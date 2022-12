Todo lo que necesitas saber sobre la inscripción abierta para el seguro de salud

Es la temporada de preparar muchas cosas. Una de las más importantes para usted y su familia puede ser el seguro de salud. Es tiempo de inscripción abierta para aquellos que buscan planes a través del gobierno federal. En este programa, se hablará de lo siguiente:

La presentadora Melanie Plenda se une a la reportera principal del New Hampshire Bulletin, Annmarie Timmins, y al comisionado adjunto del Departamento de Seguros, DJ Bettencourt, para hablar sobre la inscripción abierta y ayudarnos a navegar algunas de las complejidades del sistema.

Melanie Plenda: Comisionado, comencemos con usted. ¿Puede darnos algunos antecedentes para los espectadores que no estén familiarizados con el sistema?, ¿qué es la inscripción abierta?, ¿qué significa y cuál es su significado?

DJ Bettencourt: El otoño y la primera parte del invierno no se tratan solo de especias de calabaza, clima fresco y vacaciones. Es tiempo de inscripción abierta, que va desde el 1 de noviembre de este año hasta el 15 de enero de 2023.

La inscripción abierta es la oportunidad para cualquier persona, incluídas aquellas que no tienen o prefieren no tener cobertura de salud a través de su empleador o no obtienen cobertura a través de un plan patrocinado por el gobierno, como Medicaid o Medicare, para comprar cobertura de seguro de salud en New Hampshire. Hacemos que nuestros residentes utilicen el mercado o intercambio federal, que se puede encontrar en healthcare.gov , y pueden visitar este sitio web para revisar las oportunidades y los planes disponibles.

Tenemos tres compañías de seguros de salud en nuestro mercado individual. Son Anthem, Harvard-Pilgrim y Ambetter. Si pierde esa ventana de inscripción abierta, no te quedas del todo sin suerte, pero tendrá que experimentar un evento de vida calificado para obtener una oportunidad de inscripción especial. Esas son cosas como casarse, cambiar de trabajo, mudarse a New Hampshire o mudarse de ella o tener un bebé. Tendrá 60 días después de uno de esos eventos para cambiar su plan u obtener cobertura si pierde la ventana de inscripción abierta.

Melanie Plenda: Annmarie,recientemente escribiste sobre la solución del llamado problema técnico familiar. ¿Puedes explicar qué es eso y qué se arregló?

Annmarie Timmins: La falla familiar, históricamente, si su cónyuge estaba cubierto por un plan de empleado en su lugar de trabajo y el plan individual no calificaba para un subsidio, usted no sería elegible incluso si su cónyuge tomó el plan familiar, que es más caro y cubre a más personas. Incluso si ese costo calificara para el subsidio, no tendría la opción de decir, “como una persona del plan familiar, usaré el mercado porque sería más barato para mí”. Esa es la falla familiar, y eso ha sido eliminado. Ahora, digamos que mi cónyuge tenía un plan que no calificaba solo para él, pero si hiciéramos el plan familiar y calificara, podría ir y usar el mercado y aprovechar los subsidios.

Melanie Plenda: Hay otros dos cambios importantes en los planes federales de salud subsidiados. Annmarie, ¿puedes explicar qué son?

Annmarie Timmins: Una es que se eliminó el límite de ingresos. Según el plan anterior, había un límite de ingresos. Si lo alcanzaba, ya no era elegible para un subsidio, incluso si superaba ese ingreso por un dólar. Se llamaba el acantilado; sus beneficios terminarían, su subsidio terminaría. Ahora es más estrecha. Si comienza a subir lentamente o supera un límite de elegibilidad, verá que su subsidio se reduce lentamente. A medida que aumenten sus ingresos, no llegará a un punto en el que de repente no tenga ningún subsidio. Creo que ha sido un gran cambio del que he oído hablar bastante a los navegantes. El segundo es solo subsidios mejorados, por lo que las personas reciben más subsidios de los que habrían recibido anteriormente. Creo que los navegantes también están tratando de transmitir ese mensaje porque es realmente más asequible que antes.

Melanie Plenda: Comisionado, ¿qué consejo tiene para los residentes que navegan por el sistema por primera vez en la investigación de planes?

DJ Bettencourt: Hay algunas buenas prácticas básicas de higiene al comprar cualquier tipo de producto de seguro. La primera es leer la política. Eso parece bastante obvio, pero no creería la cantidad de llamadas que recibe el departamento de parte de ciudadanos que tienen una póliza de seguro, la han tenido durante muchos años, han pagado las primas, pero nunca la han leído, y luego surge la crisis. Están en pánico y no saben qué hacer. Leer esa política por adelantado siempre es un buen primer paso. Es posible que haya tenido un plan en el pasado y estén contentos con él, pero es fundamental asegurarse de que el plan no haya cambiado y, si ha cambiado, cuál será el impacto en usted. Otras consideraciones críticas son, obviamente, cosas como la cobertura, el uso, los copagos y los deducibles.

Obviamente, parte de eso se debe a la financiación, pero las personas deben tener en cuenta su estilo de vida al tomar una decisión. Mira tus recibos del año anterior:¿has estado sano?, ¿solo va al médico para el examen físico anual y tal vez cuando le duele la garganta en invierno? Si es así, tal vez desee optar por un plan con un deducible y un copago más alto, pero una prima mensual más baja porque no va al médico con tanta frecuencia. Pero si usted es como yo, con una esposa y tres hijos menores de 10 años, entonces probablemente quiera considerar una prima mensual más alta pero deducibles y copagos más bajos, porque estoy ahí todo el tiempo con mis hijos con la nariz mocosa, los virus estomacales y los golpes en la cabeza que requieren la visita a la sala de emergencias. Comprender su situación personal y las necesidades de su familia y tomarlo desde allí es siempre mi consejo.

