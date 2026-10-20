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Hancock, NH Holiday Craft Fair

Hancock, NH Holiday Craft Fair

The Hancock Holiday Crafts Fair, sponsored by the Hancock Woman’s Club, returns November 7. A long-standing Hancock tradition, the Holiday Craft Fair features local vendors, artists, artisans, craftspeople and food vendors. Held in the historic Hancock Meetinghouse, located at 47 Main Street in the village of Hancock, NH, the Holiday Crafts Fair will be open from 9am to 3pm.

Hancock Meetinghouse
09:00 AM - 03:00 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

Hancock Woman's Club
hancockwomansclubnh@gmail.com
Hancock Meetinghouse
47 Main St
Hancock, New Hampshire 03449

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