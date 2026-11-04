ADVENT LUTHERAN CHURCH CHRISTMAS FAIR
ADVENT LUTHERAN CHURCH CHRISTMAS FAIR
ADVENT LUTHERAN CHURCH CHRISTMAS FAIR
SATURDAY, NOVEMBER 14 9:00 AM - 2:00 PM
FEATURING OUR FAMOUS GIFT BASKET RAFFLE HANDCRAFTED CHRISTMAS WARES
ADVENT CAFÉ
BAKE SALE
NISU
FABULOUS VENDORS
ADVENT LUTHERAN CHURCH
137 RT 202, RINDGE NH 603-899-3095
NHLUTHERANS@GMAIL.COM
ADVENTLUTHERANCHURCH.ORG
FACEBOOK.COM/ADVENTRINDGE
Advent Lutheran Church
Free ($20 for Vendors)
09:00 AM - 02:00 PM on Sat, 14 Nov 2026
Event Supported By
Advent Lutheran Church
603-899-3095
nhlutherans@gmail.com
Advent Lutheran Church
137 US 202Rindge, New Hampshire 03461
603-899-3095
nhlutherans@gmail.com