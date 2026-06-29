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Summer Songs: A Kids Music Series

Summer Songs: A Kids Music Series

This July & August, Kimball Jenkins in partnership with Mr. Aaron will host Summer Songs: A Kids Music Series!
Join us on the Kimball Jenkins lawn from 5 pm to 7 pm select Fridays in July and August for this FREE art and music concert series!

The fun begins at 5:00 PM with an interactive art activity for kids led by KJ Tiny Artist teacher Ari Murphy. Then, at 6:00 PM, enjoy a lively musical performance that will have kids singing, dancing, and playing along.

Summer Songs lineup:
7/17 - Mr. Aaron
7/24 - Friend Andrea
7/31 - Miss Alli
8/7 - Miss Julieann

Don't miss out on the fun! BYO blankets, chairs & snacks!

Kimball Jenkins
Every 4 weeks through Aug 07, 2026.
Friday: 05:00 PM - 07:00 PM
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Event Supported By

Kimball Jenkins
6032253932
connect@kimballjenkins.com
www.kimballjenkins.com

Artist Group Info

katherine@kimballjenkins.com
Kimball Jenkins
266 North Main Street
Concord, New Hampshire 03301
6032253932
connect@kimballjenkins.com
www.kimballjenkins.com

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