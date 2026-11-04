ETZ HAYIM SYNAGOGUE FAMILY PIZZA SHABBAT

Friday, December 4, 2026, at 5:30 PM

Etz Hayim Synagogue will hold its monthly Family Pizza Shabbat for all generations. A free pizza dinner will be followed by an intergenerational service. There will be kids’ activities and storytime with our Book Bubbe Leslie Kirshman. Bring a nosh to share for our potluck oneg! Join us to share in the mitzvah of L’Dor V’Dor, transmitting Jewish heritage and values across generations. RSVP by December 3 to office@etzhayim.org if you are joining us for pizza. We are located at 1-1/2 Hood Road, Derry, NH. Visit https://www.etzhayim.org/pray/family-pizza-shabbat for our full Family Pizza Shabbat schedule.