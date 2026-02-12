© 2026 New Hampshire Public Radio

Cómo disfrutar del fin de semana en NH: San Valentín, Año Nuevo Lunar

New Hampshire Public Radio | By NHPR Staff
Published February 12, 2026 at 6:00 AM EST
Dancers in a red lion costume stand on a floor while a crowd cheers
Lau Guzmán
/
NHPR
The crowd enjoys the lion dance at Sunday's Lunar New Year celebration in Nashua.

Este es un fin de semana para recordar y celebrar el amor que nos rodea. Te compartimos ideas para compartir en pareja, en familia o con los exteriores. Escríbenos en WhatsApp con más ideas de planes.

Recibe ideas de eventos directamente a tu celular. Suscríbete aquí. 

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

  • Valentine 's Latin Dance Social con Melaza Dance Studio en Manchester el viernes 13 de febrero a las 8 p.m. Entradas, requisitos y vestimenta aquí.
    • Te recordamos que hay clases de Zumba con Melaza los martes, jueves y domingos a las 6:30 p.m. La clase cuesta $10. Más información.
  • Get Lucky Valentines Makers Market el viernes 13 de 5 p.m. a 9 p.m. en Brewbakers Cafe en Keene. Este mercado interactivo cuenta con un photobooth y una barra de flores donde puedes crear tu propio ramo. Es gratis. Más detalles.
  • Best Friend 's Day el viernes 13 de febrero de 11 a.m. a 6 p.m. en Grim North Tattoo en Portsmouth. La tienda ofrece tatuajes de "mejores amigos" a precios especiales para clientes sin cita previa durante todo el día. Los precios varían entre tatuajes. Más detalles.
  • Moonlit Valentine 's Hike (senderismo por San Valentín) de 5 p.m. a 7 p.m. el viernes 13 de febrero en Tenney Park en Hanover. Incluye caminata, que termina con snacks y una fogata. Es gratis pero se pide registro previo. Más detalles.
  • Show Some Love for your Plants (Demuestra el amor por tus plantas) el sábado 14 de febrero a las 11 a.m. en Stonewall Farm en Keene. Esta clase práctica guiará a los participantes a través de los conceptos básicos del cuidado de las plantas y más. Cuesta $45 e incluye bebida. Más detalles.
  • "Be My Valentine" Matchmaking Gameshow desde 5 p.m. a 9 p.m. el sábado 14 de febrero en Ledge Brewing en Intervale. Se trata de un "concurso de emparejamiento" con participantes locales. Entradas $15. Más información.
  • Alton Bay Winter Carnival el domingo 15 de febrero de 10 a.m. a 2 p.m. Las festividades incluyen paseos en trineo tirado por caballos, patinaje sobre hielo y más juegos. El evento es gratis. Lee más detalles.
  • The 41st Annual Winter Rally el domingo 15 de febrero en el New Hampshire Snowmobile Museum en Allenstown. El evento es gratis. Lee más.
  • Celebración del Año Nuevo Chino de 4 p.m. a 6 p. m. el domingo 15 de febrero en la YMCA de Westwood Park en Nashua. Este evento es organizado conjuntamente por la YMCA de Nashua y la Sociedad Cultural China de Greater Nashua. Habrá presentaciones, artesanías y danzas tradicionales chinas. Entrar es gratis. Más información.
  • Lunar New Year Dragon Dance a las 11 a. m. el sábado 14 de febrero en el Top of the Hop en Hanover. Los organizadores invitan a las familias a "crear, bailar y desfilar para dar la bienvenida al Año del Caballo". Es gratis. Más información.

Read an English version of this article here
Tags
Noticias en español Noticias en espanol10 Things To DoValentine's Day
