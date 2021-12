Noticias de New Hampshire: 1 de diciembre del 2021

A continuación, lee las noticias del miércoles 1 de diciembre.

También puedes escucharlas haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español directo a tu teléfono, gratis, inscríbete aquí . Para recibir las noticias en español directo a tu teléfono, gratis, mandanos un mensaje por WhatsApp al 603-931-2954.

Hospitalizaciones por COVID llegan a su tasa más alta en toda la pandemia

Casi 400 personas están hospitalizadas con COVID-19 en New Hampshire...un nivel que no se ha visto en toda la pandemia.

Funcionarios del estado también anunciaron el martes 21 fallecimientos por COVID. Eso incluye algunas muertes del fin de semana.

Casi 40 personas en New Hampshire se mueren por COVID cada semana.

El gobernador Sununu dice que aunque la demanda para dosis de refuerzo es alta, no hay mucha para la primera dosis.

El 11 de diciembre habrá clínicas alrededor del estado para dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID

La registración para clínicas de dosis de refuerzo en todo el estado abrió hoy miércoles por la mañana.

El sábado, 11 de diciembre habrá diferentes clínicas en pueblos y ciudades alrededor de New Hampshire.

El gobernador Sununu dice que estas clínicas regionales tienen más sentido que los centros de vacunación masiva que el estado coordinó a comienzos del año.

["The reason we're doing the booster blitz is, they're indoors, they're more accessible...there's more across the state, it's kind of the equivalent, it's 10,000 shots --the equivalent of one of the supersites."]

Con dosis de refuerzo accesible para toda la población adulta...y con la aprobación de vacunas para niños, la demanda para las vacunas ha incrementado.

Estas clínicas requieren una cita. Se puede hacer la cita en línea...en vaccines.nh.gov .

Se acabó el suministro de pruebas en casa en menos de 24 horas

Se acabó el suministro de pruebas gratuitas de COVID para hacerse en casa...menos de 24 horas después de que empezó.

Casi 850 mil pruebas fueron ordenadas por miles de familias de New Hampshire en un solo día. El gobernador Sununu dice que es un gran logro y que demuestra que hay una demanda muy alta.

["It shows a huge demand it people are taking it seriously, were looking at figuring out how to do it again frankly."]

Pero, algunas personas quizás no tuvieron la oportunidad de ordenar pruebas, o supieron que el programa existía.

Es una colaboración entre los Institutos Nacionales de Salud y Amazon. Aunque New Hampshire es el primer estado de participar en la colaboración a nivel estatal, no es el primer estado en tener un programa de pruebas en casa gratis.

Funcionarios buscan contratar a más personal médico de otros estados para lidiar con una escasez de camas

Una escasez de camas en hospitales ha forzado que algunos pacientes que sufren del COVID-19 sean transferidos a otros estados, como Connecticut o Nueva York, para cuidado médico. Funcionarios de New Hampshire están planeando contratar a personal médico de todo el país para mejorar la situación.

Hay una escasez de enfermeras en centros de la tercera edad y de rehabilitación...eso ha creado un atasco...donde pacientes no se pueden dar de alta. La comisionada de salud Lori Shibbentte anunció el martes que el estado va a usar dinero federal para contratar a compañías privadas para traer equipos de refuerzo.

[“Some of the companies we are working with are national providers. They have access to staffing all across the country, so we are hoping to get them from out of state.”]

Shibinette dijo que eso puede tomar varias semanas...los equipos consisten en enfermeras, asistentes y técnicos de emergencias médicas.

Luego de un fallo en una corte federal, New Hampshire dice que la orden federal de vacunación para trabajadores de salud no puede ser ejecutada en el estado

New Hampshire y los otros nueve estados que demandaron al presidente Biden por la orden de vacunación para trabajadores de salud...no tienen que cumplir con ella...mientras la demanda progresa por las cortes. La corte del distrito federal en Misuri emite su fallo el lunes.

El fiscal general del estado dice que la orden no puede ser ejecutada en New Hampshire mientras tanto.

Para algunos...este fallo de la corte llega en un momento raro: institutos en el estado han estado implementado la orden federal...que tiene el siguiente lunes como fecha límite para la primera dosis. En centros de la tercera edad, las tasas de vacunación entre el personal han incrementado un 10 por ciento después que planes para la orden fueron anunciados.

Los centros pueden decidir implementar sus propias órdenes o seguir el cronograma federal.

Algunos legisladores piden que el departamento de servicios ambientales pare la operación de Saint Gobain

Un grupo de legisladores de New Hampshire le está pidiendo al departamento estatal de servicios del medio ambiente a parar la operación de la fabrica Saint Gobain...luego de que el departamento descubrió un trio no autorizado que se salta el sistema de tratamiento de emisiones. St. Gobain dice que es un aparato de seguridad y no fue escondido.

Contaminación de la fábrica ha danado el agua potable de varias comunidades desde el 2016...algunos residentes todavía reciben agua embotellada.

La representante Maureen Mooney le pidió a la compañía que reparara los daños a la comunidad.

[“Yet again we've been let down by Saint-Gobain with yet another breach of neighborly trust"]

El departamento estatal del medio ambiente le mandó una carta a Saint Gobain y la primera fecha límite para que la compañía responda...es esta semana.