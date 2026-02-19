Demanda de NH pone fin a la prohibición DEI de Trump en escuelas. Warmington busca la gobernación.

A continuación, lee las noticias del jueves 19 de febrero de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Demanda de NH pone fin a la prohibición de DEI de la administración Trump en escuelas de todo el país

El fallo de una corte federal de ayer termina con la prohibición de la administración de Trump de iniciativas de diversidad y equidad o DEI por sus siglas en escuelas públicas de New Hampshire, y en el resto del país.

El sindicato más grande de maestros de New Hampshire y algunos distritos escolares públicos impugnaron la prohibición el año pasado, argumentando que esta violaba el discurso libre y los derechos de protección igualitaria.

Acordaron dejar la demanda después de que la administración de Trump le dijera a la corte que ellos no se quedarían con dinero federal de las escuelas si tienen programas de diversidad y equidad. El gobierno nunca explicó por qué.

La jueza federal Landya McCafferty desestimó el caso el miércoles.

Gilles Bissonnette es el director legal para el American Civil Liberties Union en New Hampshire, o ACLU por sus siglas en inglés. Esta es una de las organizaciones que demandó.

“Por eso casos como estos son cruciales para obligar al gobierno a demostrar la necesidad de sus acciones. Y en este caso no pudieron hacerlo”, dijo Bissonette.

Una demanda separada que desafía la prohibición estatal de las iniciativas DEI continúa.

Cinde Warmington lanza su segunda candidatura para gobernadora de New Hampshire

La ex consejera ejecutiva Cinde Warmington está lanzándose a gobernadora otra vez. La demócrata dice que ella peleará por tener menos costos en el estado.

En un video anunciando su candidatura el miércoles, Warmington dijo que las políticas de la gobernadora Kelly Ayotte y Donald Trump están haciendo que la vida en New Hampshire sea muy cara.

"Sé que podemos hacerlo mejor y por eso me lanzo para gobernadora: para luchar por la gente de New Hampshire, para enfrentar a Kelly Ayotte y a Donald Trump", dijo.

El trabajo pasado de Warmington representando a clínicas de dolor y haciendo lobby para Purdue Pharma, el fabricante de Oxycontin, fue el punto crítico en su candidatura hace dos años.

Las campañas de la gobernadora Ayotte y del empresario de Newmarket, Jon Kiper, el otro demócrata en la elección, fueron rápidos en renovar la crítica hacia el trabajo de Warmington.

Kiper resaltó que Warmington ha dicho que el Oxycontin es una droga milagrosa. Por otro lado, un vocero de Ayotte dijo que el trabajo de Warmington para sus intereses farmacéuticos deberían descalificarla de su trabajo como gobernadora.

Juez de inmigración desestima caso de deportación contra Mohsen Mahdawi

Un juez federal de inmigración ha desestimado el caso de deportación contra el residente de Vermont, Mohsen Mahdawi.

La decisión se da casi un año después de que el estudiante de la Universidad de Columbia haya sido detenido en su entrevista de ciudadanía.

El gobierno federal buscó deportar a Mahdawi [Mah-DAH-wee] basándose en una carta del Secretario de Estado, Marco Rubio. Alegaba que el activismo pro-Palestina de Mahdawi [Mah-DAH-wee] amenazaba las políticas de política exterior de los EE.UU.

Pero el juez de inmigración dictaminó que el gobierno no había autenticado adecuadamente ese memorando.

Mahdawi dijo en una declaración que está agradecido de que la corte, traduzco y cito, “haya mantenido la posición frente a los intentos del gobierno de pisotear el debido proceso”.

El gobierno podría escoger apelar a la decisión. También tiene la opción de llevar un nuevo caso en contra de Mahdawi.

Dos atletas de New England salen victoriosos de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Después de días desafiantes, Mikaela Shiffrin [SHIFF-rinn] ganó en grande en la mañana del miércoles en las Olimpiadas de Invierno. La esquiadora alpina, quien entrenó durante su infancia en New Hampshire y Vermont, aseguró su medalla de oro en su carrera final en los juegos de este año.

Ella terminó primera en el evento femenino, y así ganó su primera medalla olímpica desde 2018. Ella ya es la esquiadora alpina más ganadora de todos los tiempos.

También fue un gran día para el esquiador de fondo de New England, Ben Ogden [OGG-dinn]. El nativo de Vermont aseguró su medalla olímpica en las olimpiadas, en la prueba masculina de velocidad por equipos.

Ogden hizo historia la semana pasada al ganar la primera medalla de esquí de fondo masculino de EE. UU. en 50 años... cuando quedó en segundo lugar en la competencia de velocidad masculina.

Foxboro, Mass., cuestiona cobertura de seguridad para el mundial de fútbol que se aproxima

Mientras el pueblo de Foxboro, Massachusetts, se prepara para el mundial de fútbol de FIFA en su Gillete Stadium este verano, los funcionarios del pueblo quieren saber quién va a pagar por la seguridad.

Durante una reunión pública la noche del martes, la junta selecta del pueblo compartió su frustración por la falta de respuestas del comité organizador.

La junta preguntó si la FIFA, el gobierno federal, el estado u otra entidad cubrirá los casi 8 millones de dólares en costos de seguridad para el pueblo durante el campeonato mundial masculino.

Los representantes para Boston 26, el comité organizador para los partidos, y la FIFA, no dieron una respuesta exacta.

Mark Elfman es parte de la junta selecta.

“Tengo que ser sincero con ustedes, me preocupa bastante que estén sentados aquí ahora mismo y todavía no tengamos idea de dónde vendrá este dinero”, dijo Elfman.

Los miembros dijeron que no aprobarán la licencia para el evento sin un juramento sólido para cubrir costos de seguridad. Hay siete partidos programados desde junio. Cada partido está proyectado a ser el equivalente de un Super Bowl.

Entre otras noticias:

El juicio sobre la ley electoral de New Hampshire que requiere que los nuevos votantes muestren prueba de su ciudadanía estadounidense continúa esta semana.

La ACLU y la Liga de Mujeres Votantes están demandando al estado. Argumentan que obligar a las personas a mostrar un certificado de nacimiento, pasaporte o papeles de naturalización en las urnas bloquearía a los otros residentes elegibles a participar en las elecciones.

Se espera que el secretario de estado, David Scanlan, quien apoyó el cambio en la política, testifique.

Es probable que el juez se pronuncie sobre el asunto antes de las elecciones primarias de este verano.