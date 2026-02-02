Negocios de NH en solidaridad con inmigrantes, protestas contra ICE en Concord, Nashua.

A continuación, lee las noticias del lunes 2 de febrero de 2026

Pequeñas empresas de New Hampshire optan por la solidaridad en medio de huelga contra ICE

El viernes, algunos pequeños negocios de New Hampshire participaron en una huelga general en solidaridad con las redadas de ICE en Minneapolis. Aunque algunos decidieron cerrar por el día, otros donaron algo o todo de sus ganancias a organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

Este fue el caso de Wonderland Books and Toys, una librería independiente en Manchester. Su dueña, Deirdre A. L. Shaw dijo que iba a donar 10% de sus ingresos del viernes para apoyar a un grupo de apoyo de inmigrantes y refugiados de la iglesia United Church of Christ en New Hampshire.

Shaw cuenta que no fue una decisión fácil, tuvo que balancear su negocio de un solo empleado con lo que considera una responsabilidad cívica.

Decidió enfocarse en una de las metas de su negocio: brindar recursos a padres e hijos para tener conversaciones apropiadas con la edad sobre temáticas difíciles con niños. Ella organizó dos horas de cuento, incluyendo el cuento “Just Help!” de Sonia Sotomayor.

Lau Guzmán / NHPR Deirdre A.L. Shaw, propietaria de Wonderland Books and Toys en Manchester, lee un fragmento de "¡Just Help!" de Sonia Sotomayor el viernes 30 de enero de 2026, como parte de una huelga nacional contra las medidas federales de inmigración en Minneapolis.

“Hay tantas cosas sucediendo en el mundo que los niños escuchan sin darse cuenta, conversan con sus amigos, leen algo o se trata de un tema en la escuela por cualquier motivo. Pero quizás no obtienen todas las respuestas o la información, o solo escuchan una parte”, dijo Shaw, sobre la importancia de ayudar a padres de familia con recursos.

Algunas ciudades protestaron en contra de las acciones de ICE este pasado fin de semana en NH

Se organizaron manifestaciones en New Hampshire durante el fin de semana para protestar por las recientes muertes en manos de agentes de ICE en Minnesota y otras acciones de ley migratoria.

En Concord, las multitudes se juntaron en Main Street, cerca de la Casa de Estado.

Clarice Clark estuvo allí para participar. Ella dice que no se involucró en las protestas hasta ya de adulta, pero sí está saliendo mucho recientemente. Ella dice que cree que el gobierno federal ha perdido las riendas.

“Es tan malo. Es tan malo. Nunca he vivido en un país donde el gobierno te miente a diario”, dijo.

Clark dice que espera que la gente aprenda que es importante hablar.

Hubo manifestaciones en Nashua, Keene, Portsmouth, y muchas otras ciudades durante el fin de semana.

1 of 3 — Protest1-020126.png Reta Chaffee, Reta MacGregor y David Nieman se unieron a los manifestantes el sábado 1 de febrero en Concord. MacGregor dijo que ha estado protestando la mayor parte de su vida. Mara Hoplamazian 2 of 3 — ConcordProtest2-020126.png Michele Kirschbaum se unió a los manifestantes en Concord el sábado 1 de febrero. "Es reconfortante saber que no estamos solos. Porque a veces escuchas las noticias y simplemente no puedes creer lo que está pasando. Y saber que hay tantas otras personas que también lo encuentran increíble es reconfortante", dijo en inglés. Mara Hoplamazian 3 of 3 — MeredithProtest020126.png John Gephart dijo que salió a protestar una fría tarde de sábado porque estaba "molesto por todo lo que está pasando, sobre todo en Minneapolis". (Meredith, NH 1/2) Mara Hoplamazian

FIRST, la organización de robótica juvenil de Dean Kamen, lo suspende en medio de nuevas revelaciones sobre Epstein

El empresario de New Hampshire, Dean Kamen, ha sido suspendido de FIRST, la organización científica juvenil con sede en Manchester que él fundó. El anuncio se da después de nuevas revelaciones de la relación de Kamen con Jeffrey Epstein.

