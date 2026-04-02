Ciudadanía por nacimiento frente a Corte Suprema. Scanlan defiende leyes electorales de NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 2 de abril de 2026

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La Corte Suprema escuchó argumentos de la demanda sobre la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema escuchó argumentos ayer miércoles de una demanda presentada por la ACLU de New Hampshire sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Argumentan que la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump que termina con este derecho para hijos de algunos inmigrantes es inconstitucional.

Ya que esta es una demanda colectiva, el abogado de la ACLU SangYeob Kim dijo que el resultado afectaría a familias en todo el país, incluyendo a aquellos vinculados a universidades de New Hampshire.

“A los estudiantes internacionales, incluyendo los estudiantes de doctorado que estudian durante mucho tiempo y aquellos que tienen visas de trabajo y aquellos que están esperando la tarjeta de residencia. Por lo tanto, la ciudadanía estadounidense de todos sus hijos se verá afectada por el fallo de la corte”, dijo el abogado.

Él espera que la Corte tome una decisión alrededor de junio.

El Secretario de Estado de NH dice que el gobierno federal no puede "usurpar" la autoridad estatal sobre las elecciones.

El Secretario de Estado de New Hampshire David Scanlan dice que él no va a cambiar las prácticas electorales del estado para seguir la orden ejecutiva del presidente Trump de limitar la votación por correo.

La orden de Trump le pide al Departamento de Seguridad Nacional que trabaje con estados para recopilar una lista de ciudadanos americanos que son elegibles para votar, y requiere que el Servicio Postal limite la distribución de papeletas que se envían por correo a los votantes de dicha lista.

En un comunicado, Scanlan dice que el gobierno federal no puede usurpar la autoridad de New Hampshire de manejar sus elecciones o, traduzco y cito, "obligar a NewHampshire a violar las leyes electorales estatales y federales, incluidas aquellas que protegen la privacidad de la información de los votantes."

Los inmigrantes en Massachusetts pueden obtener ayuda legal gratuita.

Los legisladores de Massachusetts han asegurado $5 millones en el presupuesto estatal para un nuevo programa que brinda servicios legales gratis a inmigrantes que enfrentan la deportación. NEPM reporta…

El programa, conocido como Massachusetts Access to Counsel Initiative o Iniciativa de acceso a la asistencia letrada en Massachusetts, fue creado en respuesta a los esfuerzos migratorios del presidente Trump adicional a las redadas federales de ICE en el estado. El programa tiene 20 abogados a tiempo completo que trabajan en casos de deportación y que están representando a 400 individuos.

Las personas pueden acceder al programa mediante la línea de inscripción de la iniciativa .

Proyecto de ley de matrícula abierta en escuelas recibe críticas en una audiencia

Un proyecto de ley republicano que permite que cualquier estudiante de New Hampshire asista a una escuela fuera de su distrito enfrentó bastantes críticas en una audiencia el miércoles.

Los administradores escolares advirtieron que esto haría que sea más difícil para los distritos armar un presupuesto, y los defensores de educación especial dijeron que resaltaría las inequidades.

Christy Thorell, quien vive en Pembroke, testificó que podría elevar los costos.

Ella dijo que los legisladores no deberían estar bajo la ilusión sobre lo que la matrícula abierta va a significar.

"Por mucho que intenten disimularlo, la matrícula abierta va a aumentar los impuestos sobre la propiedad para los propietarios de New Hampshire con el fin de atender a una minoría de estudiantes", dijo Thorell.

Bajo esta versión del proyecto de ley, un distrito escolar podría limitar cuántos estudiantes no residentes aceptaría, pero no impediría que los estudiantes que ya residían en el distrito se vayan y se lleven consigo los fondos estatales para la educación.

Esto también pasa en NH:

Plymouth State University y Keene State College seguirán compartiendo un presidente por un año más.

El Sistema Universitario de New Hampshire anunció el miércoles que el presidente de Plymouth State, Donald Birx, seguirá siendo el presidente interino de Keene State hasta junio de 2027. No indicaron por qué.

Birx ha estado supervisando ambas universidades desde el año pasado, después de que la presidenta de Keene State Melina Treadwell renunció para irse a otro trabajo. Su rol en Keene State originalmente iba a terminar este junio.

Las universidades públicas del estado se enfrentan a una disminución de matrículas, un recorte presupuestario de 35 millones de dólares y una caída en la financiación federal.