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ADVENT LUTHERAN CHURCH CHRISTMAS FAIR

ADVENT LUTHERAN CHURCH CHRISTMAS FAIR

ADVENT LUTHERAN CHURCH CHRISTMAS FAIR
SATURDAY, NOVEMBER 14 9:00 AM - 2:00 PM

FEATURING OUR FAMOUS GIFT BASKET RAFFLE HANDCRAFTED CHRISTMAS WARES
ADVENT CAFÉ
BAKE SALE
NISU
FABULOUS VENDORS

ADVENT LUTHERAN CHURCH
137 RT 202, RINDGE NH 603-899-3095
NHLUTHERANS@GMAIL.COM
ADVENTLUTHERANCHURCH.ORG
FACEBOOK.COM/ADVENTRINDGE

Advent Lutheran Church
Free ($20 for Vendors)
09:00 AM - 02:00 PM on Sat, 14 Nov 2026

Event Supported By

Advent Lutheran Church
603-899-3095
nhlutherans@gmail.com
www.adventlutheranchurch.org
Advent Lutheran Church
137 US 202
Rindge, New Hampshire 03461
603-899-3095
nhlutherans@gmail.com
https://adventlutheranchurch.org/whats-happening

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