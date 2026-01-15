© 2026 New Hampshire Public Radio

Cómo disfrutar del fin de semana de invierno en NH

New Hampshire Public Radio | By NHPR Staff
Published January 15, 2026 at 11:10 AM EST
Snowy scene in Bradford NH
Dan Tuohy
/
NHPR
Snowy scene in Bradford, New Hampshire.

Prepara tu mejor abrigo para algunos planes de invierno que se disfrutarán este fin de semana en New Hampshire. Hay una caminata organizada por Latino Outdoors la próxima semana, pero requiere registro con anticipación.

Pronto te compartiremos una entrevista sobre actividades al aire libre en el invierno. Compártenos tus preguntas y curiosidades.

Recibe ideas de planes y eventos directamente a tu celular. Suscríbete aquí. 

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

  • Winterfest en el Biergarten desde el mediodía hasta las 4 p.m. el sábado 17 de enero en Twin Barns Brewing Company en Meredith. Entrada gratis, comida y bebida a la venta. Más información.
  • Las Sanse Nashua el sábado 17 de enero a las 4 p.m. en el  Nashua Center for the Arts. Es una celebración puertorriqueña con música en vivo, arte, comida. Entradas a $25, niños menores de 12 pueden entrar gratis con un adulto con su entrada. Más detalles.
  • Arts and Crafts Day (Día de Artesanías) el sábado 17 de enero en el West Claremont Center for Music and the Arts de 11 a.m. a 2 p.m. Es gratis, con materiales disponibles para diferentes tipos de arte. Más detalles.
  • Festival de Nieve de Swanzey de 1 p.m. a 3 p.m. el domingo 18 de enero en Lane Field. Habrá paseos en trineo y construcción de muñecos de nieve con obsequios de cortesía para celebrar el Día Mundial de la Nieve. El evento es gratis. Más información.
  • From Underdogs to Heroes: Conoce a Scooby & Wesson el domingo 18 de enero de 12 p.m. a 4 p.m. en el All Dogs Gym & Inn en Manchester. Los asistentes podrán ver una demostración de perros policía y conocer a perros de rescate. Eventos gratis. Más información.
  • Próximo sábado 24 de enero: “Está Fríito Hike” con Latino Outdoors Boston a las 9 a.m. cerca de las White Mountains en New Hampshire. Se requiere registro previo. Más información aquí.

Read an English version of this article here
Noticias en español Noticias en espanol10 Things To Do
