué deberían saber los estudiantes y poder hacer cuando se gradúen?

Los estudiantes obtienen créditos universitarios gratis y pasan más tiempo aprendiendo fuera del salón. Las tasas de asistencia son altas, y las tasas de abandono están reducidas.

Jamie Smith coordina las oportunidades no tradicionales de aprendizaje.

“Se puede ver en los datos, pero se siente al entrar. Por eso hemos construido un sistema basado en las relaciones. La mayoría de los profesores conocen a cada alumno por su nombre. Conocen su historia, sus puntos fuertes y cómo aprenden mejor”, dijo Smith.

Este premio anual lo escogen educadores y miembros de la comunidad.

Courtesy Franklin High School was named New Hampshire's high school of the year Wednesday by the New Hampshire Excellence in Education Awards committee.

Entre otras noticias:

Un comité estatal del Senado ha rechazado un plan para recortar los impuestos de negocios. La propuesta es una prioridad principal para líderes Republicanos en la Cámara de New Hampshire.

El senador Tim Lang, quien lidera el Comité de Medios y Recursos del Senado, dice que el estado no puede perder esta plata, por lo menos ahora.

El comité rechazó por unanimidad la propuesta de reducción de impuestos.También respaldó la propuesta de Lang de elevar el umbral de presentación de la declaración del impuesto a las empresas a $350 mil dólares.

Lang dijo que esta medida le costaría al estado $2 millones en ingresos, pero eximirá a unas 2,000 empresas que actualmente pagan el impuesto de tener que hacerlo en el futuro.