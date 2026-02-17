Healey a Ayotte: bloqueen el nuevo centro de ICE en Merrimack. Debate de inscripción abierta en NH.

A continuación, lee las noticias del martes 17 de febrero de 2026

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Healey le pide a Ayotte: bloqueen el nuevo centro de detención de ICE en Merrimack

La gobernadora de Massachusetts le está pidiendo a la gobernadora Kelly Ayotte hacer lo que pueda en su poder para bloquear el propuesto centro de detención de ICE en Merrimack.

En un comunicado de prensa, la gobernadora Maura Healy dice que se opone al plan de convertir una bodega grande en una instalación de 400 camas. Además, dice que es una mala decisión para la región. Ella también compartió sus preocupaciones de seguridad con las tácticas de ICE.

Esto se da después de que la oficina de Ayotte compartiera dos documentos la semana pasada que enumeran los planes federales para la instalación de ICE en Merrimack.

Hampton necesita más estudios de enfermedades para aprobar planes de energía nuclear en NH

Mientras los líderes estatales muestran apoyo para traer más energía nuclear a New Hampshire, la junta directiva del pueblo de Hampton está pidiendo más estudios sobre el riesgo de cáncer y otros problemas de salud que podrían estar asociados con la planta de energía nuclear en Seabrook.

Carleigh Beriont está en la junta directiva de Hampton, y está de candidata para un puesto en el Congreso. Ella dice que está leyendo un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard que demuestra un vínculo entre vivir cerca de una planta nuclear e incidencias de cáncer. Ella quería ver un estudio similar en New Hampshire.

[As someone who lives near a nuclear power plant and wants to live like a healthy, safe life, I want to make sure that we're doing everything we can to either mitigate that risk or be transparent about it.]

“Como alguien que vive cerca de una planta de energía nuclear y quiere una vida saludable y segura, quiero asegurarme de que estamos haciendo todo lo posible para mitigar ese riesgo o ser transparentes al respecto”, dijo Beriont.

Beriont dice que ella espera ver más monitoreo de radiación en tiempo real, más financiación consistente para emergencias, y más supervisión para rastrear posibles enfermedades.

Hay más casos de inmigración criminal en New England en 2025, según fiscal de Massachusetts

La aplicación de leyes migratorias del presidente Trump en Massachusetts y Maine han dado lugar a un aumento de seis veces en los casos de inmigración criminal presentados en esos estados.

Esto según la fiscal nacional para Massachusetts, Leah Foley.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que los fiscales federales en Boston procesaron 139 casos de inmigración criminal, un aumento respecto de los 22 de 2024.

Lee más: Mapa: Cómo ocurren las deportaciones masivas en Nueva Inglaterra

Foley dice que los 139 casos involucraron a personas que han sido previamente deportadas de los Estados Unidos, han regresado a Estados Unidos sin autorización y fueron acusados de reingreso ilegal.

Foley dice que ha habido un aumento significativo en las peticiones de hábeas corpus, el mecanismo legal que permite a las personas detenidas por el gobierno impugnar su detención ante los tribunales.

Foley también dice que más de 100 peticiones presentadas el año pasado fueron resultado directo de la operación federal de inmigración en Maine.

El tiroteo masivo en la pista de hielo de Pawtucket parece ser un asesinato-suicidio

Hay tres personas muertas después de un tiroteo en la ciudad norteña de Rhode Island, Pawtucket [[puh-TUCK-it], que se dio ayer. La policía dice que el tiroteo parece surgir de una disputa familiar.

La jefa de la policía Tina Goncalves describió lo sucedido.

“La policía recibió una llamada alrededor de las 2:28 o 2:30, informando de un tirador activo en el Lynch Arena. Al llegar, se encontraron con varias personas, obviamente dentro del estadio, y dos heridos. Se confirmó que el sospechoso era una de esas víctimas”, dijo Goncalves.

Una tercera persona murió después por las heridas, y otras tres están altamente heridas.

El tiroteo se dio durante un juego de hockey de la secundaria. La jefa de policía dijo que un transeúnte intervino para ayudar a detener el tiroteo.

Continúa el debate por proyecto de inscripción abierta en New Hampshire

Se espera que los legisladores de New Hampshire avancen un controversial proyecto legislativo al escritorio de la gobernadora, el cual permitiría que los estudiantes asistan a cualquier escuela pública en el estado, y se lleven sus dólares fiscales de la comunidad con ellos.

Los legisladores republicanos dicen que su legislación de inscripción abierta facilita a los estudiantes a cambiarse de distritos escolares si deciden que sus distritos no cumplen con sus necesidades.

Los líderes de los distritos escolares... en cambio... consideran que este es un mandato amplio que dará un vuelco a los presupuestos escolares y anulará el control local.

El superintendente del distrito escolar de Grantham Christine Downing dijo que ella no se opone a brindar opciones a los estudiantes, pero no se escucha lo suficiente sobre cómo hacer de la inscripción abierta una opción sostenible y exitosa.

Muchos distritos ahora están estableciendo límites de matrícula para tener mayor control sobre sus propios presupuestos. Pero esto se revocaría si la gobernadora Kelly Ayotte firma la legislación. Ayotte no ha respondido a las múltiples solicitudes de comentarios de NHPR.

Entre otras noticias:

La nieve es esencial para muchos de los eventos de las olimpiadas de invierno, pero los investigadores de Dartmouth dicen que el cambio climático está trayendo incertidumbre a los deportes de clima frío.

Alex Gottlieb estudia el cambio climático en Dartmouth. Él dice que la nieve responde diferente al calentamiento, en base a que tan frío es un lugar. Y en sitios como los Alpes Italianos, donde las temperaturas se acercan al congelamiento, son especialmente vulnerables. Esto se debe a que están justo en el punto de inflexión… donde la nieve puede comenzar a caer en forma de lluvia.

En New England sucede lo mismo, dice Gottlieb. New Hampshire y Vermont han perdido una semana o más de nieve, y su investigación muestra que los alpes italianos tienen casi un mes.