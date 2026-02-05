Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Bad Bunny en el Super Bowl, Zumba en Manchester
Te compartimos ideas de planes y festivales para que disfrutes del invierno, en interiores o exteriores.
Una senderista nos compartió algunos tips para mantenernos seguros con este clima, y otras recomendaciones para visitar.
El domingo, no te pierdas el show de medio tiempo en el Super Bowl LX. del ganador del Grammy al Álbum del Año 2026, nuestro querido Benito. O como todos lo conocen, Bad Bunny. El partido empieza a las 6:30 p.m. ET.
- Clases de Zumba con Melaza Dance Studio en Manchester a partir del 1 de febrero, los martes, jueves y domingos a las 6:30 p.m. La clase cuesta $10. Más información.
- El próximo viernes 13 de febrero Melaza Dance Studio organiza un baile por SAN VALENTÍN. Adquiere tus entradas aquí.
- Winter Fest empieza el sábado 7 de febrero a las 10 a.m. en Tamworth. Se ha planeado un día lleno de actividades, incluyendo chapuzón en agua fría, esquí de fondo y una cena baile. La entrada es gratis, algunos eventos requieren compra de entradas. Más información.
- Keene Ice and Snow Festival el sábado 7 de febrero de 11 a.m. a 5 p.m. Habrá una competencia de tallado de hielo, búsqueda del tesoro, dibujos animados en el Teatro Colonial y más. El evento es gratis. Más información.
- Kroka Winterfest el sábado 7 de febrero de 10:30 a.m. a 3 p.m en Marlow. Habrá patinaje sobre hielo, esquí, senderismo invernal, trineos y mucho más. Gratis, con comida y bebidas a la venta. Más detalles.
- Mount Washington Valley Ice Fest desde el jueves 5 de febrero al domingo 8 de febrero en varios sitios alrededor de North Conway y comunidades aledañas. El programa de este año incluye talleres de escalada, demostraciones de equipo, música en vivo y más. Más detalles, precios y registros para algunos talleres.
- Valentine 's Dance Party el domingo 8 de febrero de 1 a 3 p.m. en The Children’s Museum of NH. Las familias pueden celebrar con manualidades de San Valentín y la participación musical especial del Sr. Aaron. Más información. (Las entradas cuestan $12 para socios, $18 para no socios, los niños menores de 1 año entran gratis).
- Super Bowl Sledding Party de 11 a. m. a 1 p. m. el domingo 8 de febrero en la pista de trineos Lamson Farm en Mont Vernon. El evento es gratis. Más información.
- New England Football Dog Parade (El Desfile Canino de Fútbol Americano) el domingo 8 de febrero a las 11 a.m. en el Parque Victory de Manchester. Lleva a tu perrito con temática fútbol americano. La asistencia es gratis. Más información.