Melanie Plenda: Annmarie,hablemos de esos navegantes. Para tu reportaje, hablaste con navegantes libres, ¿puedes explicar quiénes son y cómo pueden ayudar?

Annmarie Timmins: No puedo enfatizar lo suficiente cuánto pueden ayudar. Hay dos empresas, Health Market Connect y First Choice Services. Estos son programas financiados por el gobierno federal y están aquí solo para ayudarlo a clasificar toda esta información. Si lee su póliza y todavía tiene preguntas o simplemente desea una segunda opinión, ellos pueden ayudarlo. No hay cargo por sus servicios. Ambos grupos tienen personas en el estado si desea reunirse en persona y también por teléfono. Se comunicarán con usted por Facebook Messenger o por mensaje de texto.

Está disponible en varios idiomas, por lo que es realmente accesible. No elegirán un plan para usted, pero lo ayudarán a pensar en las cosas que mencionó el comisionado adjunto, que es, “voy al médico con tanta frecuencia, o esta es la prima que puedo pagar ahora”. Ha sido increíble para mí verlos trabajar con la gente, y realmente recomiendan verlos más temprano que tarde por un par de razones. Si no mira el plan que tiene este año y toma una decisión antes del 15 de diciembre sobre si desea cambiar, obtendrá el mismo plan el próximo año. Es importante ver cuál es su plan ahora y si le conviene en el futuro.

La otra preocupación es que durante la emergencia de salud pública, que en este momento se supone que terminará a fines de enero, las personas que calificaban para Medicaid y que tal vez ya no lo hacen porque sus niveles de ingresos han cambiado, han permanecido en Medicaid. Cuando termine esa emergencia de salud pública, ya no calificarán y es posible que descubran que ya no califican para Medicaid y que no ingresaron al mercado cuando lo necesitaban. Si bien habrá algunas posibilidades más adelante después de que termine la emergencia de salud pública, es más difícil. Puede haber muchas personas que han esperado, por lo que es posible que esté en una fila larga y tenga dificultades para pasar. Actúe más temprano que tarde. Esa emergencia sanitaria está para terminar a finales de enero, que no es demasiado tiempo. Puede extenderse hasta abril, pero aún no lo sabemos. Es realmente importante comunicarse con un navegante, el departamento de seguros, si tiene preguntas sobre cómo proceder y qué opciones tomar.

Melanie Plenda: Parece que eso impacta a 90.000 Granite Staters. ¿Podemos hablar un poco más sobre eso?,¿qué va a pasar cuando termine la emergencia de salud pública federal?

Annmarie Timmins: Hay alrededor de 90.000 personas en New Hampshire que tienen Medicaid. Mucha gente, por obvias razones, tuvo que acudir a la asistencia durante la pandemia. Perdieron trabajos o no pudieron ir a trabajar debido a la escasez de cuidado infantil, y a los estados no se les permitió hacer lo que se llama una redeterminación durante la emergencia de salud pública, lo que significa que si usted está en ella, todavía lo está. A menos que decida tomar usted mismo fuera de él. En este momento, el estado está haciendo estas redeterminaciones y tratando de llegar a las personas para que digan, “deben hacer esto”. Eran 90.000 en junio o julio, yo consulté con el departamento. Creo que eso es una reducción de 20.000 personas más o menos, pero eso aún deja a muchas personas que pueden encontrarse repentinamente sin cobertura cuando termine esta emergencia de salud pública.

Melanie Plenda: Comisionado, ¿qué consejo tiene para los residentes que puedan encontrarse en esa situación y cómo se acerca el estado a ellos?

DJ Bettencourt: Lo primero es, en la mayor medida posible, que los Granite Staters asuman alguna responsabilidad personal en la iniciativa para ver si todavía son elegibles para Medicaid. No posponga las cosas ni espere hasta el último minuto porque, como dijo Annmarie , si tiene esta prisa por llegar a la puerta, obstruirá el sistema y estará en una fila más larga de lo que sería si tomara la iniciativa por adelantado. Hay muchos recursos disponibles para ayudar a las personas a comprender su estado. Nuestros colegas del Departamento de Salud y Servicios Humanos están ahí para ayudar a las personas, por lo que las personas deben aprovechar esas oportunidades cuando termine la emergencia de salud pública y comience nuevamente la redeterminación.

Las personas tendrán la posibilidad de comprar un producto en el mercado individual fuera de la inscripción abierta actual, pero ¿por qué no ser proactivo y aprovechar la cobertura ahora? Para aquellos que actualmente tienen Medicaid porque perdieron su trabajo durante la pandemia, si están de regreso en el trabajo y están recibiendo cobertura a través de un plan patrocinado por el empleador, o tal vez si esas personas ingresaron al mercado individual, informen al estado para que no les brindemos la cobertura de Medicaid que ya no necesitan. No queremos que las personas tengan cobertura duplicada innecesaria. En términos de alcance, el estado realmente está haciendo todo lo posible. Hemos enviado múltiples avisos, cartas, llamadas telefónicas, mensajes de texto, eventos comunitarios e incluso escuché un rumor de que estamos usando palomas mensajeras; lo que sea, lo estamos usando. Realmente estamos trabajando arduamente para hacer correr la voz a las personas para que entiendan lo que implica este proceso, lo que significa para ellos y dónde pueden ir para obtener cobertura si se ven afectados.