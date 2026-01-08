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NHPR'S SUMMER RAFFLE IS HAPPENING NOW! GET YOUR TICKETS TODAY AND YOU COULD WIN $35,000 TOWARD A NEW CAR OR $30,000 CASH!

The Moanin' Frogs Saxophone Sextet

The Moanin' Frogs Saxophone Sextet

Featuring all six saxophones from soprano to bass, The Moanin’ Frogs are unique on today’s chamber music landscape. Their passion, quality, variety, instrumentation, and focus on the audience experience set them apart.

First Baptist Church
Adults $30 / Students Free
07:00 PM - 09:30 PM on Wed, 12 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Summer Music Associates
6035268234
info@summermusicassociates.com
https://summermusicassociates.org

Artist Group Info

The Moanin' Frogs
ntripp22@comcast.net
https://www.themoaninfrogs.com/
First Baptist Church
461 Main Street
New London, New Hampshire 03257
6035268234
info@summermusicassociates.com
https://summermusicassociates.org

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