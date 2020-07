Negocios En New Hampshire Reciben Última Oportunidad Para Recuperar Ingreso Perdido

El estado empieza el programa GAP mientras los programas federales terminan

Originalmente escrito en inglés por Bob Sanders el 22 de julio del 2020

Traducido al español por María Aguirre

El estado abrió las aplicaciones para su programa New Hampshire General Assistance & Preservation (GAP) el martes 21 de julio, una última oportunidad para dueños de negocios antes de que terminen la mayoría de programas federales CARES. La aplicación cierra el 4 de agosto.

El programa GAP de $30 millones es un “sistema de respaldo para otro sistema de respaldo" dijo el gobernador Chris Sununu en una conferencia de prensa, refiriéndose al fondo estatal de $400 millones Main Street Relief Fund.

El fondo Main Street fue creado para llenar el vacío que dejaban programas más grandes manejados por el Small Business Administration (SBA) como por ejemplo: el programa estatal Paycheck Protection Program (PPP) y el programa Economic Injury Disaster Loan Program (EIDL). El programa GAP tiene plazo hasta el 4 de agosto, cuatro días antes de que el programa PPP expire.

El programa PPP de $649 billones agregó más dinero ($2.25 billones) para más negocios en New Hampshire --alrededor de 25,000-- que cualquier otro programa. El 17 de julio, aun tenía $131 billones disponibles, una cifra que no ha cambiado significativamente este mes. Los negocios solo podían aplicar una vez y la mayoría de ellos que querían regirse bajo sus propias reglas --que incluye destinar 60 por ciento de los fondos a la nómina salarial si es un préstamo y no un subvención-- también tenían que registrarse una vez.

El programa de ayuda más pequeño, EIDL, de $20 billones, terminó el 11 de julio. Este brindó alrededor de $60 millones a 1,750 negocios, mucho menos que el PPP, pero el doble del tamaño del fondo GAP. El programa de préstamos EIDL continúa vigente. El 15 de julio, el SBA aprobó $150.2 billones, incluyendo $573 millones a más de 9,000 negocios en New Hampshire. La plata debe ser pagada de regreso en un plazo de 30 años con un interes del 3.75 por ciento.

Main Street, del cual New Hampshire recibió $1.25 billones del fondo flexible del CARES Act, fue un intento de ayudar a las compañías que esperaban pasar por má pérdidas en comparación al año pasado así hayan recibido ayuda del SBA.

La aplicación fue simple: los negocios presentaban los ingresos brutos del año pasado y los pronósticos de ingreso para el año actual. Luego, restaban la ayuda recibida y obtenían un cheque por el 17 por ciento de sus pérdidas. La ayuda también podía convertirse en un préstamo si las pérdidas actuales eran menos de lo anticipado.

La administración del departamento de ingresos, la agencia encargada de administrar aquellos fondos flexibles, abonaron $322 millones a 5,000 negocios o más, con empleados que aplicaron hasta el 12 de junio.

El resto del dinero --alrededor de $78 millones-- fue enviado al programa Self-Employed Livelihood Fund (SELF). El programa, que ofrecía subsidios de $50,000 para negocios sin empleados, terminó el 17 de julio. Aproximadamente, 8,500 aplicaron, dijo Sununu, y esos cheques se pudieron emitir hasta las semanas finales de Julio.

El departamento de ingresos está asegurando que los documentos sean legítimos, explicó Sununu. Él dice que GAP, administrado por NH Business Finance Authority, sería similar a Main Street, pero con ciertas diferencias.

Por ejemplo, GAP permite que una única franquicia aplique, lo cual Main Street no hacía. GAP también incluye a los negocios que tengan al menos un empleado y a las organizaciones sin fines de lucro que quedaron al margen en los otros programas de asistencia estatal. La página web indica que los dueños de negocios tendrían que llenar una declaración financiera personal que provea un desglose de los activos del negocio, incluyendo ítems como notas recibidas, bienes raíces, seguros, pasivos, entre otros.

GAP también empieza cuando el programa federal con beneficios de desempleo --el $600 adicional por semana-- termina, aunque el último cheque sería emitido en la última semana de julio. Esto no solo afectó a los trabajadores pero también a los dueños de negocios que representan el 15 por ciento de los 70,000 que solicitan beneficios de desempleo. Por otro lado, algunos negocios esperan que los trabajadores regresen luego de que los beneficios terminen.

Es incierto si hay más ayuda disponible en camino. El estado solo tiene $250 millones que no han sido designados de los fondos flexibles de CARES, y hay una alta probabilidad que sea utilizado para la reapertura de escuelas o para asistencia de alojamiento.

A nivel federal, la Cámara de Representantes aprobó un paquete de $3 trillones que ayudaría a reforzar los beneficios, pero, el paquete de $1 trillón apoyado por los líderes del Senado no incluye otra ronda de fondos para pequeños negocios. Tampoco es claro si ambos lados podrían trabajar en un compromiso juntos en un futuro cercano.

