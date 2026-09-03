TODDLERFEST: Belletete Ballet Studio Mini Performance & Class
TODDLERFEST: Belletete Ballet Studio Mini Performance & Class
Today, during the Children’s Museum of New Hampshire’s Toddlerfest celebrations, museum guests can enjoy a mini dance performance and class with dancers from the Belletete Ballet Studio! Included with museum admission and, as always, free for museum Members. To join, reserve spots online at https://childrens-museum.org/programs/toddlerfest/
The Children's Museum of New Hampshire
$0-$14.50
10:30 AM - 11:30 AM on Tue, 29 Sep 2026
Event Supported By
Belletete Ballet Studio
6037274320
The Children's Museum of New Hampshire
6 Washington StreetDover, New Hampshire 03820
603-742-2002
questions@childrens-museum.org