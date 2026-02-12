Cómo disfrutar del fin de semana en NH: San Valentín, Año Nuevo Lunar

Este es un fin de semana para recordar y celebrar el amor que nos rodea. Te compartimos ideas para compartir en pareja, en familia o con los exteriores. Escríbenos en WhatsApp con más ideas de planes.

Valentine 's Latin Dance Social con Melaza Dance Studio en Manchester el viernes 13 de febrero a las 8 p.m. Entradas, requisitos y vestimenta aquí.

Te recordamos que hay clases de Zumba con Melaza los martes, jueves y domingos a las 6:30 p.m. La clase cuesta $10. Más información.

de 4 p.m. a 6 p. m. el domingo 15 de febrero en la YMCA de Westwood Park en Nashua. Este evento es organizado conjuntamente por la YMCA de Nashua y la Sociedad Cultural China de Greater Nashua. Habrá presentaciones, artesanías y danzas tradicionales chinas. Entrar es gratis. Lunar New Year Dragon Dance a las 11 a. m. el sábado 14 de febrero en el Top of the Hop en Hanover. Los organizadores invitan a las familias a "crear, bailar y desfilar para dar la bienvenida al Año del Caballo". Es gratis. Más información.