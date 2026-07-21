Etz Hayim Synagogue Community Open House
Etz Hayim Synagogue Community Open House
Whether you’re new to Judaism, returning to synagogue life, part of an interfaith family, or simply curious about our community, Etz Hayim Synagogue welcomes you. Come learn, grow, and connect! Meet Rabbi Lisë Stern, have coffee, lunch and conversation, take a guided tour, hear from our members, enjoy children’s crafts, music & games. Learn about Etz Hayim in a series of mini sessions about our services and worship, tuition-free religious education, Jewish traditions, upcoming High Holy Days, interfaith family participation and membership opportunities. Ask Questions. Make Connections. Discover Community. Everyone is welcome!