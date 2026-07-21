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Etz Hayim Synagogue Community Open House

Etz Hayim Synagogue Community Open House

Whether you’re new to Judaism, returning to synagogue life, part of an interfaith family, or simply curious about our community, Etz Hayim Synagogue welcomes you. Come learn, grow, and connect! Meet Rabbi Lisë Stern, have coffee, lunch and conversation, take a guided tour, hear from our members, enjoy children’s crafts, music & games. Learn about Etz Hayim in a series of mini sessions about our services and worship, tuition-free religious education, Jewish traditions, upcoming High Holy Days, interfaith family participation and membership opportunities. Ask Questions. Make Connections. Discover Community. Everyone is welcome!

Etz Hayim Synagogue
12:00 PM - 03:00 PM on Sun, 2 Aug 2026

Event Supported By

Etz Hayim Synagogue
603-432-0004
office@etzhayim.org
www.etzhayim.org
Etz Hayim Synagogue
1-1/2 Hood Road
Derry, New Hampshire 03038
603-432-0004
office@etzhayim.org
www.etzhayim.org

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