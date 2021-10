Noticias Actualizadas de New Hampshire: 20 de octubre del 2021

A continuación, lee las noticias del miércoles 20 de octubre.

También puedes escucharlas haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Comisionado de educación del estado será principal orador en evento organizado por grupo conservador y anti-cubrebocas

El comisionado del departamento de educación de New Hampshire, Frank Edelblut, está defendiendo su decisión de ser el principal orador un evento este fin de semana, el cual fue organizado por un grupo conservador que se opone a las medidas de salud pública contra el COVID-19.

El evento fue organizado por el Government Integrity Project. Ellos han estado involucrados en controversias alrededor de ordenanzas sobre el uso de cubrebocas y vacunas contra el COVID-19, y suelen alinearse con activistas que difunden información errónea. El fundador recientemente comparó a New Hampshire bajo el liderazgo de Sununu con el comunismo de China.

En un foro, el comisionado Edelblut ofreció consejos a padres sobre cómo efectivamente dirigir la política del directivo escolar en distintos temas, desde currículo hasta decisiones sobre uso de cubrebocas.

El gobernador Chris Sununu criticó la decisión de Edelblut de participar y dijo que Edelblut debería ser un poco más discreto en el futuro.

Pero, en un correo a la estación NHPR, Edelblut dijo que él solo trataba de ponerse al servicio de los padres, para poder hablar de distintos caminos educacionales.

Escribió que él siente que es apropiado ser lo más transparente y directo posible con las familias mientras descubren los distintos caminos.

Representante de consejo directivo estatal de planificación médica renuncia luego de que New Hampshire rechaza fondo federal para vacunación

La semana pasada, un representante del consejo directivo estatal de planificación médica renunció luego de que el Consejo Ejecutivo rechazó recibir 27 [veintisiete] millones de dólares de fondos federales para esfuerzos de vacunación.

Miembros del consejo que coordinan servicios de emergencia y trauma siguen órdenes del gobernador y el consejo ejecutivo. Este consejo se encarga de supervisar el sistema de emergencias médicas y asesorar al comisionado de seguridad. Scott Schuler estaba en su tercer término antes de renunciar.

Elle dijo que mientras el trabajo del consejo no se trate directamente sobre COVID-19, elle considera que es un error que los líderes del estado no apoyen al sistema de salud mientras combaten la pandemia.

Schuler, quien también es comandante de incidentes de COVID-19 en el Seacoast, ha coordinado algunas clínicas de vacunación en la región. Schuler también renunció a su posición en el comité de evaluación de trauma médico.

La tasa de desempleo se redujo, fuerza laboral también

La tasa de desempleo del estado se redujo un décimo del porcentaje en septiembre a 2.9 [dos punto nueve] por ciento.

Pero, el número de los residentes con trabajo se redujo por casi mil personas, en base a ajustes de temporada, aunque la fuerza laboral en general también se achicó. Esta es una mala noticia para los empleadores que continúan enfrentando desafíos por falta de personal de diferentes industrias.

La tasa nacional de desempleo es de 4.8 [cuatro punto ocho] por ciento.

Grupo de líderes de fe del estado, junto a activistas religiosos, participaron en protesta de justicia ambiental

Los líderes de fe en New Hampshire se juntaron con activistas religiosos de todo el mundo este lunes para protestar por la justicia ambiental frente a la conferencia número 26 [veintiséis] de cambio climático de las Naciones Unidas.

Los voceros pidieron que terminen las emisiones de carbono, que se hagan más inversiones en proyectos y trabajos verdes y por más educación sobre cambio climático, diciendo que su fe los empuja a actuar.

La representante estatal, Maria Perez, estuvo en el evento. Ella dijo que el cambio climático es importante porque es un problema de justicia inmigratoria, con muchas personas que se ven obligadas a mudarse por la crisis climática.

Ella dijo que la religión es parte de su pasión por la justicia ambiental.

El grupo le entregó una carta al banco de Chase, pidiendo a la compañía que mida, reporte y reduzca las emisiones de gases de invernadero.

GreenFaith organizó este esfuerzo. Ellos dijeron que comunidades organizaron más de 500 [quinientas] acciones en 43 [cuarenta y tres] países.

Agencia de protección ambiental de Estados Unidos anunció nuevo plan para combatir contaminación de químicos tóxicos

La EPA, agencia de protección ambiental de Estados Unidos, anunció un nuevo plan este lunes sobre cómo manejar la contaminación de los PFAS, grupo de químicos dañinos que han afectado a las comunidades a través de New Hampshire.

En el 2016, la compañía Saint-Gobain en Merrimack le notificó al estado que habían emitido una cantidad peligrosa de químicos, lo cual impactó las fuentes de agua potable en el área.

Laurene Allen es la co-fundadora de Merrimack Citizens for Clean Water. Ella dijo que el plan de EPA es un buen comienzo, pero no es suficiente.

[“In terms of shutting off the tap, right, we need to stop this contamination at the source while we're spending money to remediate and keeping ourselves safe. We really need the exposure to stop, and the contamination to stop.”]

El plan de la EPA incluye algunos esfuerzos para restringir las emisiónes de los P F A S por parte de las industrias.