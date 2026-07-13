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80s Night Roller Skating

80s Night Roller Skating

80s NIGHT ROLLER SKATING! 🛼
Join the Granite State Roller Derby for a totally rad night!
WHEN: Tonight! Friday, July 10, 2026
⏰ TIME: 6:00 PM – 9:00 PM
💰 COST: $6 Admission | $6 Skate Rentals (Snack bar is OPEN!)
🏆 COSTUME PRIZES! Dress in your best 80s gear to win:✨ Free Roller Skate Passes🍿 Free Popcorn
🎶 Request your favorite 80s tracks all night long! Let’s get down and roll!

#ConcordNH #GSRD #GraniteStateRollerDerby

Douglas N. Everett Arena
$6 Entry/$6 Rentals
06:00 PM - 09:00 PM on Fri, 10 Jul 2026

Event Supported By

Granite State Roller Derby
info@granitestaterollerderby.org
https://www.granitestaterollerderby.org
Douglas N. Everett Arena
15 Loudon Road
Concord, New Hampshire 03301

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