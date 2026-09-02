Weiss Kaplan Stumpf Trio
Weiss Kaplan Stumpf Trio
Our season opener is one you won’t want to miss: three masterful artists performing chamber music gems by Fauré, Shostakovich, and Dvořák.
“Three strong voices, locked in sequence.”
—New York Times
Gabriel Fauré — Piano Trio in D minor, Op. 120
Dmitri Shostakovich — Piano Trio No. 1 in C minor, Op. 8
Antonín Dvořák — Piano Trio in F minor, Op. 65, B.130
South Church Hall
$6 - $20
03:00 PM - 05:00 PM on Sun, 25 Oct 2026
Event Supported By
Northeast Kingdom Classical Series
802-748-9309
nekclassicalseries@gmail.com
South Church Hall
1052 Main StreetSt. Johnsbury, Vermont 05819
802-748-9309
nekclassicalseries@gmail.com