Noticias actualizadas de New Hampshire: 3 de enero del 2022

A continuación, lee las noticias del lunes 3 de enero del 2022.

También puedes escucharlas haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

La Cámara estatal se reunirá por primera vez esta semana a discutir asuntos importantes

La Cámara de New Hampshire se reunirá para su primera sesión del año esta semana en un hotel en Manchester. Algunos proyectos de ley importantes serán parte de la agenda.

Una medida, respaldada por líderes Republicanos, prohibiría que las entidades en New Hampshire, incluyendo hospitales, escuelas, iglesias y negocios privados, requieran que los individuos se vacunen contra el COVID-19.

Otra ley, eliminiría el nuevo requisito de que todo proceso de aborto sea precedido por un ultrasonido.

La Cámara también revisará la propuesta de remover la regla de no usar ropa con temas políticos en las urnas.

Actualmente, se considera una acción ilegal bajo ley estatal.

Los que apoyan dicha propuesta dicen que permitir que las personas usen ropa política, incluso atuendos con slogans de campaña, se mantiene dentro de reglas de cortes federales.

Se espera que la reunión de la Cámara dure dos días en Manchester.

Nuevos límites estatales de procesos de aborto fueron vigentes desde el primero de enero

A partir del primero de enero, se considera un crimen que un doctor de New Hampshire termine con un embarazo luego de 24 [veinticuatro] semanas de gestación. También, cualquier aborto que se realice en el estado debe precederse de un ultrasonido.

Al aprobar estos lineamientos, los cuales el gobernador Sununu firmó como ley en el presupuesto estatal, New Hampshire se juntó a la gran mayoría de estados que determinan un límite de gestación para realizar un aborto.

Sununu, y otros defensores de la ley, han dicho que se juntan a la corriente principal con los límites de aborto.

Pero, los que critican dichos límites, los cuales no incluyen excepciones en caso de violación, incesto o anomalías fatales del feto, dicen que esto no va con las tradicionales restricciones de gobierno o privacidad personal.

Ellos también dijeron que el mandato del ultrasonido será un desafío para los residentes de bajo ingreso.

Sununu dice que él está dispuesto a reevaluar aspectos del proyecto cuando los legisladores regresen a Concord … menos el del límite de las 24 semanas.

Se han presentado leyes para retirar los nuevos límites y para crear un derecho estatal de aborto. Otras propuestas buscan determinar un límite más temprano de gestación.

Se votarán sobre mapas de congreso esta semana en la Cámara

La Cámara de New Hampshire votará esta semana sobre los mapas políticos que redibujarán sus propios límites políticos. Los legisladores también votarán sobre los mapas que van a realinear los dos distritos del congreso de New Hampshire.

Los mapas congresionales, armados por el partido Republicano, traen grandes cambios. Estos harían que el primer distrito del congreso, un puesto que ha sido repartido entre ambos partidos pero ahora lo ocupa el Demócrata Chris Pappas … sea mayormente Republicano.

El segundo distrito, el cual ha sido representado por la Demócrata Annie Kuster por cinco mandatos, será más Demócrata.

A comienzos de este año, el gobernador Chris Sununu dijo que él vetaría cualquier mapa del congreso que sea manipulado políticamente.

Hasta el momento, él ha dicho que prefiere mapas que permitan que los candidatos de ambos partidos compitan en ambos distritos, pero dice que hasta ahora, estos mapas parecen cumplir con los requisitos legales.

New Hampshire tendrá nuevo centro de acogida para víctimas de tráfico de humanos

New Hampshire recibirá su primer centro de acogida a largo plazo para víctimas de tráfico de humanos.

Bethany Cottrel [Kuh-TRELL] es la fundadora de Brigid’s House of Hope [Brih-jid]. Ella dice que esta casa es fundamental para los sobrevivientes.

Un fondo federal de tres años cubriría la renta, nuevos empleados y servicios para apoyar a los clientes.

New Hampshire junta unidad móviles de crisis de salud mental y una nueva línea telefónica de emergencia

Las unidades móviles de crisis alrededor del estado en los diez centros de salud mental … ya están funcionando. Las unidades móviles se diseñaron para trabajar como ambulancia pero para necesidades de salud mental.

La combinación de los equipos locales de crisis de salud mental y una nueva línea telefónica vinculada al servicio … es parte del esfuerzo de New Hampshire para reducir el número de residentes que visitan salas de emergencias para crisis de salud mental.

El nuevo número estatal, el cual ofrece apoyo vía teléfono para todos los Granite Staters durante una crisis de salud mental es: 833-710-6477. Tienen intérpretes disponibles si se solicita en la línea.

Legisladores apoyan ley que prohíbe discriminar a arrendatarios locales a utilizar vouchers de gobierno

Actualmente, New Hampshire es el único estado en New England dónde los propietarios pueden ABIERTAMENTE discriminar a potenciales arrendatarios que usan vouchers del gobierno … y no enfrentar ninguna consecuencia. Algunos legisladores quieren cambiar eso en el 2022.

Un grupo de legisladores Demócratas están apoyando dicha ley que haría ilegal que los propietarios de New Hampshire rechacen a un posible arrendatario que use un voucher del programa Housing Choice, también conocido como Sección 8.

La ley también permitiría excepciones si el precio de las unidades de los propietarios es más de lo que vale un voucher del gobierno … o si la unidad no cumple con estándares federales de calidad.

En el actual y competitivo mercado de alojamiento, los arrendatarios locales y funcionarios de autoridades de alojamiento dicen que es difícil encontrar a PROPIETARIOS locales que quieran participar en el programa de voucher. Adicionalmente, sin reglas que prohíban este tipo de discriminación, no es raro ver publicidades de renta que especificamente desalienten a los que tienen vouchers a aplicar.

Pueblos que aprobaron planes de energía comunitaria esperan nuevas reglas para empezar

Los pueblos que aprobaron planes de energía comunitaria en el 2021 dicen que están esperando el proceso de reglas de la comisión de utilidades públicas en este nuevo año …

La comisión aún no responde a las dos reglas propuestas por el departamento de energía y un grupo de pueblos.

Las reglas de energía comunitaria permiten que los pueblos compren en grandes cantidades a nombre de sus residentes y negocios. Así, las utilidades aun pueden distribuir su energía. Los defensores dicen que esto puede significar más energía de fuentes renovables, y posiblemente, en menor costo para los contribuyentes.

Julia Griffin es mánager del pueblo de Hanover. Ella dice que el aumento en las tasas de electricidad este invierno ... .destaca la necesidad de tener un proceso de reglas y diversificar las fuentes de energía en Hanover.

Los programas de energía comunitaria podrían empezar cuando las reglas se aprueben.