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2026 State Primary Results

Weiss Kaplan Stumpf Trio

Weiss Kaplan Stumpf Trio

Our season opener is one you won’t want to miss: three masterful artists performing chamber music gems by Fauré, Shostakovich, and Dvořák.
“Three strong voices, locked in sequence.”
—New York Times

Gabriel Fauré — Piano Trio in D minor, Op. 120
Dmitri Shostakovich — Piano Trio No. 1 in C minor, Op. 8
Antonín Dvořák — Piano Trio in F minor, Op. 65, B.130

South Church Hall
$6 - $20
03:00 PM - 05:00 PM on Sun, 25 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Northeast Kingdom Classical Series
802-748-9309
nekclassicalseries@gmail.com
https://www.nekclassicalseries.org/
South Church Hall
1052 Main Street
St. Johnsbury, Vermont 05819
802-748-9309
nekclassicalseries@gmail.com
nekclassicalseries.org

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