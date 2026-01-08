The Moanin' Frogs Saxophone Sextet
The Moanin' Frogs Saxophone Sextet
Featuring all six saxophones from soprano to bass, The Moanin’ Frogs are unique on today’s chamber music landscape. Their passion, quality, variety, instrumentation, and focus on the audience experience set them apart.
First Baptist Church
Adults $30 / Students Free
07:00 PM - 09:30 PM on Wed, 12 Aug 2026
Event Supported By
Summer Music Associates
6035268234
info@summermusicassociates.com
Artist Group Info
The Moanin' Frogs
ntripp22@comcast.net
First Baptist Church
461 Main StreetNew London, New Hampshire 03257
6035268234
info@summermusicassociates.com