Noticias Actualizadas de New Hampshire: 1 de Septiembre

El partido estatal Republicano dice que tiene un plan para contactar a las personas que recibieron un correo incorrecto

El partido estatal Republicano dice que tiene un plan para contactar a las personas que recibieron un correo con un formulario para votar en ausencia la semana pasada...la cual el fiscal general dice que es confuso y viola la ley estatal.

El partido planea llamar a esas personas, con base en información del servicio postal. Les harán saber que el formulario que llenaron no permitiría que voten en las elecciones primarias la próxima semana.

El fiscal general dijo la semana pasada que los correos del partido Republicano violaron la ley porque sólo permitía que los votantes pidieran una papeleta para votar ausente para la elección general.

En una entrevista con NHPR, una fiscal dijo que la solución del partido es adecuada y que su departamento asegurará que lo cumplen.

El partido estatal Republicano dijo que actuaron de buena fe en mandar esos correos.

New Hampshire implementa un nuevo sistema accesible para votar en ausencia

New Hampshire lanzará un nuevo sistema accesible para votar ausente. Esto hará la votación más fácil para votantes ciegos o con otras discapacidades al leer. El nuevo sistema empieza solo una semana antes de la primaria del 8 de septiembre.

VotingWorks, un proveedor no partidario de tecnología para elecciones, brindara ayuda al estado para instalar el sistema. Un votante que quiera usar el nuevo sistema accesible para votar ausente puede pedir una papeleta especial electrónicamente y llenarla en su computador.

Pero, como enfatizó Matt pasternack, presidente de Voting Works, el votante todavíatendrá que imprimir y entregar una copia de esa papeleta. El dice que este sistema de ninguna manera es votar en linea.

El estado enfrenta una demanda de grupos de defensa para las personas con discapacidades por su sistema de votar en ausencia. Pero estos grupos dicen que elcambio es un paso correcto.

Candidatos Demócratas gubernamentales debaten por primera vez frente a una audiencia estatal

Los dos Demócratas que se han postulado para el puesto de gobernador debatieron anoche en WMUR-TV.Los dos candidatos, consejero ejecutivo Andru Volinksy y senador estatal Dan Feltes, dicen que son progresistas. Pero en el debate, los dos quisieron trazar sus diferencias. Feltes, que ha trabajado como abogado para personas de bajo ingresos,dijo que Volinksy, otro abogado, está envuelto en intereses corporativos.

["Andru was on the other side during the great recession, representing a title company that was alleged to defraud people out of their homes. So this is fundamentally about who you trust."]

Volinsky, alegó que los retrocesos de Feltes en finanzas de campana demuestran que no se puede confiar en él.

["I said I wouldn't take PAC money and I wouldn't take LLC money and I've never had to return money because I didn't live up to my own standards, as Dan has."]

Este debate televisado fue el primero frente a una audiencia estatal.

En un reporte final, comisión estatal recomienda agencia independiente para manejar quejas contra los policías

Una comisión estatal enfocada en la transparencia y responsabilidad policial entregó su informe final al gobernador el lunes.

El gobernador Sununu creó la comisión a mediados de junio, en respuesta a la muerte de George Floyd en manos de la policía.

El reporte se enfoca en cómo las agencias estatales y locales de policía deben reportar e investigar mala conducta. La comisión recomendó la creación de una agencia estatal independiente para manejar quejas contra los policías.

También, la comisión dice que una lista estatal de policías con problemas de credibilidad -- la tal Laurie List -- debe ser pública...con la condición de que los policías en la lista sean notificados y que tengan la oportunidad de pedir una audiencia a puerta cerrada para quitar su nombre de la lista.

Líderes del movimiento Black Lives Matter tienen nuevas ideas luego de participar en el March on Washington

Luego de participar en la reunión histórica el viernes pasado, celebrando el aniversario 57 de la Marcha en Washington...líderes del movimiento Black Lives Matter en New Hampshire dicen que han regresado con nuevas ideas.

Jordan Thompson, líder de Black Lives Matter Nashua, fue uno de las miles de personas en el Lincoln Memorial en la capital del país el viernes. Dice que lo que viofue hermoso -- no solo porque pudieron protestar...sino que pudieron encontrar alegría en un momento difícil.

[What I saw in Washington was beautiful. They were able to protest, they were able to get there message across, but they were also able to find joy in a very difficult situation.]

Thompson dice que esto lo ha motivado a invertir más en la alegría de las comunidades de color en New Hampshire.

Ahora está planeado una nueva coalición y campaña llamada “New Hampshire no es inocente.” El dice que será un espacio espeficiamente para comunidades de color e indigenas que quieran compartir sus experiencias de racismo y buscar apoyo.

Reporte estatal sobre los lagos de New Hampshire demuestra impactos decambio climático, crecimiento demográfico

El estado publicó su primer estudio sobre la salud de los lagos de New Hampshire. Demuestra los impactos del cambio climático, crecimiento demográfico y una disminución en lluvia ácida.

El departamento de servicios ambientales analizó indicadores de la salud de los lagos de la pasada década. Su reporte demuestra que advertencias para materia fecal y cianobacteria han incrementado -- y también especies invasoras.

El informe dice que muchos lagos se han vuelto menos acídicos, mientras la región se recupera de la polución de combustibles fósiles que antes causaba la lluvia ácida. Eso también causa una disminución en la transparencia del lago...que también puede ser causada por lluvias más fuertes debido al cambio climático.

Algunos lagos muestran impactos de escurrimiento de sal de las carreteras, quizás por más construcción y crecimiento demográfico. El reporte dice que la fecha cuando los lagos empiezan a derretirse en la primavera ahora ocurren en abril, versus en mayo hace unas décadas.

El departamento planea actualizar este análisis cada cinco años.