80s Night Roller Skating
80s Night Roller Skating
80s NIGHT ROLLER SKATING! 🛼
Join the Granite State Roller Derby for a totally rad night!
WHEN: Tonight! Friday, July 10, 2026
⏰ TIME: 6:00 PM – 9:00 PM
💰 COST: $6 Admission | $6 Skate Rentals (Snack bar is OPEN!)
🏆 COSTUME PRIZES! Dress in your best 80s gear to win:✨ Free Roller Skate Passes🍿 Free Popcorn
🎶 Request your favorite 80s tracks all night long! Let’s get down and roll!
#ConcordNH #GSRD #GraniteStateRollerDerby
Douglas N. Everett Arena
$6 Entry/$6 Rentals
06:00 PM - 09:00 PM on Fri, 10 Jul 2026
Event Supported By
Granite State Roller Derby
info@granitestaterollerderby.org
Douglas N. Everett Arena
15 Loudon RoadConcord, New Hampshire 03301