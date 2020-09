Noticias Actualizadas de New Hampshire: 24 de septiembre.

A continuación, encuentra las noticias del jueves 24 de septiembre.

Puedes escucharlas haciendo click en el audio o leerlas.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

Escucha las noticias del 24 de septiembre.

Se reportan 25 casos nuevos de COVID, New Hampshire llega a los 8,000

New Hampshire reportó 25 [veinticinco] nuevos casos de COVID-19 el miércoles, lo que lleva al estado a un total mayor a 8,000 [ocho mil] casos. Pero, no se reportaron fallecimientos adicionales.

El número de personas hospitalizadas con coronavirus también ha aumentado a 17 [diecisiete] pacientes, luego de haber visto cifras de un solo dígito a principios de mes.

Sin embargo, los niveles de personas hospitalizadas siguen siendo menores a lo que se vio en abril y mayo.

Hoy es la audiencia de la demanda hacia las leyes electorales de New Hampshire

Hoy, hay una audiencia sobre una demanda hacia las leyes electorales de New Hampshire.

La federación americana de profesores demandó al estado en agosto debido a las normas impuestas de las papeletas de voto ausente. El sindicato es respaldado por una firma legal Demócrata.

El sindicato quiere que New Hampshire pague por las estampillas de las papeletas de voto ausente y acepte aquellas papeletas que están selladas hasta el día de las elecciones así estas lleguen después.

Actualmente, el plazo para entregar las papeletas completas es el mismo día de las elecciones a las cinco de la tarde.

Los abogados estatales, apoyados por la campaña de Trump y el comité Republicano nacional, están intentando prevenir este y otros cambios propuestos.

New Hampshire sigue con altos riesos de incendios forestales debido a la sequía

New Hampshire está enfrentando altos riesgos de incendios forestales como consecuencia de la sequía severa.

El miércoles, tripulaciones extinguieron un incendio en una arbolada en el río de Merrimack fuera de Concord. Aun desconocen lo que causó el incendio.

Algunos otros incendios pequeños han sido reportados en el estado en los días recientes. Algunos en White Mountains fueron provocados por fogatas.

También se sospecha que una fogata causó un incendio en en el Green Mountain National Forest en Vermont, el cual tomó días en resolver.

No se espera ninguna lluvia sustanciosa en New Hampshire pronto ya que la sequía persiste y por ende, el riesgo de incendios forestales.

La sequía se extiende alrededor de New England, con condiciones extremas en el norte de Maine y la costa sur de Massachusetts y Rhode Island.

Residente en Canaan demanda a policía y pueblo por daños causados en incidente del 2017

Una residente de Canaan [cay-nin], herida en un arresto en el 2017, está demandando a la policía y al pueblo por los daños causados.

En noviembre del 2017, Crystal Wright fue detenida por el oficial Samuel Provenza.

Cada uno tiene una versión diferente de lo que sucedió. Wright dice que Provenza la sacó de su auto luego de que ella intentó filmar aquella interacción. Provenza dice que Wright se resistió. Durante el incidente, Wright sufrió una torcedura de ligamento que necesitó cirugía. Ella fue declarada culpable por desobedecer al oficial. Provenza es ahora un policía estatal.

El pueblo de Canaan le pagó a un tercero para investigar el incidente. Pero, el pueblo se ha rehusado a publicar ese reporte interno lo cual provocó una demanda aparte del Valley News y ACLU, quienes defienden el Right To Know act, el derecho que tiene el público de acceder a documentos del estado.

Grupo de estudiantes pasa por dos accidentes en dos buses escolares diferentes en la misma mañana

Un grupo de estudiantes que se dirigía a una escuela en Hanover, estuvo involucrado en dos accidentes en dos buses diferentes ayer.

La policía de Hanover dijo que uno de los buses estaba viajando hacia al sur en la ruta 10, cuando el conductor experimentó un problema médico. Esto causó que el bus se desvíe al carril que iba hacia el norte, hacia el arcén de la carretera y se choque con una baranda antes de detenerse.

Apenas llegaron los emergencistas, estos le realizaron un CPR al conductor, quien luego fue traslado al Dartmouth-Hitchcock Medical Center y falleció. Ningún pasajero quedó herido en este primer accidente.

Los estudiantes luego se subieron a otro bus para irse a la escuela, y ese bus chocó con otro vehículo que trataba de virar. Nadie salió herido en esa ocasión tampoco.

La policía de Hanover dijo que actualmente está investigando ambos choques.

Distritos escolares demandan al estado por falta de financiamiento a educación pública

La Corte Suprema de New Hampshire escuchará los argumentos hoy jueves sobre el caso más reciente de cómo el estado pagará por la educación pública.

Algunos distritos escolares, incluyendo Conval en Peterborough, están demandando al estado, culpandolo de no cumplir con la obligación constitucional de financiar una educación adecuada para todos los estudiantes.

Los distritos dicen que el estado debería enviar tres veces más la cantidad de plata que envía por cada pupilo, y que los pueblos deben ser menos dependientes de los impuestos de propiedad local para financiar las escuelas.

El estado dijo que el caso debería ser enviado de regreso a cortes de menor nivel por razones de procedimiento.

El museo Currier compra la Chandler Home

La diócesis de Manchester ha aceptado vender una propiedad histórica al museo Currier.

El Chandler Home, espacio de 10,000 [diez mil] pies cuadrados, ha estado vacío por años. Luego de que la diócesis anunció el plan de demoler este edificio victoriano de 150 [ciento cincuenta] años, preservacionistas se juntaron con la ciudad y con el Currier para hablar con la iglesia y evitar la demolición .

El museo planea abrir el primer piso para el público y utilizar el resto de la casa para oficinas. Pero, primero el plan requiere aprobación de la ciudad.