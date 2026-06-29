This July & August, Kimball Jenkins in partnership with Mr. Aaron will host Summer Songs: A Kids Music Series!

Join us on the Kimball Jenkins lawn from 5 pm to 7 pm select Fridays in July and August for this FREE art and music concert series!

The fun begins at 5:00 PM with an interactive art activity for kids led by KJ Tiny Artist teacher Ari Murphy. Then, at 6:00 PM, enjoy a lively musical performance that will have kids singing, dancing, and playing along.

Summer Songs lineup:

7/17 - Mr. Aaron

7/24 - Friend Andrea

7/31 - Miss Alli

8/7 - Miss Julieann

Don't miss out on the fun! BYO blankets, chairs & snacks!

