Noticias Actualizadas de New Hampshire: 3 de septiembre

New Hampshire tiene tablero nuevo para casos de COVID-19 en estudiantes

Oficiales de salud anunciaron un tablero nuevo esta semana que indicará los casos de COVID-19 en las escuelas y universidades en New Hampshire.

Jake Leon, un vocero del departamento de salud y servicios humanos, dice que un caso será listado si ese estudiante participa en cualquier actividad enel campus. Eso incluye ir a clases, o asistir a actividades extracurriculares.

Leon dice que en el caso de las universidades, se indicará en el tablero de las escuelas...y él de los pueblos.

Pero, si un estudiante estudia de una manera completamente remota y no vaal campus en cualquier ocasión no será listado en el nuevo tablero.

Política de la oficina del gobernador en su manejo de correos enfrenta una demanda

Un juez de la corte del Condado Merrimack decidirá si los correos electrónicos personales de los empleados en la oficina del gobernador son sujetos a las leyes de transparencia.

Un pleito sobre comunicaciones entre algunos personales administrativos delgobernador y un grupo Rebulicano que aboga por la redistribución electoral que ocurre cada diez años se escuchó el miércoles.

La abogada para el estado, Jennifer Ramsey, argumentó que los correos que son el enfoque del caso, se mandaron de cuentas privadas. Y por eso, deben ser juzgadas como actividad política privada, no recordes oficiales estatales. Pero Ramsey reconoció que los correos mandados o recibidos antes y después de su veto de un proyecto de una comisión independiente para trazar distritos electorales...son complicados.

[“This gets fuzzy. I’ll be candid.]

El demandante en este caso es Louise Spencer, del grupo liberal Kent Street Coalition. Ella dice que los correos a y de el National Republican Redistricting Trust, un grupo liderado por Scott Walker, ex gobernador de Wisconsin, deben ser divulgados. Su abogada, Katherine Anthony es parte del grupo American Oversight..ella dice que es difícil de entender cómo estos correos no son incluidos en esta ley.

[“It is just difficult to understand how those do not fall within the definition of governmental records.”]

Gobernadores de New Hampshire han dicho por mucho tiempo que son exentos de la ley de transparencia estatal, y la oficina del gobernador Sununu borra todos los emails después de 30 días.La constitución del estado dice que el derecho del público de acceder recordsgubernamentales no serán restringido de una manera irrazonable.

Proyecto más grande de distribución de agua en New Hampshireplanea distribuir casi 3 millones de galones de agua al día

El proyecto más grande de distribución de agua en New Hampshire llegará a una meta importante este mes. Hogares en Salem, Atkinson y Hampstead van a recibir agua de Manchester por el Proyecto Regional Interconectivo de Agua del Sur de New Hampshire.

El proyecto planea distribuir casi 3 millones de galones de agua al día de Manchester a cinco pueblos cercanos que enfrentan una escasez de agua y contaminación.

Acuerdos con compañías de petróleo en demandas sobre MtBE, un aditivo degasolina que contaminó fuentes de agua durante los años noventa, financianesta iniciativa de 39 millones de dólares.

Oficiales del estado dicen que la construcción en el proyecto será completada a finales del 2021. Estiman que el incremento en el suministro de agua satisfacerá las necesidades de treinta mil más usuarios.

Los servicios de electricidad y gas en New Hampshire proponen incremento a las metas de ahorro eficiencia energética

Los servicios de electricidad y gas en New Hampshire están proponiendo un incremento a las metas de ahorro en eficiencia energética en los siguientes tres años.

El programa de reembolso energético, NH Saves, anima a los contribuyentes a usar menos energía mejorando sus aparatos, aislamiento o maquinaria.

La nueva meta de estos servicios es vender 5 por ciento menos electricidad y 3 por ciento menos gas. Es un incremento de 3 y 2 por ciento respectivamente de los últimos 3 años.

El defensor de consumidores Don Kreis dice que esto ayudará a New Hampshire a ponerse al corriente con sus estados vecinos en esta área. El dice que esta es una manera de bajar costos y emisiones de carbono.

Vivimos en una área muy fría del país donde la energía es muy costosa dice Kreis.

[“We are in a very cold corner of the country where energy is very expensive. That’s where energy efficiency can have the most impact.”]

El costo de estas nuevas metas serán pasados a los consumidores -- usualmente unos dólares adicionales en la cuenta mensual. La propuesta aumentará esos costos, pero con los ahorros de usar menos energía, estos costos suelen pagarse. La comisión de servicios públicos decidirá si aprobar o no a finales del año.

Departamento de salud encontró mosquitos con el virus del Nilo occidnetal por primera vez este año

El estado ha encontrado mosquitos con el virus del Nilo occidental por primera vez esta temporada.

El departamento de salud y servicios humanos dicen que el caso positivo procede de un lote de mosquitos en Manchester.

La última vez que un residente de New Hampshire se enfermó con este virus fue en el 2017. Pero, el estado dice que ha encontrado el virus en mosquitos cada año durante la última década. Es más prevalente durante años con.

El virus Nilo occidental causa síntomas gripales una semana después de la picada por un mosquito infectado. En casos raros, puede ser una enfermedadletal.

Para prevenir la infección, se le recomienda a los residentes usar repelente, no estar al aire libre durante el amanecer y atardecer y quitar agua estancada de su propiedad.

Enfermedades transmitidas por mosquitos pueden continuar hasta el otoño, o cuando llega la primera heladasequías...como este.

Jefe policial de Manchester se retira

El departamento policial de Manchester busca un nuevo jefe de policía. Esto viene después de que el jefe Carlo Capano anunció su retiro del departamento el martes.

Capano dice que se retira para enfocarse en él mismo y su familia. Un colegade Capano, Heather Hamel, dice que Capano es inspirador y será extrañado. Ella dice que el departamento espera abrir la aplicación pronto.

Esta posición es designada por el alcalde y consejo.