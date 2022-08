Noticias actualizadas de New Hampshire: 1 de agosto 2022

A continuación, lee las noticias del lunes 1 de agosto del 2022.

En el festival Latino de Nashua, brillaron los emprendedores Latinos

Este domingo, el festival latino en Nashua reunió a una multitud de asistentes, así como a muchos negocios locales fundados por latinos. Nuestra reportera Gaby Lozada estuvo allí.

Jannette Valdez usa delineador de ojos dorado de su propia línea de maquillaje. Ella le ha dado a cada paleta un nombre que representa su personalidad... así que está la soñadora, la fisgona y la asesina…

[How can a say the badass in Spanish? Haha]

Valdez abrió su negocio hace un año, tratando de dar más empleos a las latinas locales… como muchos otros negocios en el festival quieren hacer.

Había camiones de comida tradicionales, una liga de fútbol, una peluquería canina, una boutique, una carnicería y un puesto de autopartes. Algunos de esos negocios fueron fundados durante la pandemia.

Valdez dice que los latinos son mucho más que un estereotipo.

[We don’t just sell food, we don’t just clean really good. Look at the staff we do, I am proud, really proud. Super orgullosa!]

No solo vendemos comida o limpiamos muy bien. Mira lo todo lo que hacemos, dijo

Orgullosa es uno de los nombres de su paleta de maquillaje, la cual tiene una bandera de Puerto Rico.

Y eso se traduce en lo que estos emprendedores dicen sentir después de las horas que han dedicado para alcanzar sus metas.

Hospitalizaciones por COVID siguen estables en N.H.

En muchas partes del país, las hospitalizaciones relacionadas al COVID están incrementado otra vez…pero New Hampshire no ha visto la misma tendencia.

Durante el verano, las hospitalizaciones de COVID han estado estables..incrementado y bajando semanalmente. Siguen bajo el brote del invierno que abrumó a hospitales.

En este momento, hay 121 personas en hospitales en New Hampshire que tienen el virus o se están recuperando del virus…menos de las 170 personas hospitalizadas la semana pasada.

Trece de esas personas están recibiendo tratamiento para el virus…menos de los 34 de la semana pasada.

New Hampshire y Rhode Island son los únicos estados donde todos los condados tienen bajos niveles de transmisión, según la CDC.

Se esperan temperaturas calientes esta semana; doctor recomienda estar atento a

Se espera que las temperaturas de New Hampshire lleguen otra vez a más de 90 grados en partes del estado.

El Dr. Deepak [DEE-pok] Vatti [Vah-tee] supervisa el departamento de emergencias en Saint Joseph's Hospital en Nashua. El dice que estas temperaturas pueden causar enfermedades y traer a más personas a la sala de emergencias.

Las personas de la tercera edad tienen un riesgo más alto para enfermedades relacionadas al calor. Vatti [Vah-tee] dice que otras condiciones médicas también pueden complicar las cosas para este grupo.

[“They present a little bit more subtle. So you might have somebody with a little bit of dementia who had a baseline is a little bit confused, but they otherwise function fine. But that's one of the signs of heat stroke as well. So a lot of things can be masked in the elderly,”]

El dice que uno de los síntomas de un golpe de calor es la confusión…pero si un adulto tiene un poco de demencia, esa confusión por el calor quizás no se note de inmediato.

Otros síntomas incluyen náusea, temperaturas altas del cuerpo y desmayos.

Leyenda de los Celtics, Bill Russell, murió a los 88 años

Los fanáticos del baloncesto están de luto por la muerte de la leyenda de los Celtics e ícono del movimiento de los derechos civiles, Bill Russel. Russell murió el domingo. Tenía 88 años.

Russell fue un campeón 11 veces y 5 veces el jugador más valioso, pero su influencia sobrepasó al baloncesto.

Participó en el March on Washington y lideró un boicot de un partido de la NBA en Kentucky para protestar contra la discriminacion racial.

La alcaldesa de Boston Michelle Wu dice que ella usa la vida de Russell como ejemplo para sus hijos:

[“He has shaped our city and has been so foundational to our pride nationally at a time when it was incredibly difficult to be in his particular role.”]

El Presidente Obama reconoció a Russell con el Medal of Freedom en el 2011. En un comunicado, dijo que el legado de Russell impacta más que el deporte.

Apoyo para el ex-presidente Trump fue mayor motivación para los que atacaron el capitolio el 6 de enero

Un nuevo estudio de Harvard confirma que la mayor motivación para los amotinados del 6 de enero fue el ex presidente Donald Trump.

Investigadores del Harvard Shorenstein Center analizaron cientos de documentos de la corte federal para entender por qué personas participaron en el ataque al capitolio. ¿La razón más frecuente que dieron? Apoyo para el ex presidente.

Joan Donovan trabaja en el centro. Ella dice que la desinformación llevó a muchos participantes a tratar de prevenir la certificación de lo que ellos creían era una elección robada.

[“There were so many different little lies along the way that some people said, ’well something must have been true in all of that.’”]

Donovan dice que lo que encontró este estudio se alinea con lo que encontró el comité de la Cámara sobre los ataques del 6 de enero busca comprobar: que Trump tuvo responsabilidad.

