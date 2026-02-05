Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Bad Bunny en el Super Bowl, Zumba en Manchester

Te compartimos ideas de planes y festivales para que disfrutes del invierno, en interiores o exteriores.

Una senderista nos compartió algunos tips para mantenernos seguros con este clima, y otras recomendaciones para visitar.

El domingo, no te pierdas el show de medio tiempo en el Super Bowl LX. del ganador del Grammy al Álbum del Año 2026 , nuestro querido Benito. O como todos lo conocen, Bad Bunny. El partido empieza a las 6:30 p.m. ET.

Clases de Zumba con Melaza Dance Studio en Manchester a partir del 1 de febrero, los martes, jueves y domingos a las 6:30 p.m. La clase cuesta $10. Más información.

El próximo viernes 13 de febrero Melaza Dance Studio organiza un baile por SAN VALENTÍN . Adquiere tus entradas aquí.