En un comunicado publicado en la página web de FIRST durante el fin de semana, la presidenta del directivo Laurie Leshin dijo, traduzco y cito: “FIRST ha contratado a un bufete de abogados externo para realizar una revisión independiente, y Dean ha indicado que cooperará plenamente”.

Kamen no ha sido acusado de ningún crimen, y él describió sus interacciones con Epstein como limitadas. Pero los documentos publicados la semana pasada muestran que ambos mantuvieron contacto regular por años después de que Epstein fuera acusado de delincuente sexual -- incluyendo un viaje en 2013 de Kamen a la Isla del Caribe de Epstein, que según los fiscales era un centro de tráfico sexual en serie.

Kamen empezó FIRST en 1987 y ahora equipos juveniles de más de 30 países participan en sus competencias de robótica.

En su declaración, la presidenta de la junta directiva de FIRST dijo que Kamen y la junta directiva están de acuerdo en que nada debe distraer de la misión de la organización.

El mercado de vivienda en New Hampshire sigue competitivo, según nuevo reporte

New Hampshire está reduciendo su déficit de vivienda, pero aún no ha alcanzado un mercado equilibrado, según un nuevo reporte del Departamento estatal de Negocios y Asuntos Económicos.

En 2025, New Hampshire agregó casi 6,000 unidades de vivienda en el mercado. Pero según una encuesta de necesidades de vivienda de 2023, esto todavía está ligeramente por debajo del punto de referencia necesario para que la oferta y la demanda se alineen en 2040.

Heather Shank está con el departamento. Ella dice que estas nuevas construcciones no se realizaron de manera equitativa en el estado.

“Las comunidades más grandes, aquellas con mayor infraestructura, como era de esperar, producen la mayor cantidad de viviendas cada año. Pero también ha habido comunidades más pequeñas que han promovido la vivienda y que también han producido muchas unidades, como Lebanon o Portsmouth”, dijo Shank.

New Hampshire ha tenido constantemente uno de los mercados de vivienda más competitivos en el país en años recientes.

Donald Trump anuncia su apoyo a John E. Sununu en su candidatura en el Senado

El presidente Donald Trump ha decidido apoyar la candidatura de John E. Sununu al Senado de Estados Unidos. En redes sociales, Trump dijo que Sununu es un “patriota de Estados Unidos Primero ” y que no nos defraudará.

Sununu, quien espera retomar el puesto en el Senado que tuvo de 2003 a 2009, se opuso a Trump en sus propias candidaturas presidenciales.

En una declaración el domingo, Sununu agradeció a Trump, agregando que “su campaña para el Senado siempre ha sido y siempre será sobre representar a New Hampshire”.

Sununu se enfrenta al ex senador de Massachusetts, Scott Brown, quien también fue un embajador de Trump en New Zealand, en la primaria republicana.

En una publicación de redes sociales el domingo, Brown dijo que se lanza, traduzco y cito, “para garantizar que la agenda de Estados Unidos Primero esté liderada por alguien que la vea como una misión, no como una carrera profesional”.

El congresista Chris Pappas es el principal demócrata que compite por el puesto que dejó vacante la jubilación de la senadora Jeanne Shaheen. Pappas resaltó el respaldo de Trump con su propia publicación en redes, en la que dijo que Sununu es una figura desconectada que obedece a los intereses corporativos.

Esto también pasa en NH:

Los líderes escolares locales en New Hampshire dicen que están preocupados de que un proyecto de ley que los Republicanos están acelerando hacia la gobernadora podría limitar significativamente el control local de presupuestos escolares.

La medida llamada “open enrollment” o “inscripción abierta” prohibiría que los distritos escolares decidan si aceptan a estudiantes de otros lugares o deban pagar por sus estudiantes que van a otro lugar.

Los republicanos dicen que esto brinda a los padres y estudiantes más opciones. Los líderes escolares dicen que esto podría volcar sus presupuestos porque deben enviar sus dólares de impuestos locales con los estudiantes que se van y pueden recibir menos dinero de otros distritos por los estudiantes que ingresan de lo que gastan en los suyos.

El proyecto podría aprobarse sin audiencia.