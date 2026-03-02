© 2026 New Hampshire Public Radio

Programa conecta comunidades latinas, negras con deportes de invierno

New Hampshire Public Radio | By Lau Guzmán
Published March 2, 2026 at 4:15 PM EST
Ashley Slay participa en una lección de esquí como parte de SoulSlide, un programa creado por Latino Outdoors y Outdoor Afro el Sábado 28 de Febrero del 2026 en el Cranmore Mountain Resort de Conway.
Lau Guzmán
/
NHPR
Geraldine Duque aprendió a esquiar el sábado en Cranmore Mountain Resort en Conway. Es de Manizales, Colombia y nunca se había aventurado al ski. Dijo que disfrutó la oportunidad de conectarse con un tipo de naturaleza diferente a la de su país.

“En cualquier parte del mundo hay gente buscando formas de conectar con la naturaleza y de divertirse, porque para eso está”, dijo.

Principiantes toman clases de esquí y snowboard como parte de un programa organizado por Latino Outdoors y Afro Outdoors el sábado 28 de febrero de 2026 en el Cranmore Mountain Resort en Conway.
Lau Guzmán
Duque participó en la última parte de la temporada de SoulSlide, un programa creado por Ruth Castillo de Latino Outdoors y Mardi Fuller de Outdoor Afro. Ahora en su segundo año, dicen que estos programas son una oportunidad para que la gente latina y negra aprendan deportes de invierno a un precio más asequible en un ambiente tranquilo.

“Es tan importante tener algo para hacer en invierno que me trae felicidad y me impulsa por los días cortos y el frío”,dijo Fuller en inglés.

“Realmente es significativo traer gente para que se divierta y tengan felicidad en sus vidas en estos tiempos difíciles”.

El 89% de las personas que participaron en deportes de invierno la temporada pasada son blancas, según datos de la Asociación Nacional de Áreas de Esqui, conocido como NSAA por sus siglas en inglés. En comparación, el 5% eran Latinos y solo el 1% eran negros.

Castillo dice que parte del desbalance es por el alto costo, falta de lecciones en la juventud y la distancia de los lugares donde se puede practicar deportes de invierno. Por esto, dice que el trabajo de voluntarios y patrocinadores como Arc'teryx y Cranmore son esenciales para continuar el programa y dar becas completas.

“Realmente queríamos crear una oportunidad para que la gente pudiera venir a bajo costo”, dijo Castillo en inglés. “El equipo es caro. Los boletos para la telesilla son caros – y el costo es realmente alto, tras del hecho que nuestras comunidades históricamente fueron excluidas de estos deportes.”

Devon Cunningham participa en una lección de esquí como parte de SoulSlide, un programa creado por Latino Outdoors y Outdoor Afro el Sábado 28 de Febrero del 2026 en el Cranmore Mountain Resort de Conway.
Lau Guzmán
/
NHPR
Los participantes, como Devon Cunningham de Dover, dijeron que se divirtieron aunque se hayan caído algunas veces.

“Se siente genial bajar hasta que bajas un poquito muy rápido y no puedes parar”, dijo, riéndose. “¿Voy a volverlo a intentar? Claro que sí. ¿Le tengo miedo? Tal vez. Pero quiero seguir intentando”.

Durante todo el año, las organizaciones Latino Outdoors y Afro Outdoors presentan otros programas, como caminatas, bouldering, y películas.
Noticias en español Winter SportsConwayLatinosDiversity
Lau Guzmán
I cover Latino and immigrant communities at NHPR. My goal is to report stories for New Hampshire’s growing population of first and second generation immigrants, particularly folks from Latin America and the Caribbean. I hope to lower barriers to news for Spanish speakers by contributing to our WhatsApp news service,¿Qué Hay de Nuevo, New Hampshire? I also hope to keep the community informed with the latest on how to handle changing policy on the subjects they most care about – immigration, education, housing and health.
