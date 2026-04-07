Los IDs estudiantiles ya no se aceptan para votar en New Hampshire

Los estudiantes que son elegibles para votar en New Hampshire ahora necesitarán mostrar una identificación emitida por el gobierno, que incluya una foto, como un pasaporte o licencia de conducir, para presentar su papeleta de votación. Esto se da después de que la gobernadora Kelly Ayotte firmó un proyecto de ley la semana pasada, donde prohíbe el usó de tarjetas de identificación estudiantiles para verificar la identidad de un votantes en las urnas.

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El cambio, que se aprobó en la Cámara y Senado acorde al partido político, a comienzos del año, revierte una ley del 2013 que permite el uso de IDs estudiantes en las urnas. Esta nueva ley tomará efecto en las elecciones de este otoño, lo que significa un posible desafío para funcionarios electorales locales en ciudades universitarias donde muchos votantes están acostumbrados a mostrar su identificación estudiantil para obtener su papeleta.

“Los IDs estudiantiles no verifican una dirección, no revisan ciudadanía, no tiene características de seguridad”, dijo en inglés el representante republicano Ross Berry de Weare, el principal patrocinador de la ley.

“Eran el grupo más débil de nuestro marco de integridad electoral, y ahora esa laguna está cerrada”.

La ley es el esfuerzo más reciente por legisladores republicanos para fortalecer las políticas estatales de votación. En 2024, los republicanos aprobaron una ley que requiere que los votantes de primera vez comprueben su ciudadanía en el registro. Esa ley, que tomó efecto el año pasado, está en desafío legal en una corte federal.

Los grupos de derechos electorales dicen que casi 300 votantes elegibles fueron rechazados de las elecciones municipales el año pasado debido al cambio, y dicen que al prohibir a estudiantes que ya están registrados para votar a confirmar su identidad con sus tarjetas de identificación escolar significa que menos votantes elegibles emitirán su voto aquí.

“Los IDs estudiantiles son una forma de identificación que se utiliza para verificar votantes que ya están registrados”, dijo en inglés Lisa Kovack de la Campaña de New Hampshire por Derechos de Votación.

“La administración de Trump ha declarado abiertamente su deseo de asegurar que solo ‘las personas correctas’ voten. Las leyes como estas son cómo esta meta se cumple a nivel estatal”.

Las actuales leyes de New Hampshire requieren que todos los votantes registrados muestren una identificación con fotos en sus centros electorales para obtener una papeleta. Se aceptan licencias de conducir, del estado y fuera del estado, al igual que identificación militar y pasaportes americanos.

Los estudiantes que vayan a la Universidad en New Hampshire pueden votar a nivel estatal y local, siempre que cumplan con sus requisitos de elegibilidad — incluyendo poder probar su identidad, edad, ciudadanía estadounidense y residencia primaria en New Hampshire.

Traducción por María Aguirre.